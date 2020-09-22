Как влюбить ребенка в книги? 7 проверенных идей

«Дастархантер» обещал рассказывать о вкусном и полезном мире еды и саморазвития, а потому здесь не обойтись без разговора о самом, без сомнения, главном. Точнее, о главных. О наших детях и их будущем, которое в наших руках. Будущее это начинается буквально с пеленок, со сказок на ночь, с первых книг. О них сегодня и пойдет речь.



Бек Нарзи, 41 год, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi







Неожиданный, ответственный и личный текст. Неожиданный, потому что рестораторы и хореканцы обычно не рассуждают о воспитании детей. Максимум — о детском питании и о том, как учить ребенка кулинарить. Да и от меня, брутально-скандального возмутителя барно-ресторанного спокойствия, никто не ждет эдакой милоты.

Ответственный, потому что речь идет о нашем будущем. Не о будущем страны, индустрии или чем-то абстрактном и обобщенном, а о самом близком и дорогом, о наших детях. Личный, потому что я не берусь рассуждать «вообще», а говорю только о своем личном опыте, о своих детях, о которых вообще-то говорить не очень люблю. Человек я суеверный, а глазливых хейтеров пруд пруди.

Идея этой статьи возникла из-за многочисленных вопросов и комментариев в соцсетях, касающихся моего сына Амира. На всех фото и видео он всегда с книгой. И это не модный аксессуар, инсценировка или наша родительская воля, а его истинная страсть и ежедневное времяпрепровождение. Амиру 9 лет, и он среди прочего прочел всю серию книг о Гарри Поттере на английском языке. Еще он читает по-испански и по-русски. «Ни дня без строчки» — его девиз. Амелия, ей 7 лет, тоже любит книги, хотя читать ноты ей нравится больше — музицирование и вокал у нее на первом месте.

Гены, конечно, влияют, но куда важнее воспитание и родительское умение увлечь ребенка тем, что гарантированно пригодится в жизни



Я мог бы отшучиваться или отделываться словами, мол, «маленькие гении, есть в кого!», или «правнуки писателя, сын и дочь писателя — чему тут удивляться?!», но само собой ничего не происходит. Гены, конечно, влияют, но куда важнее воспитание и родительское умение увлечь ребенка тем, что гарантированно пригодится в жизни. Увлечь ненавязчиво, не принудительно, не агрессивно, а легко и незаметно. Так опытный консультант в магазине умеет подвести вас к товару, обставив все так, будто выбор сделали вы сами.





В своей книге «Кодекс хореканца» я рассказывал о том, как в начале нулевых деликатно и постепенно приучал московскую публику к европейским коктейлям, как развивал ее вкусы, направлял и уводил от банальных и примитивных сочетаний. Так что есть и у меня определенный педагогический опыт. Трудный, признаюсь, если не сказать «тяжкий». Но автор приведенных ниже советов на самом деле не я, а моя дорогая супруга. Ведь она проводит с детьми гораздо больше времени, чем могу позволить себе я. Она ежедневно превращает их в ярких, интересных и творческих личностей, которыми я, вспоминая свое детство, не перестаю восхищаться. Ее методика воспитания — не руководство к действию, не инструкция и не истина в последней инстанции. Мы никого и ни к чему не призываем, не навязываем и не продаем. Просто говорим о том, как нам удалось подружить детей с книгой, так что теперь они не разлей вода. У нас это так, может, и у вас сработает?

1. Оставить прошлое в прошлом

Современным детям нужны современные книжки

2. Задушите свое эго

3. С чувством, с толком, с расстановкой

4. Будьте последовательны и не скупитесь

5. Трансмедийность — залог чтения

6. Выбор не за вами

Расцвеченный яркими картинками примитив уступал по мысли и слогу книжкам моего детства — Маршаку, Барто, Михалкову. Только вот за пределами детской комнаты был не СССР и даже не Россия. И вместо печатной машинки моего деда в комнате стоял ноутбук последнего поколения. К чему я веду?Написанные для них и незадолго до их рождения, а не в прошлом веке.Для этого она должна быть яркой, красочной, приятной на ощупь. Содержание, уж простите меня, тут на втором или третьем плане. Книги встречают по одежке, по обложке. Пусть книжка станет одной из игрушек вашего малолетки. Пусть он привыкнет к ней, к ее очертанию, к формату, продуманному специально с учетом восприятия информации новыми поколениями детей. Книга должна быть понятной им, говорить на одном с ними языке, ясными и узнаваемыми образами и иллюстрациями. Ваши дети — не вы, они другие, просто смиритесь с этим.Смотрите пункт один. Великую русскую классику оставьте на послепослезавтра и не вырывайте ваше чадо из контекста времени. Не травмируйте его, как в свое время травмировал меня мой папа, решивший, что мне, пятилетке, придутся по вкусу «Три мушкетера» — любимая книга его детства. Помню, как я мучился, пытаясь понять все незнакомые слова, читая все сноски, которые вызывали больше вопросов, чем давали ответов. Но я читал, должен был, вынужден. Дедушка, видя мои страдания, пожалел меня и предложил другую, на его взгляд, полезную книгу для детства и юношества. Это была приятная своей тонкостью брошюра с коротким, не предвещавшим беды названием — «Муму». Если бы в детских больницах был отдел книжной травматологии, неотложка отправила бы меня туда. В общем, вы уже поняли, что мой роман с книгой не был любовью с первого взгляда. Амир же начал свое книговедение с комиксов, и ему понадобилось всего 12 месяцев, чтобы перейти к традиционным книжкам без картинок.Ежедневно перед ужином и перед сном мы читали детям книжки. Из последних сил. Превозмогая себя. Читали, имитируя оргазм от прочитанного. Этот адский родительский театр одного актера — непременная прелюдия к тому, чтобы ребенок заинтересовался книгой, как источником увлекательных историй. Важно, чтобы у ребенка проснулось желание взять книгу в руки. И поюзать ее!С комиксами дело обстоит проще, они и задуманы «многосерийными». Если ребенка заинтересовала одна история, он непременно захочет узнать ее продолжение, ведь он уже прижился в этом сказочном мире и не хочет расстаться с ним. Покупайте книги в рамках одной серии, соберите всю коллекцию. У нас дома скопилось несколько полок детских книг Амира — целые серии и подборки книг. Детская литература часто стоит дороже книг для взрослых, потому что печать этих изданий обходится дороже. Не жалейте денег на книги для детей! Это инвестиция в их и ваше будущее.Например, по мотивам книг создаются мультсериалы или приложения для смартфонов. Таким образом, бумажная книга — ключ, отпирающий дверь в интересный, живой, яркий мир, с которым ребенок взаимодействует, погружаясь в этот придуманный для него интерактив. Все либо начинается с книги, либо ведет к ней. Например, увлечение Гарри Поттером началось, как нетрудно догадаться, с одноименного фильма. Теперь Амир, как заправский критик, рассуждает, что книга гораздо лучше!

Это, пожалуй, самое важное. Право выбора книги предоставьте ребенку. Ваша задача — отвести его в детский отдел книжного и терпеливо ждать, что ему приглянется. Не навязывайте ребенку свои идеи, не грузите своими детскими воспоминаниями и не втюхивайте ему литературу, рекомендованную детскими психологами. Нет двух одинаковых детей. Ваш ребенок уникален, позвольте ему выбрать то, что ему ближе и интереснее.

Право выбора книги предоставьте ребенку



7. Терпение, мой друг!

Насильно мил не будешь. Понимаю ваши опасения, дескать, а если он не успеет прочесть весь книжный норматив, рекомендованный кем-то неизвестным, у кого, возможно, и детей нет. Я вам отвечу — ничего страшного не случится. Не прочел сейчас — прочтет потом. А если и не прочтет это, то прочтет что-то другое и, может быть, более полезное.Приведу в пример один «крамольный» случай. В прошлом году Амир всерьез увлекся группой Nirvana. Той самой, в восемь мальчишеских лет. Шкет зафанател настолько, что попросил купить ему гитару и обклеил комнату плакатами Курта Кобейна. Натура вдумчивая и пытливая, он попросил купить ему книгу о любимом музыканте. И тут мы пошли на хитрость. Дело в том, что наша семья живет на три страны — Великобритания, Испания и Россия. Так вышло. Разумеется, для нас важно, чтобы дети знали не только испанский и английский, общение на которых доминирует, но и не забывали русскую речь. Амир получил то, что хотел — книгу о Кобейне. Но на русском языке. Повозмущавшись, он все-таки прочел ее от и до. За три дня. В итоге довольными оказались обе стороны — и мы, и он, да и Курт нас, думаю, одобрил бы.

Крепитесь, держитесь, дышите глубоко. Мне тяжело давалось чтение вслух всякой детсадовской белиберды. Еще тяжелее были первые уроки чтения, когда твои отпрыски пытаются сложить буквы в слоги, а слоги в слова. Я вспыльчив, поэтому в какой-то момент мне хотелось разметать в клочья их первый букварь. Но я терпел, понимал и сдерживал себя. Из последних сил? Да нет, просто из любви. Это же очевидно!

Вот, собственно, и все. Не так уж это и трудно — дать ребенку свободу выбора и избавить от страха перед книгой. Книга, может быть, так же соблазнительна для него, как и новомодный гаджет. Важно только правильно подать ему, а не навязать и уж тем более не заставлять. Любое «надо» и «должен» вызывает отторжение, это давно известно.

Обновить прошивку гаджета легко, а вот «сбросить до заводских установок» маленького человека невозможно, поэтому так важно воспитать его с умом и душой, наполнить любовью и мудростью, направить, а не обречь



В этот карантин я провел с детьми столько времени, сколько не проводил никогда. И я благодарен судьбе за это. Именно в эти месяцы взаперти я ясно понял и ощутил, что будущее не за технологиями и трендами, будущее — это наши дети. Обновить прошивку гаджета легко, а вот «сбросить до заводских установок» маленького человека невозможно, поэтому так важно воспитать его с умом и душой, наполнить любовью и мудростью, направить, а не обречь. Книги здесь первый помощник.

Но для некоторых детей они становятся тяжким бременем. Некоторые мои знакомые, молодые родители, жалуются, что никак не могут заставить детей читать. Некоторые даже идут на подкуп собственных детей, предлагая за каждую прочитанную книгу какой-то «гонорар». У всех свой путь, видение и свои секреты воспитания. Я поделился своими лайфхаками, теперь ваша очередь. Как вы приучили или приучаете ребенка к книгам? Делитесь своими историями в комментариях.

