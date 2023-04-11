Как столичный маркетплейс Clever Market поддерживает социальные проекты, получает награды и становится важным компонентом развития Казахстана

Часто женщины, подходящие к рубежу 40 лет, задаются вопросом о том, стоит ли и как на самом деле менять свою привычную стабильно сформировавшуюся сферу деятельности.

Знакомьтесь, это Алуа Корпебаева — женщина, которая своим примером показала, что возраст это всего лишь число, а истинное желание сменить деятельность в жизни может возникнуть в любом возрасте.





Алуа достигла больших высот, занимая руководящие должности в банковском секторе, она понимала, что может продолжать работать, иметь стабильную карьеру, но искренне желала новых вызовов и больших горизонтов.

Собрав инициативных ребят из города Астана, Алуа и ее команда запустили казахстанский маркетплейс Clever Market с быстрой доставкой продуктов питания до двери и товаров с отличным сервисом для своих клиентов.





О проекте

Идея стартапа зародилась в период, когда весь мир проживал период пандемии, карантинного режима и все население в большей степени уже начинало адаптироваться к онлайн покупкам.





Становление проекта началось в городе Астана полтора года назад командой инициативных ребят из 10 человек, а сейчас в Clever Market уже больше 150 сотрудников. Менее чем за год маркетплейс смог добиться высоких результатов, подошел к отметке 300 заказов в день. E-commerce площадка удовлетворяет потребности своих пользователей и завоевывает их доверие. Кроме того, сейчас насчитывается больше 12 000 активных пользователей, что является хорошим знаком для будущего роста и устойчивости платформы.



О социальном вкладе

Clever Market — часть сообщества Techno Woman, которое объединяет женщин-предпринимателей технологических отраслей. Это сообщество открывает новые возможности для женщин во всем цифровом мире. Активно сотрудничая с проектом Techno Woman, Clever Market стремится информировать о больших возможностях для продвижения бизнеса в сфере электронной коммерции и способствовать развитию IT-предпринимательства в Казахстане.

Clever Market — маркетплейс, предоставляющий казахстанским производителям и предпринимателям всестороннюю поддержку и решения для продвижения их бизнеса. Платформа предлагает готовое мобильное приложение, в котором предприниматели могут разместить свою продукцию, не заботясь о таких логистических услугах, как хранение, отбор, упаковка и доставка товара до двери потребителя. Компания оказывает полный цикл логистических услуг, облегчая предпринимателям возможность сосредоточиться на своей основной деятельности.

Предприниматели могут легко зарегистрироваться на платформе Clever Market и начать размещать свою продукцию в личном кабинете. Эта возможность позволяет предпринимателям охватить большую клиентскую базу в Казахстане. Кроме того, компания предоставляет предпринимателям возможность подать заявку на сотрудничество через свою электронную почту zakupcleverfood@ip-p.kz и систему клиентской поддержки WhatsApp 8707 143 31 50, что позволяет предпринимателям легко обращаться за помощью или представлять свои продукты.

О победах





Команда Clever Market недавно достигла знаменательного рубежа, победив в номинации TW IT Product Leader 2023 на форуме Techno Woman Central Asia-2023, который прошел в Алматы 15 марта. Форум был посвящен продвижению женского лидерства в технологиях и социальной сфере, где были представлены различные мероприятия, такие как Techno Women Start-up Battle, мастер-классы по информационным технологиям и бизнесу, а также награждение женщин-лидеров.

Clever Market получили награду в разработке инновационного IT-продукта, обеспечивающего эффективную рыночную платформу для покупателей и продавцов. В качестве генерального директора Clever Market Алуа Корпебаева сыграла решающую роль в продвижении компании к успеху и создании ее репутации лидера рынка.



Более того, команда Clever Market поставила перед собой амбициозные цели на 2023 год, включая развитие нового направления в FBS, Fulfillment by Seller, в интересах компаний с несколькими каналами сбыта. Этот шаг позволит «умному» рынку выступать в роли дополнительного источника продаж товаров с учетом посещаемости и оборота торговой площадки.

Алуа Корпебаева считает, что активный трафик и инфраструктура электронной коммерции маркетплейсов одинаково важны для удовлетворения потребностей как покупателей, так и продавцов. Отметив наши первые победы, CEO Алуа Ермековной был поставлен новый рубеж для достижения амбициозных показателей роста e-commerce в Казахстане.



Поскольку

Поскольку Clever Market продолжает расти и набирать больше пользователей, у них есть потенциал оказать значительное влияние на рынок и сообщество. Сосредоточившись на своих целях и предлагая инновационные решения, они могут помочь улучшить жизнь как людей, так и компаний. Социальную значимость компании нельзя недооценивать, а их усилия по оказанию помощи и благоустройства населению заслуживают похвалы.







