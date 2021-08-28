Как стать YouTube блогером, несколько раз менять формат и собрать 100 000 подписчиков 

Еще не поздно зайти на YouTube и стать популярным блогером. Свободные ниши в Казахстане и Кыргызстане есть. Читайте, как это можно сделать.

Адилет Ногойбаев, 37 лет, город – Бишкек, предприниматель-блогер

Kyrgyzstan Online

Количество подписчиков: 101 000





Как начинался блог

Я зарегистрировался на YouTube в 2006 году под личным аккаунтом «Адилет Ногойбаев», когда учился в университете в Вене, где у нас был свободный доступ к скоростному интернету. Так я узнал об этой платформе. Мы с друзьями начали снимать видео о нашей студенческой жизни. Еще я заметил, что многие кыргызы, казахи и узбеки скучали по Родине и искали видео о своих странах, но такого контента не было. Потом я вернулся в Кыргызстан и забросил это дело.

В 2015 году я увидел, что на платформу начали заходить крутые блогеры из Москвы. Меня мотивировало это уволиться с основной работы и запустить свой бизнес. Так я начал снимать.

Я сомневался стоит, ли показывать свое лицо в кадре, поэтому первые полтора года просто снимал свои путешествия и командировки. Я назвал канал «Кыргызстан Онлайн», для тех, кто скучает по Родине. В течение двух-трех лет я снимал видео одного формата, и аудитория не росла. Я понял: что-то надо менять либо закрывать проект.

В тот момент на одном мероприятии я познакомился с Дмитрием Портнягиным. Он рассказал о том, как важно строить личный бренд через YouTube и как это ему лично помогло в бизнесе и продажах. Я решил нанять оператора и начал проект «Мультикультурный Кыргызстан», где объезжал все маленькие города нашей страны и рассказывал о том, почему люди не хотят уезжать из своих городов. Но меня продолжала не устраивать динамика роста аудитории.

Затем я решил снимать интервью с интересными и харизматичными личностями, которые начал с популярных YouTube-блогеров и предпринимателей. Еще я показывал свои путешествия в соседние страны. За время пандемии моя аудитория выросла в три раза.

Благодаря блогу я вырос личностно и материально, встретил много интересных людей, перестал обращать внимание на критику и стал увереннее в себе. Я иду в ногу со временем, катаюсь на лонгборде, снимаю видео в TikTok, открыт к новшествам и просто живу в свое удовольствие.





О рекламе

Я сотрудничаю с такими крупными мировыми брендами, как Puma, Samsung и Wildberries. У меня есть определенные табу по рекламе, куда входят алкоголь, табак, ставки на спорт, казино и политика. Самое запоминающееся сотрудничество было с брендом Wildberries. Мне нравится, когда бренд доверяет и дает свободу в креативе. Например, с брендом CocaCola, мы также в доверительных отношениях. Но многие рекламодатели хотят, чтобы все было сделано по определенному шаблону и четкому сценарию. Я к этому отношусь с пониманием, так как несу ответственность за имидж бренда, который создавали долгие годы. Стараюсь сотрудничать долгосрочно и строить крепкие, дружественные партнерские отношения.

О плюсах и минусах

Мне нравится платформа YouTube и я фанатично занимаюсь этим делом. Плюсы - это крутые знакомства и нетворкинг. За это я обожаю свой канал. Минусов я не вижу. Но стоит отметить, что YouTube - сложная платформа, капризная и мгновенного роста, ждать не стоит.





О планах

Планирую развивать канал, больше путешествовать и выезжать в разные страны, знакомиться с интересными людьми и снимать интервью. Также люблю вкусную еду, поэтому задумываюсь о том, чтобы начать снимать выпуски о еде.

Советы для начинающих

- не бойтесь повторять, смотрите, что нового есть у зарубежных блогеров

- не сдавайтесь! Первый год не будет сильного роста. Платформа будет вас испытывать на устойчивость. Но если вы продержитесь и будите держать темп, у вас все получится

- бойтесь длинных выпусков. Если, конечно, вы не крутой журналист, как Ксения Собчак или Юрий Дудь, которые могут держать аудиторию больше 40 минут, а если нет, лучше начинать с 15 минут

- первое время не советую гнаться за рекламой. Вы можете потерять фокус и испортить себе контент.

все получится

- бойтесь длинных выпусков. Если, конечно, вы не крутой журналист как Ксения Собчак или Юрий Дудь, которые могут держать аудиторию больше 40 минут, а если нет, лучше начинать с 15 минут

- первое время не советую гнаться за рекламой. Вы можете потерять фокус и испортить себе контент.

Олжас Бейлов, город – Астана, режиссер

Olzhas Beil

Количество подписчиков: 28 100





Как начинался блог

Началось все в Малайзии, я там учился и мне стало скучно, тогда я начал снимать видео. Я создал канал Qazy-Qarta, где рассказывал о студенчестве и жизни в Малайзии, о том, чем она отличается от жизни в нашей страны. На тот момент в Казахстане не было влогеров, которые бы снимали подобного рода видео.

Моя первая аудитория состояла из молодых ребят, которые хотели поступить за границу, их родителей и студентов, которые уже жили в Малайзии. Я осознал, что я блогер, когда меня начали узнавать в Малайзии и когда один из моих влогов репостнул Ануар Нурпеисов.

После это ко мне начали обращаться разные компании, рекламодатели, образовательные центры. Меня заметили и обо мне начали говорить. Блог дал множество знакомств и хорошие качественные связи.

О рекламе

Я работаю с самыми разными крупными компаниями: BI Group, Forte Bank, Kassa Nova Bank, Astana Motors, TransTelecom, Samsung и даже с компанией Tesla удалось поработать.

Я категорически не рекламирую алкоголь, сигареты, ставки и государственных чиновников, которые ищут временный PR.

О плюсах и минусах

Плюсов больше, чем минусов. Минус в том, что это энергозатратно, люди могут думать, что снять видео – это просто. Но суть в том, что это нужно делать системно. Тогда это приведет к успеху. Это заставляет всегда стараться держать планку, улучшать качество видео, сценария и монтажа.

Плюс в том, что канал на YouTube помогает развивать личный бренд. Сейчас время PR и если у вас есть аудитория, то есть и поток денег от зрителей и рекламодателей.





О планах

Сейчас идет подготовка третьего сезона «ДРТ» подкаста с новыми ведущими и гостями. Также мы хотим приглашать в гости экспертов и интересных людей из разных сфер, даже если они не являются публичными личностями.

Советы начинающим блогерам

- систематичность – это главное. Не тормозить, много не думать, просто начать выкладывать. И дальше будет ясно что к чему

- найти свой голос.