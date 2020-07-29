Как спортсмены открыли одну из лучших школ плавания в Нур-Султане

Марина Леонтьева, город — Нур-Султан, руководитель и тренер школы плавания WOWSWIM, @wowswim.matriona3
Владимир Леонтьев, город — Нур-Султан, руководитель и тренер школы плавания @wowswim.school
Как все начиналось
Задолго до знакомства с мужем мы работали в разных фитнес-клубах. Он был тренером, а я координатором водных программ. Мы бывшие спортсмены и мастера спорта. В 2016 году мой клуб закрылся, и я нашла новое место работы. Там мы и познакомились с Владимиром. Симпатия возникла сразу, и это хорошо отразилось на работе.
Мы помогали друг другу, могли сделать замену, а также вели клиентов из одной семьи. Работать стало легче и эффективнее.
Несмотря на то, что я коммуникабельный человек и тренер, на тот момент у меня не сложились отношения с руководством. Придя на должность тренера после работы координатором водных программ, я поняла, что хочу двигаться дальше и расти. И у меня появилась хорошая поддержка в лице Владимира.
Мы решили уволиться и устроились в новый фитнес-клуб на других условиях. В клубе Relax при отеле «Казжол» появилась наша первая школа плавания.
Это было подходящее место для обучения — хороший дизайн, персонал и сам бассейн. Совместно с менеджером Багдатом мы полностью с нуля раскрутили место и привлекли клиентов.
В 2019 году поток клиентов стал настолько большим, что мы приняли решение расширяться. Благодаря хорошим знакомым нашли еще один бассейн в бизнес-центре «Парасат». И за пару недель собрали лучшую команду тренеров в Астане.
Мы завоевали хорошую репутацию в столице
Сейчас наша школа работает сразу в двух бассейнах, а также мы наработали большую клиентскую базу. Сформировали дружную команду профессионалов и своим трудом завоевали хорошую репутацию в столице.
Особенность нашей школы и подхода — в низких ценах на обучение. Мы хотим, чтобы плавание было доступно абсолютно всем. У нас действует несколько направлений — грудничковое плавание, детское, взрослое, аквааэробика.
Наши принципы и традиции
Вне работы стараемся не разговаривать о бизнесе и тренировках. А также в бизнесе мы просто разделяем обязанности.
Я отвечаю за тренерский состав, клиентскую базу, рекламу, чистоту и порядок. А Владимир отвечает за технические моменты и проводит тренировки для детей с особыми потребностями.
Самое главное для нас в бизнесе — свободный график. Работа не должна занимать все время, и мы к этому стремимся. Всегда есть возможность быть со своей семьей. По такому же принципу мы позволяем работать нашим тренерам.
Мы считаем, что работа должна приносить не только доход, но и положительные эмоции.
Самое главное для нас в бизнесе — свободный график
В школах плавания важно учитывать профессионализм. Мы должны не только пройти определенные курсы, иметь квалификацию и сертификаты на руках. На дело влияет и тот фактор, что мы бывшие спортсмены. Это помогает понять потребности и трудности клиентов. А также четко организовать весь процесс.
Плавание сейчас самая востребованная профессия среди тренерских услуг. Мы ставим грамотную технику и знаем определенные нюансы, в отличие от обычных тренеров из других дисциплин.
Также мы стараемся поддерживать идеальные условия, как на работе, так и в семье. Если у нас есть два бассейна, то в них всегда должно быть чисто и тепло. У нас всегда комфортная обстановка и температура воды для детей и взрослых. Мы отличаемся от других бассейнов столицы, потому что сами регулируем состояние воды. Для нас важно, чтобы люди выходили с занятий с приятными ощущениями.
Мы выбрали для себя миссию — обучать людей. В планах у нас разработать бесплатные тренировки для нуждающихся, хотим начать с двух групп. По завершении карантина приступаем к реализации этой идеи.
За время существования нашей школы мы несколько раз проводили бесплатные мастер-классы для всех желающих.
Это дало возможность показать себя, представить уникальную программу тренировок и сделать людям приятное. В дальнейшем планируем продолжать серию мастер-классов. Также на страницах в социальных сетях по два-три раза в месяц мы разыгрываем бесплатные абонементы. За последний год подарили 17 полноценных абонементов на занятия.
Наши будни
Времени с семьей я провожу больше, чем муж. У нас маленькая дочь, поэтому уроки я беру только рано утром и вечером. В это время заниматься с внучкой помогают мои родители. Также днем дистанционно я выделяю час на работу в социальных сетях.
Муж работает с утра до вечера. И я думаю, что это нормально для мужчины.
К каждому ребенку у нас индивидуальный подход. Мы понимаем, что дети разные, и отталкиваемся от физических возможностей. Также дети могут бояться воды, поэтому надо уметь общаться с каждой семьей отдельно. Итог в нашей школе всегда один — плавать мы научим в любом случае.
У нас сложилось ощущение, что за 8 лет работы половина столицы точно побывала в наших бассейнах.
Наш опыт
Плюсы совместного бизнеса мы видим в том, что вместе гораздо проще вести дело. Здесь у каждого свои четкие обязанности. А также в тандеме возникает больше идей, быстрее растет клиентская база и растет наш общий доход.
В тандеме возникает больше идей, быстрее растет клиентская база и доход
Сложности тоже есть, например, бывают разногласия. Я захочу провести соревнования согласно одному формату, а муж выбирает другой. Наши вкусы не всегда совпадают. Но мы научились приходить к общему решению.
Работа только положительно влияет на наши отношения.
Бизнес как маленький ребенок — мы разделяем вместе его успех и также вместе переживаем, если что-то не получается. Самое главное, что в трудную минуту мы поддерживаем друг друга.
Отличие семейного бизнеса от обычного в том, что есть поддержка и опора.
Например, бассейны уже давно не работают, и я задумывалась о смене профессии. Но муж меня поддержал, и вместе мы создали новую идею. Нам интересно развивать новое направление тренировок в режиме онлайн для грудничков в ванной.
Я думаю, что совместный бизнес эффективнее, чем вести дело в одиночку.
Для нас семейное дело — это, в первую очередь, любимая работа, а уже потом хороший доход.