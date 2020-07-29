Как спортсмены открыли одну из лучших школ плавания в Нур-Султане

Как все начиналось

Мы завоевали хорошую репутацию в столице



Наши принципы и традиции

Самое главное для нас в бизнесе — свободный график

Наши будни

Наш опыт

В тандеме возникает больше идей, быстрее растет клиентская база и доход

Он был тренером, а я координатором водных программ. Мы бывшие спортсмены и мастера спорта. В 2016 году мой клуб закрылся, и я нашла новое место работы. Там мы и познакомились с Владимиром. Симпатия возникла сразу, и это хорошо отразилось на работе.Работать стало легче и эффективнее.Придя на должность тренера после работы координатором водных программ, я поняла, что хочу двигаться дальше и расти. И у меня появилась хорошая поддержка в лице Владимира.В клубе Relax при отеле «Казжол» появилась наша первая школа плавания.Совместно с менеджером Багдатом мы полностью с нуля раскрутили место и привлекли клиентов.Благодаря хорошим знакомым нашли еще один бассейн в бизнес-центре «Парасат». И за пару недель собрали лучшую команду тренеров в Астане.Сформировали дружную команду профессионалов и своим трудом завоевали хорошую репутацию в столице.. Мы хотим, чтобы плавание было доступно абсолютно всем. У нас действует несколько направлений — грудничковое плавание, детское, взрослое, аквааэробика.А также в бизнесе мы просто разделяем обязанности.А Владимир отвечает за технические моменты и проводит тренировки для детей с особыми потребностями.Работа не должна занимать все время, и мы к этому стремимся. Всегда есть возможность быть со своей семьей. По такому же принципу мы позволяем работать нашим тренерам.Мы должны не только пройти определенные курсы, иметь квалификацию и сертификаты на руках. На дело влияет и тот фактор, что мы бывшие спортсмены. Это помогает понять потребности и трудности клиентов. А также четко организовать весь процесс.Мы ставим грамотную технику и знаем определенные нюансы, в отличие от обычных тренеров из других дисциплин.Если у нас есть два бассейна, то в них всегда должно быть чисто и тепло. У нас всегда комфортная обстановка и температура воды для детей и взрослых. Мы отличаемся от других бассейнов столицы, потому что сами регулируем состояние воды. Для нас важно, чтобы люди выходили с занятий с приятными ощущениями.В планах у нас разработать бесплатные тренировки для нуждающихся, хотим начать с двух групп. По завершении карантина приступаем к реализации этой идеи.В дальнейшем планируем продолжать серию мастер-классов. Также на страницах в социальных сетях по два-три раза в месяц мы разыгрываем бесплатные абонементы. За последний год подарили 17 полноценных абонементов на занятия.У нас маленькая дочь, поэтому уроки я беру только рано утром и вечером. В это время заниматься с внучкой помогают мои родители. Также днем дистанционно я выделяю час на работу в социальных сетях.И я думаю, что это нормально для мужчины.Мы понимаем, что дети разные, и отталкиваемся от физических возможностей. Также дети могут бояться воды, поэтому надо уметь общаться с каждой семьей отдельно. Итог в нашей школе всегда один — плавать мы научим в любом случае.Здесь у каждого свои четкие обязанности. А также в тандеме возникает больше идей, быстрее растет клиентская база и растет наш общий доход.Я захочу провести соревнования согласно одному формату, а муж выбирает другой. Наши вкусы не всегда совпадают. Но мы научились приходить к общему решению.Самое главное, что в трудную минуту мы поддерживаем друг друга.Но муж меня поддержал, и вместе мы создали новую идею. Нам интересно развивать новое направление тренировок в режиме онлайн для грудничков в ванной.