Как создавали первого digital-персонажа в Казахстане и какие результаты получили

Кто такие digital-персонажи и почему они лучшие бренд-амбассадоры, читайте в нашем материале.

Людмила Романчик, эксперт в digital-маркетинге





О себе

В маркетинге я уже больше восьми лет, последние четыре с половиной года работала в Dostyk Plaza. Карьера началась с того, что я вела группы в социальных сетях в издательском доме для журналов Men’s health, «За рулем», Cosmopolitan, «Домашний очаг». Потом я ушла в копирайтинг, а позже вернулась к SMM и занималась продвижением «Лесной сказки». Теперь я консультирующий эксперт по digital-маркетингу.





О создании digital-персонажа

Digital-персонаж — это персональный представитель бренда, амбассадор, который представляет интересы компании, рассказывает обо всех новостях. Это ваше лицо в медиа пространстве.

Мы в Dostyk Plaza давно искали бренд-амбассадора, который бы мог полноправно представлять торговый центр и рассказывать о том, что у нас происходит, какие есть новости, какие новые арендаторы появились. Он должен быть нашим голосом в медиа, которому можно доверять. Но мы не нашли такого человека. Те, кто нам нравились, были бренд-амбассадорами других компаний.

В процессе поиска я увидела, что в Москве открылся ресторан She Владимира Мухина и Ксении Собчак. Одной из фишек этого ресторана стала digital шеф-повар Саша. Персонажа можно увидеть на странице ресторана. Ей даже создали отдельную страницу, где Саша рассказывает о своей работе и о том, чем она занимается в обычной жизни, куда ходит, с кем общается, кто ее подруги. Я подумала, что мы можем создать такого персонажа для Dostyk Plaza.

Классно, что для создания такого персонажа не нужно никого привлекать. Мы можем сделать его именно таким, как нам нужно и не беспокоиться за его репутацию. Так, мы создали нашу Даяну.









О Даяне

Даяна — первый digital-персонаж в Казахстане. Есть аналоги в России и США: Саша — ресторан She, Анна — телеканал «ТНТ», Lil Miquela — американский проект.

Мы создали Даяну с нуля. Она похожа на интернационально-космополитичного человека. Ее и зовут «Даяна» — это казахское и в то же время международное имя. Его легко можно произнести, оно начинается на «Д», как Dostyk Plaza. Для нас это было важно. Персонаж выглядит так, будто это твоя подруга. Многие говорили, что она похожа на меня или на мою коллегу, а мы между собой не похожи. Думаю, этим мы добились главной задумки, – чтобы люди воспринимали ее как живого персонажа, как девчонку с соседнего двора.

Даяна отучилась на дизайнера. Ее — папа архитектор, а мама — учитель. Она среднего роста, у нее красивые волнистые волосы, модное окрашивание. Digital-девушка любит одеваться в стиле smart casual. И многие девушки могут узнать себя в ней и еще больше проникаться к Даяне.





Digital-персонаж нужен большим брендам. Тем, кто находится в поиске постоянного бренд-амбасадора. Привлекать звезд, медийных личностей, блогеров, тиктокеров, которые набирают популярность — это хорошо работает, но круто, когда у тебя есть кто-то постоянный.





О ресурсах и результатах

Разработка digital-персонажа для крупных компаний не будет большой статьей расходов, но некоторым может ударить по бюджету. Для создания персонажа необходим digital-маркетолог, креативщики и хороший 3D-дизайнер. Но результат абсолютно оправдывает затраченные русурсы, если, конечно, он разработан с учетом целевой аудитории и исследований по бренду.

Даяна помогла нам привлечь больше внимания к социальным сетям. Мы увеличили охваты, вовлеченность постов с Даяной на 500% выше, чем обычные посты. Стало в 2-3 раза больше сохранений, репостов и комментариев в социальных сетях.

У digital-персонажей большое будущее. Все, что связано с digital-миром, имеет огромные возможности, которые мы еще не до конца осознаем. Но иметь своего digital-персонажа, которого ты можешь переместить в метавселенную — будет круто.