Как сделать интерьер в своем доме уникальным: советы от дизайнера

Одна из основных тенденций в дизайне интерьеров сегодня — это то, что дома и квартиры становятся все больше персонализированными, индивидуальными. Каждый интерьер отражает характер, род деятельности и внутренний мир хозяина. Это особенно заметно в мелочах: каждый элемент дизайна интерьера, особенно это касается декора, подбирается с душой и несет в себе собственный, уникальный смысл для хозяина. Мы поговорили с Марией Ждановой, дизайнером «Леруа Мерлен» в Алматы, чтобы понять, какие DIY-решения для оформления интерьера существуют и как декорировать свою квартиру стильно и необычно.





Индивидуальность и уникальность достигается за счет использования в оформлении интерьера не только дорогих душе предметов, но и неожиданных решений: кто-то насыпает ракушки в бутылки и украшает этим подоконник, кто-то в качестве ножки для стола использует старый пень, добавляя интерьеру лофтовой изысканности — вариантов масса. Если посмотреть вокруг и проявить фантазию, вы увидите множество предметов, которые можно использовать для декорирования дома.

Если посмотреть вокруг и проявить фантазию, вы увидите множество предметов, которые можно использовать для декорирования дома







Предположим, вы увлекаетесь кулинарией: собираете друзей за столом, все время готовите новые блюда, а старые — усовершенствуете, добавляя новые вкусы и оттенки. Значит, почти наверняка у вас есть старый дуршлаг, который уже отслужил свое. Не выбрасывайте его, посмотрите на это по-другому — сделайте из дуршлага декоративный плафон для подвесного светильника над кухонным островом или зоной приема пищи. Венчики, которыми вы уже не планируете пользоваться, можно превратить в необычные канделябры, поставив туда небольшие низкие свечки.









Если кулинария вам не по душе и вы больше по музыкальной части, возьмите старые пластинки и сделайте из них что-нибудь необычное — например, подставку на круглый журнальный столик.





Людям, выросшим из своего детского скейта, можно посоветовать дать ему вторую жизнь в качестве навесной полки на стене. Поставьте на него растения, бросьте пару красивых камешков, которые привезли с собой с моря, — такая композиция украсит интерьер в вашей квартире и придаст ему индивидуальности.

Не спешите выбрасывать и ремешки от старых платьев — из них получится отличный декор для подушек или подхват для шторы.









Конечно, не у каждого есть желание и возможность брать старые предметы и переделывать их под декор интерьера — как минимум потому, что не все владеют техниками декорирования: покраска, состаривание, декупаж. А освежить свою квартиру все же хочется. Тенденция на персонализацию интерьера наблюдается не первый год, и ее уже подхватили многие продавцы товаров для дома. Сегодня на рынке все чаще можно найти декор, который визуально как будто сделан своими руками — причем существуют варианты декора для самых разных видов и стилей интерьера. Крайне популярны так называемые капсульные коллекции — они предлагают разнообразный выбор аксессуаров, выполненных в едином стиле и подходящих под тот или иной дизайн квартиры или дома. В капсульные коллекции могут входить часы, рамки для фотографий, подставки для горячей посуды и так далее — вариантов декора существует множество.

Сегодня на рынке все чаще можно найти декор, который визуально как будто сделан своими руками — причем существуют варианты декора для самых разных видов и стилей интерьера







Если вы живете в старой квартире и хотите вдохнуть в нее вторую жизнь — не спешите выбрасывать все, что нажито до вас. Многие предметы, характерные для интерьеров прошлого, можно переосмыслить и сделать из них вполне себе современный и необычный декор. Сегодня выбор материалов для декорирования мебели и предметов интерьера огромен: можно приобрести краску, воск, декоративный аэрозольный лак. Украшать можно любой предмет интерьера: от старого бабушкиного комода до кувшинов и стеклянных бутылок. Какую бы технику декорирования вы ни выбрали, обновленные предметы можно с легкостью вписать в любой интерьер, даже в тот, которому пошел не первый десяток лет.









Но как понять, из чего можно сделать современный, актуальный и необычный декор? Ответ прост — вдохновляйтесь DIY-проектами на просторах интернета. Подпишитесь на паблики и профильные аккаунты в соцсетях, ищите в поисковиках — все это поможет вам натренировать насмотренность, и вы сможете по-новому взглянуть на окружающие предметы. И вот, смотря на обычную лестничную балясину, вы уже видите, как использовать ее в декоре: можете сделать из нее подсвечник, декоративный светильник, ножки для консольного столика и так далее — все ограничивается только вашим дизайнерским вдохновением и фантазией.

Не ограничивайтесь только теми предметами, которые есть у вас дома. Если вам пришла в голову интересная идея, купите все необходимое для ее реализации. У крупных DIY-продавцов, как правило, есть все для самостоятельного декора:

— в отделе крепежа вы найдете кронштейны, чтобы повесить на них новый декоративный светильник, сделанный своими руками

— в отделе столярных изделий — всевозможные рейки и доски для изготовления полок и ящиков

— загляните в отдел скобяных изделий и купите там, например, шпагат для корзин и другого декора

— чтобы сделать декоративную ширму для комнаты, приобретите жалюзийные дверцы.













Еще один интересный вариант самостоятельного декорирования дома — использование отделочных материалов, оставшихся после ремонта. Не выбрасывайте красивые обои — из них можно сшить корзины для хранения или необычный чехол для кашпо. Деревянные рейки можно превратить в ключницу или поднос, а из остатков цемента сделать декоративные горшки в лофт-стиле. Мозаикой можно декорировать зеркало, а из ПВХ-труб изготовить подсвечники. Не стесняйтесь активно использовать древесину: от журнального столика из спила дерева до рам для картин и зеркал, панно и часов из обыкновенных деревянных брусков.

Вариантов самостоятельного декора множество — следуйте нашим советам или вдохновитесь на собственные идеи в интернете. Главное — проявлять креативность и смотреть на привычные вещи под новым углом, тогда вы сможете создать свой собственный, уникальный интерьер, который станет отражением вашего характера и вкусов.