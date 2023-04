Как работают и сколько зарабатывают маркетологи в Казахстане, Италии и США

Маркетологи из Казахстана, Италии и США поделились опытом работы и рассказали об отличиях карьеры в этой сфере в разных странах.





Казахстан





Сая Султан, 22 года, город — Алматы, маркетолог, продюсер, @ssayasultan

О выборе профессии

Я основатель компании Power in Public и школы Marketing and the City.

Мой путь в маркетинге начался два года назад, когда я работала в Shoqan и отвечала за отдел закупа. Там я узнала все о маркетинге, PR и поняла, что это мое.

О маркетологах в Казахстане

Чтобы стать маркетологом в Казахстане, надо этому обучиться и заявить о себе в социальных сетях. Самое главное — копать и идти в глубину. Еще нужно быть безумно жадным до знаний.

Без заявления о себе о вас и о ваших навыках никто не узнает. Поэтому так важно выстраивать личный бренд.

Об условиях работы

Условия работы у всех разные. Но каждая компания, организация и персона нуждаются в продвижении. Спрос на маркетологов большой, и мы даже не успеваем обрабатывать заявки и увеличивать команду.

Я изучала особенности целевой аудитории, рынка, процессов продюсирования, продаж, запусков. В начале пути брала 150 000 тенге за проект. Спустя полтора года усердной работы я зарабатываю 10 миллионов в месяц, имею команду, компанию, большие проекты, школу. Обучила больше 40 девушек и повлияла на их реализацию.

Преимущества профессии:

— это творческая работа, где нужен креативный и структурированный подход

— нужно быть разносторонней. Важна насмотренность — отсюда и вытекают лучшие результаты, впитывание трендов и их создание.

О планах

У меня увеличивается команда, вместе с которой мы открываем школу. Наш первый продукт будет посвящен темам: личный бренд и персональный маркетинг, блогинг, продажи, продюсирование, масштабирование.

Мы занимаемся систематизацией работы, продаж в компании, набором новых сотрудников.

США

Анна Найдина, город — Майами, владелица digital-маркетинг агентства, @annanaydina

О выборе профессии

Я начала карьеру с работы в SMM в 2014 году. В 2018 открыла агентство в Москве. Когда переехала в США, открыла компанию и здесь. Постепенно из SMM-агентства мы выросли в digital-маркетинг —Агентство полного цикла.

О маркетологах в США

Чтобы стать маркетологом в Штатах, нужно все то же самое, что и в других странах, плюс знание английского языка. Для работы в большой корпорации наемным маркетологом может быть установлено требование о необходимости соответствующего образования. Для этого можно перевести диплом своей страны в американскую форму. Во всех остальных случаях, работаете ли вы в небольшой компании или на себя, подтверждение образования не требуется. Работодателей интересуют ваши кейсы.

Об условиях работы

Условия бывают разные. Если вы работаете в компании, плюсом к зарплате у вас будет еще медстраховка и другие плюшки. Еще нужно соблюдать корпоративную культуру, которая разная в каждой организации.

Но большинство маркетологов сегодня работает удаленно, поэтому, скорее всего, вы будете присутствовать на совещаниях по Zoom.

Мне нравится, что в маркетинге ты полностью включаешься в каждый бизнес, узнаешь людей и их поведение. Можно работать и удаленно, и в офисе. Начать карьеру просто. Есть достойная оплата.

Из минусов: маркетинг — это про тесты. Даже все просчитав, перепроверив и добив до идеала, кампания может не сработать так, как хотелось бы. Здесь важно продолжать и пробовать дальше.

Чтобы быть классным маркетологом, важны умение анализировать целевую аудиторию с косдевами, discovery calls и навыки прямого общения с людьми. Навык работы с бюджетами тоже необходим — таблички нужно понимать и любить. Самый главный навык — умение объяснить клиенту, зачем вы вообще все это делаете и как каждое действие может повлиять на желаемый результат.

О планах

Мы будем развивать агентство в сторону маркетингового планирования и анализа для бизнеса. Также у нас хорошо развивается направление продвижения digital-продуктов.

Италия

Карина Cинчук, 21 год, город — Рим, маркетолог, @das.ist.karina

О выборе профессии

Мой путь в SMM и маркетинге начался в Астане с нескольких небольших проектов. За время работы я поняла, что хороший маркетолог может зажечь любой проект и довести его до крутых результатов. Я видела плоды своего труда, и это вдохновляло меня развиваться дальше в этой сфере.

О маркетологах в Италии

Маркетинг — это сфера, в которой важно не прекращать обучаться. Важно следить за трендами, новостями, быть в курсе происходящего в мире. Благодаря этому вы будете востребованы, а ваш чек обязательно начнет расти.

В Европе много компаний, нуждающихся в грамотных маркетологах. Обязательные условия: опыт работы, образование в сфере экономики или маркетинга, знание иностранных языков на хорошем уровне.

Об условиях работы

В странах Европы хорошие условия для маркетологов. С вами заключат контракт минимум на 12 месяцев, предоставят все условия. Некоторые компании предлагают такие бонусы, как бесплатное посещение фитнес-центра. Также можно работать удаленно. Вакансии советую искать на LinkedIn. Главное — составить сильный CV, который зацепит работодателя.

Самое главное преимущество — возможность работать удаленно. Можно совмещать несколько проектов или учебу. Также работа маркетологом подразумевает разнообразие, поэтому скучать вам не придется.

Сложности заключаются в том, что на маркетолога возлагают большую ответственность и надежды, которые надо оправдать. Маркетолог должен всегда работать в режиме мультизадачности.

О планах

В ближайшем будущем планирую продолжать развитие в маркетинге, повышать знания и нарабатывать опыт. Для маркетологов много возможностей по всему миру, а по-настоящему опытных специалистов мало. Поэтому дерзайте.