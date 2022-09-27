Где найти своих в Стамбуле: о сообществе «Казахстанцы в Турции»

Шолпан Испулаева живет в Турции не первый год. Она рассказала, как пришла к созданию группы «Казахстанцы в Турции» и о их деятельности.





Шолпан Испулаева, город — Стамбул, основатель сообщества «Казахстанцы в Турции», @westwind_box

Как все началось

Я выросла в городе Аксай, Западно-Казахстанской области. Пять лет назад с одним чемоданом и дипломом гида-переводчика уехала из Астаны, чтобы расширять горизонты мышления и культуры. Переехала в Турцию, в город Стамбул и открыла агентство WESTWIND Travel.

Я социально-активный человек, поэтому по возможности помогала землякам в вопросах переезда, отдыха и медицинских услуг. Составляла индивидуальные авторские туры. В Турции много интересных событий, мест для хобби и отдыха, возможностей для бизнеса и студентов. Всем этими сторонами жизни и их разнообразием хотелось делиться с кем-то. Например, пойти на концерт или выставку с земляками, найти попутчиков в путешествии по Турции, получить рекомендации о жилье или работе. Так появилась идея создания сообщества соотечественников.

Про цель

Я по своему опыту знаю, как может быть трудно в начале, особенно, если плохо знаешь турецкий язык. Поэтому самое полезное в создании группы — возможность делиться знаниями о жизни за границей и поддерживать тех, кто переехал недавно. Это могу делать не только я, как администратор группы, но и другие участники. Мы даем советы и подсказки по переезду, использованию транспорта и открытию счета, поиску нотариуса или переводчика, школы и стипендий в университетах. Перечисленные темы интересуют каждого, кто переезжает на постоянное место жительства или на определенный срок.

Группа существует с января 2018 года. Сегодня в ней больше 6000 участников. Я горжусь тем, что у нас получилось такое дружелюбное и отзывчивое сообщество. А от него появились и другие группы — по отдельным городам и услугам в Турции.

Группа существует с января 2018 года

В группе двое администраторов. Они модерируют общение участников с точки зрения этики, следят, чтобы не было мошенничества. Диас Найман консультирует соотечественников по вопросам переезда на ПМЖ.

О деятельности сообщества

В нашем сообществе люди проводят спортивные турниры по футболу, играют в теннис, собираются на праздники за бешбармаком и традиционным чаем, встречаются в кофейнях, чтобы поиграть в настольные игры и познакомиться друг с другом.

Жизнь в мегаполисе бурная. Найти время для общения бывает сложно. Но мы с земляками выбираем локации для встреч на пристани Каракой или Кадыкой. Активисты организовывают поездки на Принцевы острова и пляжи Черного моря. Весной этого года я помогала в организации выставки алматинской художницы Гузаль Закир.

Как стать членом сообщества

Мы открыты к новым участникам. Главное — соблюдать правила чата. Мы не обсуждаем политику, не оскорбляем друг друга, не поддерживаем продажу несогласованных товаров и услуг. Зато у нас всегда можно найти партнера, чтобы сходить на крутые мероприятия. Можно также найти переводчиков, ассистентов и фотографов. Мы будем рады составить для гостей программу интересного отдыха в Турции, совместить ее с корпоративными или частными нуждами.

Сообщество «Казахстанцы в Турции» открыто для тех, кто приезжает даже на короткий срок. Например, если вы собираетесь в отпуск, но не знаете с кем, можете найти компанию здесь.

О планах





Мы будем проводить больше тематических встреч с соотечественниками и турецкими мастерами. Такие мероприятия будут доступны и для временно приезжающих из Казахстана. По всем вопросам со мной можно связаться в телеграмме @venuspower.