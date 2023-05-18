Как работать разработчиком в Великобритании, Казахстане и Южной Корее: особенности, преимущества и сложности

Разработчики из разных стран поделились особенностями работы в IT-сфере, рассказали об условиях труда и поделились своими рекомендациями. Подробнее в материале.

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Казахстан

Толеген Акылбеков, 20 лет, город — Астана, Software Engineering Teamlead в Kwaaka, @tolegen.akilbekov

О выборе профессии

Я работаю team-лидом в стартапе Kwaaka.

Карьеру начинал как веб дизайнер в школьных проектах. После чего запускал разные стартапы в beauty-сфере и EdTech. К сожалению, единорог не создал, зато набрался опыта. После устроился на официальную работу.

О разработчиках в Казахстане

В Казахстане много компаний, которые не смотрят на образование. Поэтому отличным стартапом для разработчиков могут стать академии. Еще при трудоустройстве важно уметь себя «продать».​ Для этого рекомендую развивать Soft Skills.

Чтобы стать классным разработчиком, важны такие качества, как упорство, дисциплина, умение решать проблемы и конфликты. Стрессоустойчивость, креативность и высокая обучаемость — тоже важные факторы.

Мой совет начинающим разработчикам — больше практиковать, не бояться проявлять инициативу.

Об условиях работы

Я работал в международной компании EPAM, а теперь работаю в стартапе. Могу с уверенностью сказать, что условия работы зависят от компании. В крупных организациях они лучше. Но в небольших стартапах больше свободы для творчества и возможностей для сплочения коллектива.

Работа в стартапе мне нравится больше. У нас крутая, дружная команда, мы работаем с современными технологиями.

Преимущества карьеры разработчика в Казахстане: высокая заработная плата, комфортные условия труда, крутое комьюнити.

Сложности: потенциальные проблемы со здоровьем, переработки, выгорания.

О планах

Двигать вперед​ IT-тусовку Казахстана.

Великобритания

Султан Салиев, 23 года, город — Кэмбридж, Software Engineer в Amazon, @sula_road

О выборе профессии

Я заинтересовался профессией разработчика после просмотра фильма «Социальная Сеть» в девятом классе. В фильме показано, как Марку Цукербергу пришла идея создать Facebook. Я был поражен тем, как обычный парень-студент повлиял на миллиарды человек и навсегда изменил способ нашей коммуникации.

Я загорелся желанием менять мир. Изучал различные языки программирования,​ занимался робототехникой, веб-разработкой, кибербезопасностью, искусственным интеллектом, машинным обучением и нейросетями. В данный момент работаю над облачными технологиями.

О разработчиках в Великобритании

Чтобы работать в Великобритании, нужно иметь рабочую визу. В основном ее спонсирует работодатель. В моем случае это Amazon.

Чтобы попасть в Amazon, я отправил резюме через сайт компании и прошел несколько раундов интервью. Они были растянуты на месяцы. После этого я получил оффер, а работодатель занялся оформлением Skilled Worker Visa, налоговыми вопросами. Также я получил 9000$ для переезда.

Об условиях работы

Условия работы в стране стандартные: рабочий день с 9:00 до 17:00, оплачиваются медицинские услуги, есть отпуск 21 день. Заработная плата разная, зависит от вашего уровня и компании.

Преимущества профессии:

— возможность влиять на мир одной строкой кода

— высокие зарплаты

— огромное количество вакансий

— возможность познавать разные индустрии.

Сложности:

— периодически будете ощущать синдром самозванца. Поэтому знания нужно постоянно обновлять. То, что вы делали вчера, может устареть через несколько месяцев

— иногда, кроме разработки программного обеспечения, компания может включить в ваши обязанности дежурства. Тогда в течение недели вы должны быть доступны: 24/7.

Чтобы быть классным разработчиком, нужны следующие навыки: умение результативно и быстро учиться и работать в команде, эффективный тайм-менеджмент, способность быть сфокусированным на одной задаче на протяжении долгого времени, терпение, критическое и аналитическое мышление.

О планах

В планах — работа над личным брендом. Хочу создать и развивать YouTube-канал. А в дальнейшим использовать все это для продвижения собственного стартапа.

Южная Корея

Айсулу Каримбаева, 31 год, город — Сеул, Junior Frontend Engineer, @allabout_ice

О выборе профессии

Я родом из маленького села на юге Кыргызстана. ​ Работала менеджером и переводчиком, но меня изнурила сверхурочная работа и невысокая зарплата. У меня было много друзей-разработчиков и инженеров, и я приняла решение попробовать себя в программировании. Свой путь в IT-сфере начала с frontend-разработки.

Работала junior frontend-разработчиком в корейской компании, а теперь занимаюсь проектами на фрилансе.

О разработчиках в Южной Корее

Чтобы работать программистом в Корее, необязательно иметь высшее образование в сфере Computer Science. Многие компании не обращают внимание на образование кандидата. Большую роль играют опыт и проекты. Я поменяла свою профессию за шесть месяцев, самостоятельно проходя онлайн-курсы.

Чтобы стать классным разработчиком, важно быть усидчивым, уметь самостоятельно искать информацию в Интернете и контактировать с людьми. Важный фактор — иметь интерес к своей деятельности.

Об условиях работы

Все думают, что для работы в Южной Корее надо знать корейский язык. Но это не так. Есть много компаний, которые нанимают иностранцев без знания корейского языка, где во время рабочих процессов общаются на английском. Единственная мотивация выучить язык — упростить себе жизнь в стране.

Многие знают, что в Корее работают слишком много, а сверхурочные не оплачивают. Отчасти это правда, но в последнее время все больше компаний заботится о своих сотрудниках: выплачивают сверхурочные и дают премии.

Компании разрешают сотрудникам работать из дома два-три раза в неделю. Иногда работать из дома можно в течение месяца.

Зарплаты у junior-разработчиков начинаются от 36-40 миллионов годовых до вычета налогов. Чем больше опыта и уникальных способностей у сотрудника, тем выше его оплата.

О планах

В планах — работать на фрилансе над разными проектами, а затем начать свое дело.