Я работаю в Meta. Нурбек Исмагулов о переезде в Лондон и поиске работы за рубежом

Молодой IT-специалист из Казахстана поделился опытом переезда и жизни в Великобритании, а также рассказал об особенностях работы в Meta.





Нурбек Исмагулов, 24 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @nurbekismagulov

О переезде

Я программист из Казахстана. В Лондон переехал в июле 2022 года вместе с супругой после того, как прошел ряд собеседований и получил предложение от Meta. С трудоустройством мне помог друг Жарасхан.

Я выбрал Великобританию, потому что видел в этой стране отличные возможности для карьерного роста и улучшения своих профессиональных навыков.

Цель переезда — развитие в карьерном плане, получение опыта работы в одной из FAANG-компаний, интерес к жизни за рубежом.

Об адаптации и сложностях

Иммигранты при переезде в новую страну могут столкнуться с различными сложностями. В Великобритании часто встречаются такие проблемы, как культурный шок, языковой барьер, адаптация к новой рабочей среде, поиск жилья, соблюдение местных законов и правил.

Сложности могут быть связаны с разницей в менталитете, непривычными нормами и обычаями, а также незнанием местных особенностей. Но благодаря компании мой переезд был комфортным. Meta предоставила релокационный пакет, куда входили временное жилье, бесплатный перелет для меня и супруги, предоставление риэлторских услуг для поиска жилья, денежный бонус. В Лондоне у меня много друзей из Казахстана, которые тоже нам помогали.

Чтобы справиться со сложностями и лучше понять местную культуру, я активно изучал английский язык, общался с коллегами и местными жителями, исследовал окружающую среду. Мне помогли различные мобильные приложения и ресурсы. Я заводил новых друзей и знакомых, которые делились со мной своим опытом и советами по адаптации.

В Великобритании меня поразило разнообразие культур. Лондон — многонациональный космополитичный город, что делает его особенным и интересным. Больше всего мне понравилась атмосфера, история и архитектура мегаполиса, возможность встретить здесь людей со всего мира.

Эти лайфхаки помогли мне в адаптации:

— изучайте местный язык

— задавайте вопросы и обращайтесь за помощью к людям, будь то коллеги, соседи или местные жители

— участвуйте в местных событиях и мероприятиях, чтобы завести новые знакомства и лучше понять местную культуру

— найдите сообщество людей, которые переехали из вашей страны или говорят на вашем родном языке. Они могут стать хорошей поддержкой

— используйте местные ресурсы и сервисы, такие как мобильные приложения для поиска жилья, транспорта и местных магазинов.

Как искать работу в Лондоне

После окончания Казахско-Турецкого лицея я поступил в университет имени Сулеймана Демиреля. После второго курса, получив первый опыт на стажировке nFactorial, я опубликовал первое мобильное приложение на платформе iOS. Оно набрало 70 000 скачиваний в App Store. После это я три года проработал iOS-разработчиком в таких компаниях, как STRONG TEAM, Alabs, inDrive.

Получив достаточное количество опыта в разработке и ведении проектов, я решил, что пора попробовать себя в компании мирового уровня. Выделил время для подготовки и подал документы в Google и Meta. Получил оффер от обеих компаний. После долгих раздумий решил присоединиться к Meta, так как условия там были гораздо лучше, а культура и принципы компании показались мне ближе.

Процесс трудоустройства выглядит так:

— подача резюме

— прохождение технических и поведенческих собеседований

— подготовка оффера.

Кандидат должен быть компетентен. Даже если он пройдет этап с резюме, нужно хорошо показать себя на техническом собеседовании. Поэтому развивайте профессиональные навыки.

В обратную сторону это тоже работает. Если вы компетентный специалист, но не можете подытожить и показать свою работу в резюме, вы не доберетесь до этапа собеседования. Поэтому уделите этому достаточно времени.

По моему опыту, собеседования в компании бывают разными, и лучше готовиться к ним отдельно. Изучите культуру компании, проекты. Попросите знакомых с опытом работы в этой сфере провести вам mock interview.

Знание английского языка значительно увеличит вашу конкурентоспособность на рынке труда. Также советую не воспринимать подачу резюме как что-то страшное. Советую пробовать и не бояться отказов. Получить оффер с первого раза удается не всем, поэтому подавайте одновременно в несколько мест.

О работе в Meta

Многие слышали о Meta Quest VR очках. Я занимаюсь разработкой внутреннего инструмента для управления торговыми посредниками и дистрибьюторами, которые будут продавать эти самые очки в рабочих целях.

Хочу выделить три особенности работы в Meta:

— открытость и коллаборация. Meta стремится создать среду, в которой сотрудники могут открыто общаться, делиться идеями и вместе работать над проектами. Это стимулирует инновации и облегчает решение сложных задач

— фокус на результат. В Meta большое внимание уделяется результатам работы, а не времени, проведенному за рабочим столом. Сотрудникам предоставляется гибкость в выборе времени и места работы, что позволяет им достигать максимальной производительности. Также сотрудники знают, что их работа имеет реальное влияние на жизнь миллионов пользователей по всему миру

— баланс между работой и личной жизнью. В Meta осознают, что для достижения высоких результатов и сохранения здоровья сотрудников важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Компания предоставляет гибкие условия труда, возможности для отдыха на территории офиса и дополнительные льготы для сотрудников и их семей.

Работая в такой среде, сотрудники Meta получают возможность развиваться профессионально, вносить свой вклад в общественно важные проекты и быть частью мирового сообщества, стремящегося к общему благу и успеху. Подробнее о культуре в Meta можно прочитать здесь.

Как повлиял переезд

Переезд в Англию повлиял на меня с лучшей стороны. Мне было сложно сформировать свой круг общения, но со временем я нашел местных друзей. Языковой барьер рушится, параллельно расширяется кругозор.