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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как пройдет первая учебная четверть в Кыргызстане
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Сегодня в 10:10

Как пройдет первая учебная четверть в Кыргызстане

Первая четверть нового учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме. Такое решение Министерство образования и науки приняло, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Минздрава.

Сейчас идет подготовка к новому учебному году. Планируется снять около 7 тысяч видеоуроков, которые разместят на образовательной платформе oku.edu.gov.kg.

В течение августа для учителей-предметников организуют обучение в онлайн-формате по информационно-коммуникационным технологиям. Учебная программа меняться не будет, учащиеся должны освоить материал в соответствии с предметными стандартами.

Продолжается работа и по обеспечению семей телевизорами. Минобразования вновь обратилось в органы местной власти, к спонсорам и попечительским советам школ для оказания помощи нуждающимся семьям.

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#образование #кыргызстан #бишкек #школы
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