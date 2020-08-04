Как пройдет первая учебная четверть в Кыргызстане

Первая четверть нового учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме. Такое решение Министерство образования и науки приняло, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Минздрава.

Сейчас идет подготовка к новому учебному году. Планируется снять около 7 тысяч видеоуроков, которые разместят на образовательной платформе oku.edu.gov.kg.

В течение августа для учителей-предметников организуют обучение в онлайн-формате по информационно-коммуникационным технологиям. Учебная программа меняться не будет, учащиеся должны освоить материал в соответствии с предметными стандартами.

Продолжается работа и по обеспечению семей телевизорами. Минобразования вновь обратилось в органы местной власти, к спонсорам и попечительским советам школ для оказания помощи нуждающимся семьям.