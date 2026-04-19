Как пройдет форум Qonaq для профессионалов индустрии гостеприимства

29 апреля в Астане впервые соберутся более 800 профессионалов индустрии гостеприимства Центральной Азии — на международном форуме Qonaq.



Форум объединит лидеров гостиничного и ресторанного бизнеса, экспертов по маркетингу и управлению, производителей продуктов и технологических решений. Участники обменяются опытом, познакомятся с актуальными трендами и выстроят новые партнерства и коллаборации.

Qonaq — демонстрационная и коммуникационная площадка для индустрии HoReCa, созданная профессионалами отрасли для профессионалов. Цель форума — показать лучшие практики рынка, обсудить будущее индустрии гостеприимства и дать участникам практические инструменты для развития бизнеса. В форуме примут участие 30 спикеров и более 50 партнеров из стран СНГ и других регионов мира.

Программа форума

Программа охватывает ключевые направления развития HoReCa: стратегические сессии о трендах гостиничного бизнеса 2026 года, дискуссии о международных франшизах и локальной идентичности, блоки по маркетингу, PR, HR, операционной эффективности, IT-решениям и устойчивому развитию. Отдельно — практические сессии для шеф-поваров, барные концепции и винная культура.

Деловая часть завершится вручением Премии Qonaq и вечерней afterparty. В рамках форума также пройдет серия гастроужинов в лучших ресторанах Астаны с участием известных шеф-поваров — по предварительной регистрации.

Спикеры:

— Philippe Bone — Вице-президент по развитию Accor Hotels в СНГ, Грузии, на Кипре и в Израиле

— Алексей Шаталов — Директор по развитию Hilton Worldwide

— Orkhan Shamilov — Director of Franchise Operations South East Europe, Wyndham Hotels & Resorts

— Дмитрий Голенин — Шеф-повар Sage, Москва

— Александр Кроитор — Директор по маркетингу и развитию Novikov Group & Family Garden

— Артем Канцев — Бренд-шеф Qazaq Gourmet, Вице-президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана

— Нариман Абдыгаппаров — Executive Pastry Chef, The Ritz-Carlton Almaty

— Олеся Аппазова — Основательница Appazov Brand Agency и Appazov Brand Academy

— Зульфия Ибрагимова — Президент Ассоциации сомелье Казахстана

— Гульмира Жакупова — Генеральный директор сети ресторанов Line-group и отеля The Veil, Астана

— Руслан Закиров — Бренд-шеф проектов «Огонек», AUYL и Spiros.

Полный список спикеров — на сайте qonaqexpo.kz