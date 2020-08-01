Как провести ребрендинг компании при помощи ЕБРР и вернуть до 60% затрат

Ольга Ким, генеральный директор и основатель компании BROSH

Кейс Brosh

Что входило в ребрендинг

Как помог ЕБРР

Рекомендации ЕБРР

Татьяна. Ольга и ее бизнес — типичный профиль нашего клиента, это представитель малого бизнеса, который стремительно растет к среднему бизнесу. В этом росте необходима помощь и поддержка с консалтингом. Основной профиль клиента ЕБРР — предприниматели, которые сталкиваются с кризисом роста.



Ольга — клиент нашей программы «Женщины в бизнесе», цель, которой — продвижение тематики женского предпринимательства в планах экономического развития. Данная программа — как дополнительное финансовое плечо для женщин, потому что банк возвращает 60% от общей суммы, затраченной на консалтинговые услуги.



Также у нас есть стандартная программа «Консультации для малого бизнеса». Программа разработана для оказания поддержки действующим предприятиям Казахстана, работающим в приоритетных секторах экономики, где банк возвращает клиенту от 25% до 75% от общей суммы, затраченной на консалтинговые услуги.

Как подбирается команда для проекта

Первично мы знакомимся с предпринимателем и его бизнесом. Мы стараемся понять, какая из наших программ будет целесообразна для данного типа бизнеса. Делаем полную диагностику бизнеса, выбираем направление и ищем подходящих консультантов. И уже из готового списка предприниматель выбирает консультанта самостоятельно.



Также бывает, что предприниматели приходят со своими консультантами, тогда мы делаем квалификацию такого консультанта, это неформальная процедура, в рамках которой мы просто перепроверяем опыт консультанта, чтобы убедиться в его результативности.

Мы начали работать по всему Казахстану, это были небольшие островки бижутерии в торговых центрах. В 2015 году, в момент девальвации, наша финансовая модель перестала быть рабочей. Средний чек составлял 5000 тенге, бижутерия — недорогой продукт.Соответственно, встал вопрос ребрендинга компании. За помощью мы обратились к экспертам Евразийского банка реконструкции и развития, я стала участником программы ЕБРР «Женщины в бизнесе».Для нас было рискованно переходить из масс-сегмента в более дорогой, ведь обычно делают наоборот. Я приняла решение, что мы оставляем бренд Brosh и делаем ребрендинг совместно с ЕБРР, будем работать над концептом и продвижением в социальных сетях.Мы провели маркетинговый аудит, разработали новую концепцию подачи, потому что это совершенно новый продукт. Казалось бы, украшения и украшения, но бижутерия — это другой сегмент и целевая аудитория. Когда переходишь в сегмент ювелирных изделий, меняется все — от подачи до продвижения. Мы заново разработали продукт, сайт и новую стратегию продвижения. Прошло два года, как мы завершили ребрендинг совместно с ЕБРР, и я довольна результатом работы.Второй проект, который я делала с ЕБРР, связан с франшизой. На самом деле, перед тем как обратиться к ЕБРР, я пыталась написать бизнес-план, финансовую модель, но поняла, что франшиза — это совсем другое. Мы, как компания, решили перейти на другой этап, и столкнулись с тем, что не можем упаковать франшизу самостоятельно. И я снова обратилась к ЕБРР, уже за консультацией по упаковке франшизы.Совместно с ЕБРР мы прописали цели и задачи, реализовали все то, что не могли сделать полгода.