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Как провести ребрендинг компании при помощи ЕБРР и вернуть до 60% затрат
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01.08.2018

Как провести ребрендинг компании при помощи ЕБРР и вернуть до 60% затрат

Ольга Ким, генеральный директор и основатель компании BROSH

Татьяна Решетник, старший специалист по проектам группы развития и финансирования МСБ ЕБРР в Казахстане
Кейс Brosh
Ольга. В 2013 году я создала бренд Brosh, который раньше у всех ассоциировался с бижутерией. Мы начали работать по всему Казахстану, это были небольшие островки бижутерии в торговых центрах. В 2015 году, в момент девальвации, наша финансовая модель перестала быть рабочей. Средний чек составлял 5000 тенге, бижутерия — недорогой продукт.

Я, как предприниматель, начала задаваться вопросами, почему наша финансовая модель на данном этапе не работает, что нужно изменить.

Мы решили изменить ассортиментную линейку, перейти из бижутерии в сегмент ювелирных украшений. Соответственно, встал вопрос ребрендинга компании. За помощью мы обратились к экспертам Евразийского банка реконструкции и развития, я стала участником программы ЕБРР «Женщины в бизнесе».
Что входило в ребрендинг
Тогда наш бренд уже был популярным и все его знали как бренд недорогой бижутерии, которая доступна всем. Для нас было рискованно переходить из масс-сегмента в более дорогой, ведь обычно делают наоборот. Я приняла решение, что мы оставляем бренд Brosh и делаем ребрендинг совместно с ЕБРР, будем работать над концептом и продвижением в социальных сетях.

Мы поменяли логотип, брендбук, подачу и фирменные цвета. Мы провели маркетинговый аудит, разработали новую концепцию подачи, потому что это совершенно новый продукт. Казалось бы, украшения и украшения, но бижутерия — это другой сегмент и целевая аудитория. Когда переходишь в сегмент ювелирных изделий, меняется все — от подачи до продвижения. Мы заново разработали продукт, сайт и новую стратегию продвижения. Прошло два года, как мы завершили ребрендинг совместно с ЕБРР, и я довольна результатом работы.
Как помог ЕБРР
ЕБРР — полезный инструмент для предпринимателя, так совместно с ЕБРР я воплотила два своих проекта. Второй проект, который я делала с ЕБРР, связан с франшизой. На самом деле, перед тем как обратиться к ЕБРР, я пыталась написать бизнес-план, финансовую модель, но поняла, что франшиза — это совсем другое. Мы, как компания, решили перейти на другой этап, и столкнулись с тем, что не можем упаковать франшизу самостоятельно. И я снова обратилась к ЕБРР, уже за консультацией по упаковке франшизы.

У любого предпринимателя есть свой взгляд и видение, но тем не менее иногда нужен экспертный взгляд со стороны. Совместно с ЕБРР мы прописали цели и задачи, реализовали все то, что не могли сделать полгода.
Рекомендации ЕБРР
Татьяна. Ольга и ее бизнес — типичный профиль нашего клиента, это представитель малого бизнеса, который стремительно растет к среднему бизнесу. В этом росте необходима помощь и поддержка с консалтингом. Основной профиль клиента ЕБРР — предприниматели, которые сталкиваются с кризисом роста.

Ольга — клиент нашей программы «Женщины в бизнесе», цель, которой — продвижение тематики женского предпринимательства в планах экономического развития. Данная программа — как дополнительное финансовое плечо для женщин, потому что банк возвращает 60% от общей суммы, затраченной на консалтинговые услуги.

Также у нас есть стандартная программа «Консультации для малого бизнеса». Программа разработана для оказания поддержки действующим предприятиям Казахстана, работающим в приоритетных секторах экономики, где банк возвращает клиенту от 25% до 75% от общей суммы, затраченной на консалтинговые услуги.
Как подбирается команда для проекта
Первично мы знакомимся с предпринимателем и его бизнесом. Мы стараемся понять, какая из наших программ будет целесообразна для данного типа бизнеса. Делаем полную диагностику бизнеса, выбираем направление и ищем подходящих консультантов. И уже из готового списка предприниматель выбирает консультанта самостоятельно.

Также бывает, что предприниматели приходят со своими консультантами, тогда мы делаем квалификацию такого консультанта, это неформальная процедура, в рамках которой мы просто перепроверяем опыт консультанта, чтобы убедиться в его результативности.

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#бизнес #предприниматель #маркетинг #кризис #ебрр
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