Как правильно подвести итоги года, чтобы выстроить эффективную стратегию на следующий год

Жибек Абдикерим — Head of sales and marketing Amiran, эксперт по развитию, маркетингу, PR и продажам, а также автор weproject.media. В завершающей статье года она делится взглядом на осознанное подведение итогов и выбор стратегии на 2026 год без иллюзий и самообмана.

2025 год завершает круг, и в конце года мы неизбежно приходим к границе между тем, что уже случилось, и тем, что мы готовы создавать дальше. Большинство людей делают итоги на автомате: пишут списки задач, считают цифры, отмечают «успехи» и «провалы». Но такие итоги редко меняют траекторию. Год по-настоящему закрывается только тогда, когда мы честно отвечаем себе на взрослые вопросы: кто я сейчас, что во мне стало сильнее, что во мне устало, и что я больше не хочу тащить в будущее.

Для собственников и руководителей 2025 год во многом стал годом турбулентности: экономика, логистика, люди, конкуренция, скорость изменений. Итоги здесь не только про выручку. Важно понять, что происходило с прибыльностью, себестоимостью, запасами, расходами, дебиторкой. Где вы потеряли деньги, где недозаработали, где ваша устойчивость оказалась слабее, чем вы думали.

В команде важно честно увидеть, кто за этот год стал сильнее и взял на себя больше ответственности, а кто выгорел и давно работает на автомате. Какие решения по людям вы откладывали, хотя внутри уже все давно понятно.

В продукте и рынке важно зафиксировать, какие гипотезы сработали, а какие пора закрыть без сожаления, как изменилась ваша категория и поведение вашего клиента, что для него стало важнее, а что ушло на второй план.

И отдельный слой — вы сами. Где вы были источником силы компании, а где — узким местом. Где росли, а где защищались, все контролировали и сопротивлялись новому.

Для менеджеров и офисных специалистов 2025 можно смело назвать годом профессиональной честности. Важно не только перечислить задачи, которые вы сделали, а увидеть, какие навыки реально выросли. Что вы можете делать лучше, чем год назад — не в теории, а на практике. В каких моментах вы стали заметнее: где взяли на себя ответственность, а где спрятались за фразой «это не моя зона». В каких проектах показали характер, и кто вообще увидел ваш рост: руководитель, коллеги, рынок. И где вы сами разрушали свое продвижение — прокрастинацией, эмоциональными реакциями, хаосом, отсутствием дисциплины, нежеланием озвучивать свои границы и амбиции. Личные итоги — это не только «чего я достиг», а «кем я стал в процессе».

Год — это не только про работу и деньги. Это еще и про тело, здоровье, семью, отношения, личные границы, устойчивость психики. Здесь тоже нужны честные вопросы: где я стал сильнее, где мудрее, где перестал уважать себя, где пошел против себя и почему, где сделал шаг, которым действительно горжусь. Год — это траектория, а не набор галочек в ежедневнике.

Стратегию на 2026 год нельзя строить как список желаний или красивую презентацию. Рабочая стратегия всегда опирается на три вещи: реальность, фокус и дисциплину. Реальность — это не то, на что вы хотели бы опираться, а то, что есть у вас фактически: команда, деньги, процессы, ваше здоровье, энергия, поддержка, ресурсы, компетенции. Пока вы не признаете реальные исходные данные, любая стратегия будет напоминать самообман.

Фокус — это ответ на вопрос, что действительно важно в следующем году. 2026 не про «успеть все». Он про выбор нескольких решающих направлений. Для собственников это могут быть прибыльность, операционная стабильность, цифровизация, обновление управленческой команды, рост в новых каналах и регионах. Для специалистов фокус часто другой: повышение квалификации, переход на новый уровень задач и ответственности, укрепление личного профессионального бренда, дисциплина, управление временем и своим состоянием, переход от роли «исполнителя» к роли партнера и инициатора. Фокус — это ваше главное «да», за которым стоят сотни осознанных «нет».

Дисциплина — это ритмы, которыми вы будете проживать 2026. Стратегия без ритмов остается вдохновляющей мыслью и файлом на диске. Нужны регулярные опоры: еженедельные разборы задач и приоритетов, ежемесячные просмотры финансов и результатов, понятный трекинг целей, регулярное обучение, работа с телом и здоровьем, время для тишины и мышления, рутинные действия, которые вытаскивают вас из хаоса и собирают. Это не про скучную правильность, это про взрослость и уважение к себе и своему делу.

Есть вещи, которые не стоит тащить с собой в 2026 год. Незавершенные разговоры, обиды и недосказанности в командах и семьях. Токсичные люди, ради которых вы постоянно продаете свои ценности. Проекты, в которые уже никто не верит, но «жалко бросить». Личные отношения, которые держатся только на страхе одиночества. Иллюзии о себе — что вы «не готовы», «недостойны», «не потянете». Попытки нравиться всем и быть удобным для каждого. Привычка жить на грани дедлайна, все время тушить пожары и гордиться тем, что вы вечно спасаете ситуацию в последний момент. 2026 год не для уставшей версии вас, которая тащит на себе все и всех.

Зато есть то, что обязательно стоит взять с собой. Чувство ответственности за свою жизнь и свои решения. Готовность смотреть на реальность без розовых очков. Желание учиться и переучиваться. Способность заботиться о себе, а не выжимать из себя максимум любой ценой. Дисциплину, которая не убивает свободу, а создает ее. Смелость менять то, что давно мешает, даже если страшно. Окружение, которое помогает расти, а не тянет назад. Уважение к своему времени, вниманию и энергии.

И теперь мое личное завершение этого года — 2025 был сложным. Не романтичным, не гладким, не «идеальным», но он был настоящим. Он высветил ваши сильные и слабые стороны, показал, где вы стали взрослыми, а где все еще действуете из детских страхов. Он показал, на что вы способны, когда прижало, и где те тонкие места, которые больше нельзя игнорировать. Вы прожили этот год так, как могли, иногда на максимуме, иногда на пределе. И если вы сейчас дочитали до этих строк, значит, вы уже сделали главное — вы не остановились.

В 2026 году я хочу пожелать вам одного: перестать жить старой логикой. Не тащить в новый год прошлые страхи и сценарии. Не прятать свой масштаб, не обесценивать свой путь и свои результаты. Не соглашаться на маленькую роль там, где вы давно переросли формат «тихого исполнителя». Пусть новый год станет для вас годом ясности, взросления и внутренней свободы. Годом, когда решения принимаются из силы, а не из страха. Годом, когда вы выбираете:

— не выживание, а движение

— не хаос, а осознанный ритм

— не сомнения, а зрелость

— не внешнюю красивую картинку, а внутренний стержень и опору на себя.

Пусть в вашем бизнесе и вашей жизни появится пространство для новых идей, людей, возможностей, радости, денег, признания, глубоких состояний. Вы уже сделали очень многое. Теперь время сделать главное — выбрать себя и свою стратегию на 2026 год.

С наступающим. Пусть этот год станет для вас поворотным, а вы сами — главным, на кого вы наконец-то сможете опереться.