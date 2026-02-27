Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
logo
Как поступить в University of Michigan и получить полное финансирование
Наши в мире

24.02.2026

Как поступить в University of Michigan и получить полное финансирование

Аяулым Садуакас рассказала о том, как поступила в один из ведущих государственных вузов США и получила стипендию, полностью покрывающую обучение и проживание.



Аяулым Садуакас, 22 года, город — Анн-Арбор, University of Michigan, @ayaulym_s01

учеба в University of Michigan

О вузе и поступлении

Я учусь в магистратуре Университета Мичигана в США, который занимает 20 место в рейтинге американских вузов и считается одним из ведущих государственных университетов страны. Моя программа — Master’s in International and Regional Studies с концентрацией на евразийских исследованиях, где я изучаю политические процессы в Центральной Азии и Восточной Европе.

Для меня было важно обучаться в сильной исследовательской среде. Университет Мичигана известен своей школой политологии и международных исследований, а также академической репутацией и широким нетворкингом выпускников. Этот вуз высоко ценится как в академической, так и в профессиональной среде, особенно в США.

Здесь я получила стипендию от Weiser Center for Europe and Eurasia и стала первой стипендиаткой новой программы поддержки студентов, изучающих Восточную Европу и Евразию. Стипендия полностью покрывает мое обучение и расходы на проживание.

Процесс поступления был непростым и стрессовым. Главная ошибка, которую я совершила — начала подачу всего за два месяца до дедлайнов.

На четвертом курсе бакалавриата я задумалась о магистратуре в США и искала сильные программы по политологии и международным отношениям. Я целенаправленно выбирала университеты, которые не требовали экзамен GRE, потому что физически не успевала к нему подготовиться.

казахи в штатах

Самыми сложными этапами стали: выбор программ и университетов в сжатые сроки, подготовка эссе, сбор рекомендательных писем и одновременная подача на финансирование.

К кандидатам предъявлялись стандартные, но высокие требования. Важны были академические оценки, рекомендации от профессоров и четко сформулированные исследовательские интересы. Внеклассная активность и исследовательский опыт также играли роль, особенно если они напрямую связаны с будущей программой.

Мне нужно было подготовить диплом и транскрипт бакалавриата из Назарбаев Университета, сертификат IELTS, резюме, два рекомендательных письма, мотивационное эссе.

К экзаменам я специально не готовилась, потому что IELTS у меня уже был — 8.0. Основная подготовка заключалась именно в работе над мотивационным письмом. В нем я подробно объяснила, почему хочу продолжать изучать политологию, почему мой фокус — Центральная Азия и Восточная Европа, и каким образом эта программа логично продолжает мой академический путь.

Об учебном процессе и академической среде

Если сравнивать обучение в США и Казахстане, то разница оказалась не такой большой, как я ожидала. Фундамент, который я получила в Назарбаев Университете, помог мне адаптироваться.

Нагрузка в Университете Мичигана сопоставима с той, что была у меня в Казахстане. При этом здесь больше внимания уделяется участию в обсуждениях, активной позиции студента и умению аргументировать свою точку зрения.

Система оценивания стандартная — A+, A-, GPA. Важную роль играет обратная связь от преподавателей. У нас есть система office hours — специальные часы, когда можно прийти к профессору, задать вопросы по курсу, обсудить свои исследования и даже поговорить о карьерных планах.

учеба в штатах

В моей программе большинство студентов — американцы, иностранных студентов немного. Это создает интересный эффект: когда мы обсуждаем Центральную Азию, у меня есть уникальная перспектива, и она ценится.

С точки зрения ресурсов университет предлагает огромные возможности. Работают карьерные центры, отдельные треки существуют для разных направлений — от инженерии до социальных наук. Можно записаться на индивидуальную консультацию, показать свое резюме, сопроводительное письмо, рекомендации, и специалисты помогут доработать документы и подобрать подходящие вакансии. Также есть закрытый портал с вакансиями и стажировками.

При этом я всегда честно говорю, что для международных студентов поиск работы — процесс сложный и долгий. Но в Университете Мичигана огромную роль играет нетворкинг. Многие профессора работают не только в академии, но и в индустрии, исследовательских центрах и международных организациях.

как поступить в США

Сам город Анн-Арбор полностью живет университетской жизнью, и иногда самые ценные профессиональные контакты появляются в повседневных разговорах.

Рекомендации абитуриентам

Диплом Университета Мичигана дает сильный карьерный и академический старт. Особенно это заметно, если вы планируете строить карьеру в международных организациях, исследовательских центрах или продолжать обучение в PhD-программах. В области политологии и международных исследований университет стабильно входит в число ведущих вузов США, а его выпускников хорошо знают в профессиональной среде.

Школьникам и студентам, которые мечтают поступить в топовый международный университет, советую начать подготовку заранее. Важно выстраивать отношения с преподавателями уже во время бакалавриата, именно они станут вашими главными рекомендателями.
Не бойтесь подаваться в сильные университеты, даже если вам кажется, что вы недостаточно хороший кандидат.

рекомендации по поступлению в штаты

Самая частая ошибка абитуриентов — недооценка мотивационного письма. Многие пишут слишком общее эссе, не объясняя, зачем именно им эта программа, и что они собираются делать с дипломом дальше. Вторая ошибка — игнорирование раздела Financial Aid на сайтах университетов. Многие возможности финансирования имеют те же дедлайны, что и сама программа.

При подготовке мне больше всего помогли консультации с профессорами в Назарбаев Университете, разбор примеров успешных мотивационных эссе, сайты самих университетов и факультетов, где подробно описаны требования, курсы и направления исследований.

Самое важное — это не просто поступить в сильный университет, а убедить приемную комиссию, что вы понимаете, зачем вам эта программа и как вы собираетесь использовать полученное образование в будущем.


