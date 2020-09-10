Как поступить в Назарбаев Университет — все, что нужно знать абитуриенту

Асель Батырова, город — Алматы, менеджер Департамента по приему Назарбаев Университета





О преимуществах Назарбаев Университета





— университет был основан в 2010 году, стремится стать международно признанным исследовательским вузом

— в НУ идет подготовка не только практиков, но и исследователей, которые хотят заниматься наукой

— международный профессорско-преподавательский состав из 55 стран. Каждый из них — эксперт в своей отрасли, делится со студентами международным опытом

— развитая инфраструктура кампуса, где учтены пожелания студентов и преподавателей, а также особенности погодных условий Нур-Султана

— обучение на английском языке

— выпускники НУ работают как в Казахстане, так и за рубежом.





Школы





В Назарбаев Университете есть несколько Школ — факультетов:

— Школа инженерии и цифровых наук

— Школа гуманитарных и социальных наук

— Школа медицины

— Школа горного дела и наук о земле

— Высшая школа образования

— Высшая школа бизнеса

— Высшая школа государственной политики

— Подготовительная школа.

Вы можете пройти на www.nu.edu.kz и ознакомиться с факультетами более подробно — у каждой Школы есть свой сайт. В категории Admissions вы сможете найти критерии поступления.









Программы для выпускников школ





Выпускники школ могут выбрать, на какую программу поступить: Foundation или Direct.

Foundation

Foundation — это годовая программа предуниверситетской подготовки. Она направлена на развитие академических способностей студентов, помогает подготовиться к основной учебе. Подходит для тех, кто еще не определился с будущей специальностью, кто не уверен в своем уровне академического английского языка, или тех, кто хочет адаптироваться к процессу обучения без лишнего стресса.

Программа Foundation одинакова для всех независимо от выбранного направления. Студенты изучают такие предметы, как английский язык, математика, казахский язык и другие. По итогу у всех формируется одинаковая база знаний.

За этот год вы можете пообщаться с профессорами разных факультетов, найти друзей, которые уже учатся на разных специальностях, посетить Ярмарку школ и узнать об особенностях каждого факультета, получить консультацию и советы от своего эдвайзера. Это помогает учащимся понять, что именно их интересует, и выбрать будущую специальность. Некоторые даже меняют направление с технического на гуманитарное, или наоборот.

Чтобы поступить на Foundation, нужно сдать:

— APTIS — экзамен на знание английского языка — минимальный балл 38

— NUFYP Entrance Test, который включает в себя математику, критическое мышление и навыки решения проблем — 120 баллов, где минимально надо набрать 50 и 70 баллов

— IELTS — 6,0, в каждой секции не меньше 5,0.

Во время прохождения Foundation вам нужно поддерживать хорошую успеваемость, и вы сможете перейти на программу бакалавриата.





Direct

Direct — это программа бакалавриата, которая рассчитана на четыре года.

Чтобы поступить, нужно сдать следующие экзамены:

— SAT Reasoning Test — минимальный балл 1240

— SAT Subject Tests — минимум 600 баллов по математике и физике или 600 баллов по химии и биологии в зависимости от специальности

— IELTS — балл не меньше 6,5, в каждой секции не меньше 6,0.

Также нужно предоставить Personal Statement — мотивационное письмо, которое дает приемной комиссии возможность узнать кандидата, понять его мотивацию. Важно писать его от души, показать себя. Потому что оно может повлиять на итоговое решение.

В некоторых школах для поступления также требуется интервью.

Ученики НИШ для поступления могут сдать результаты МЭСК, если их оценки не ниже A,B,B. Желательно, чтобы предметы соответствовали школе, в которую вы поступаете.

Призеры международных олимпиад за последние три года и республиканских за текущий год могут не сдавать SAT, только IELTS без минимального балла и проходят интервью с приемной комиссией школы.





Конкурс и количество студентов





На данный момент в Назарбаев Университете учится около 6000 студентов из Казахстана и около 100 иностранных студентов.

В 2019-2020 году конкурс составил примерно шесть человек на место, то есть из 3000 абитуриентов поступают около 600.





Гранты и стоимость обучения





98 % студентов НУ учится на гранте, который покрывает обучение, ежемесячную стипендию и базовую медицинскую страховку.

80 % студентов проживает на территории кампуса. Это оплачивается отдельно. Проживание в четырехместной комнате будет стоить 19 950 тенге за семестр, в двухместной — 29 260 тенге за семестр.





Размер стипендии на программе foundation — 22 258 тенге, на программе direct — 26 186 тенге, на программе магистратуры — 125 000 тенге.

2 % учится на платном отделении. Если вы соответствуете требованиям конкурсного отбора, но не получили грант, вам могут предложить пройти платное обучение. Цены стоит уточнять в Bursar’s office, так как в университете есть система скидок, благодаря которым стоимость определяется в индивидуальном порядке.





С кем сотрудничает университет





Назарбаев Университет поддерживает программы академической мобильности, где студент может получить международный опыт. У каждой Школы есть свои стратегические партнеры. Среди них: Pennsylvania State University, Colorado School of Mines, University of Cambridge и другие. Также студент может сам найти университет и подать заявку на обучение там в течение семестра. По запросу студента, в индивидуальном порядке университет может оказать финансовую поддержку.

Также университет сотрудничает с более 100 компаниями. Среди них: Schlumberger, AIFC, компании Big4, Beeline, Danone, ERG, «Казцинк», Microsoft, BI Group, National bank of Kazakhstan и другие. Студенты могут проходить там практику, а выпускники трудоустраиваться. Помимо этого наши выпускники работают в таких топовых компаниях мира, как Google, Apple, BMW и других.





Особенности обучения в Назарбаев Университете





1. Кредитная система

В университете действует кредитная система. То есть на каждом предмете вам нужно набрать 100 баллов, исходя из которых идет градация оценок: A, B, C, D и Fale.

Каждый предмет весит определенное количество кредитов в зависимости от сложности. Если вы получили Fale — вы не получаете кредиты за прохождение предмета. Чтобы окончить бакалавриат, вам нужно набрать определенное количество кредитов в зависимости от программы.

Если вы закроете нужное количество кредитов, вы даже можете завершить обучение за три года.

2. Самостоятельное формирование расписания

В начале семестра студенты получают список предметов и сами выбирают, что, в какое время и с каким преподавателем будут изучать в рамках своей специальности. Поэтому в университете нет закрепленных групп, на каждом предмете новый коллектив.

3. Элективные курсы

Каждая Школа предлагает студентам элективные курсы, которые развивают критическое мышление, креативность. Среди них есть литература, языки, занятия по детскому развитию и даже the history of magic. Вы можете выбрать предмет, который вам нравится, уже с момента foundation.

4. Major- и minor-специальности

Грант Назарбаев Университета покрывает четыре года обучения. Если студент хорошо учится, за счет одного гранта он может получить две специальности: major и minor. Для этого он берет дополнительные предметы по второй смежной специальности и набирает необходимые кредиты. В итоге студент получает диплом по двум специальностям. Эта система подходит для амбициозных людей, которые знают свою цель, имеют хорошую успеваемость.





5. Внеучебная жизнь

Студенты Назарбаев Университета могут не только учиться, но и развиваться социально и физически. В вузе действует около 200 студенческих клубов в разных сферах: танцы, IT, стартапы, фотография, дебаты, математика. Если у вас есть хобби, вы можете найти клуб по интересам или открыть собственный, встретить друзей по духу.









Как проходит учебный процесс сейчас





В связи с пандемией мы перешли на онлайн-обучение на платформах Zoom Pro и Moodle. Студенты отправляют задания по электронной почте или загружают на портал Moodle.

Каждый год мы проводим День открытых дверей. В этом году он пройдет онлайн. 27 сентября мы организуем виртуальный День открытых дверей. Вы сможете получить всю информацию о поступлении, профессора расскажут о факультетах и специальностях, департамент по студенческим делам расскажет про клубы и студенческую жизнь, — это будет информативное онлайн-мероприятие.