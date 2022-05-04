Как поступить и на кого учиться в КазНУ имени аль-Фараби — крупнейшем вузе Казахстана

КазНУ имени аль-Фараби — один из старейших вузов Казахстана, который за годы работы завоевал отличную репутацию у студентов и преподавателей. Собрали информацию, которая поможет вам при поступлении.
Об университете
Казахский государственный университет официально открыл двери 15 января 1934 года. К занятиям приступили студенты физико-математического и биологического факультетов. За советские годы вуз расширил образовательные программы, появилось несколько новых факультетов и отделений.
С 1991 КазГУ развивается по новому вектору — продвижению в мировую образовательную систему. В этом же году университету был присвоен статус автономного государственного вуза. Тогда учебное заведение приобрело свое современное название — Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
В 2001 году КазНУ стал первым вузом Казахстана с особым статусом национального университета. Спустя пять лет университет был признан еще раз и получил премию Президента Республики Казахстан за достижения в области качества.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби — крупнейшее учебное заведение Казахстана, которое входит в мировой рейтинг QS World University Rankings — 175 место среди лучших вузов мира.
Цель КазНУ — создать исследовательский центр, который будет конкурентоспособен в мировом научно-образовательном пространстве.
О программах
КазНУ готовит специалистов по 268 программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 16 факультетах.
На Факультете биологии и биотехнологии обучается больше 2500 студентов, а 100% его выпускников трудоустроены.
Факультет востоковедения обучает восьми восточным языкам: арабскому, персидскому, китайскому, корейскому, турецкому, японскому, хинди и урду, а также двум западным: английскому и французскому.
Факультет международных отношений — ведущий центр подготовки кадров в области внешней политики, международного права и мировой экономики.
Физико-технический факультет — основная часть кластера, включающего в себя три исследовательских института, продвигающего науку мирового уровня по разным направлениям физики и техники.
Высшая школа экономики и бизнеса — первый и крупнейший в Казахстане центр подготовки высококвалифицированных экономистов.
Факультет географии и природопользования поддерживает партнерские отношения со многими международными вузами, например, Columbia University и Polytechnic Institute of Lisbon.
Филологический факультет обучает студентов казахскому языку и литературе, русскому языку и филологии, европейским языкам.
Юридический факультет готовит профессионалов по специальностям юриспруденция и таможенное дело.
При факультете журналистики действуют собственные телерадиокомплекс, студенческий канал и фотолаборатория, где практикуются многие обучающиеся.
За годы существования факультет довузовского образования обучил более 7000 иностранцев из 100 стран мира.
Факультет философии и политологии готовит студентов по десяти специальностям, реализует двудипломные программы с ведущими международными университетами.
Факультет медицины и здравоохранения реализует более 15 научных проектов международного и национального уровней. В его структуре — научно-практический центр и собственные клинические базы.
Студенты Механико-математического факультета получают фундаментальное образование и погружаются в научные исследования по направлениям математики, механики и информатики.
Исторический факультет — центр подготовки квалифицированных специалистов в области отечественной и зарубежной истории, археологии и этнологии, музейного дела и охраны памятников, архивоведения и библиотечного дела.
Факультет химии и химической технологии обучает студентов по 21 специальности и трем уровням подготовки, а все образовательные программы, аккредитованы международным агентством ASIIN.
Цель факультета информационных технологий — создание научного и образовательного центра в области подготовки IT-специалистов.
О поступлении
Список документов, необходимых для поступления на бакалавриат:
— свидетельство или диплом с приложением
— удостоверение личности
— свидетельство ЕНТ
— сертификаты, подтверждающие льготы и квоты
— 6 фотографий размером 3x4
— медицинская справка формы 063/у и 075/у.
При поступлении на платное отделение требуется выписка из протокола результатов экзамена по творческим специальностям, сданных в других вузах.
Список документов, необходимых для поступления на магистратуру и докторантуру:
— заявление на имя руководителя программы в произвольной форме
— документ о высшем образовании
— документ, удостоверяющий личность
— 6 фотографий размером 3x4
— медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате
— сертификат, подтверждающий владение иностранным языком
— документ, подтверждающий трудовую деятельность, если она была
— список научных и научно-методических работ, в случае их наличия.
Также КазНУ принимает обучающихся в профильную школу, колледж, на дистанционное образование и подготовительные курсы.
По вопросам поступления можно обращаться в онлайн-приемную по ссылке: welcome.kaznu.kz
Студенческая и научная жизнь
В университетском кампусе современные учебные корпуса, научная инфраструктура, библиотека, интернет-центр, фудкорты, спортивный комплекс, кинотеатр, Центр обслуживания студентов «Керемет», Дворец студентов, военная кафедра, бассейн, Дом молодых ученых. Также студентам предоставляется место в общежитиях.
При вузе действует студенческое самоуправление и более 100 клубов и сообществ, основанных обучающимися. Ими проводятся сотни мероприятий в год, от научных до спортивных.
Департамент по науке и инновационной деятельности объединяет в себе все научно-исследовательские подразделения университета: научно-исследовательские институты, научные центры, лаборатории, Технопарк. Кроме того, на факультетах работают 135 научных кружков и 14 студенческих бизнес-инкубаторов.
У КазНУ имеется научный ресурс, который представляет казахстанским и зарубежным исследователям периодические издания для публикаций основных результатов научной деятельности.
Что интересного в КазНУ имени аль-Фараби
— университет имеет шесть зарубежных представительств в Германии, Пакистане, Турции, Китае
— вуз успешно сотрудничает с 400 международными вузами по реализации совместных программ обучения, обмену студентов и проведению стажировок
— КазНУ — единственный вуз в Центрально-Азиатском регионе, получившим «5 звезд» превосходства в международном рейтинге QS Stars Rating System
— Центр поддержки Advise помогает студентам на протяжении всего учебного процесса, оказывает информационную поддержку по вопросам академической мобильности
— Единственный вуз Казахстана, который принят в программу Организации Объединенных Наций «Академическое влияние».
Источник фото на обложке: talgargazeti.kz