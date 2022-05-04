Как поступить и на кого учиться в КазНУ имени аль-Фараби — крупнейшем вузе Казахстана

КазНУ имени аль-Фараби — один из старейших вузов Казахстана, который за годы работы завоевал отличную репутацию у студентов и преподавателей. Собрали информацию, которая поможет вам при поступлении.





Об университете

Казахский государственный университет официально открыл двери 15 января 1934 года. К занятиям приступили студенты физико-математического и биологического факультетов. За советские годы вуз расширил образовательные программы, появилось несколько новых факультетов и отделений.

С 1991 КазГУ развивается по новому вектору — продвижению в мировую образовательную систему. В этом же году университету был присвоен статус автономного государственного вуза. Тогда учебное заведение приобрело свое современное название — Казахский национальный университет имени аль-Фараби.





В 2001 году КазНУ стал первым вузом Казахстана с особым статусом национального университета. Спустя пять лет университет был признан еще раз и получил премию Президента Республики Казахстан за достижения в области качества.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби — крупнейшее учебное заведение Казахстана, которое входит в мировой рейтинг QS World University Rankings — 175 место среди лучших вузов мира.

Цель КазНУ — создать исследовательский центр, который будет конкурентоспособен в мировом научно-образовательном пространстве.

О программах

КазНУ готовит специалистов по 268 программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 16 факультетах.

На Факультете биологии и биотехнологии обучается больше 2500 студентов, а 100% его выпускников трудоустроены.

Факультет востоковедения обучает восьми восточным языкам: арабскому, персидскому, китайскому, корейскому, турецкому, японскому, хинди и урду, а также двум западным: английскому и французскому.

Факультет международных отношений — ведущий центр подготовки кадров в области внешней политики, международного права и мировой экономики.





Физико-технический факультет — основная часть кластера, включающего в себя три исследовательских института, продвигающего науку мирового уровня по разным направлениям физики и техники.

Высшая школа экономики и бизнеса — первый и крупнейший в Казахстане центр подготовки высококвалифицированных экономистов.

Факультет географии и природопользования поддерживает партнерские отношения со многими международными вузами, например, Columbia University и Polytechnic Institute of Lisbon.

Филологический факультет обучает студентов казахскому языку и литературе, русскому языку и филологии, европейским языкам.

Юридический факультет готовит профессионалов по специальностям юриспруденция и таможенное дело.

При факультете журналистики действуют собственные телерадиокомплекс, студенческий канал и фотолаборатория, где практикуются многие обучающиеся.

За годы существования факультет довузовского образования обучил более 7000 иностранцев из 100 стран мира.

Факультет философии и политологии готовит студентов по десяти специальностям, реализует двудипломные программы с ведущими международными университетами.

Факультет медицины и здравоохранения реализует более 15 научных проектов международного и национального уровней. В его структуре — научно-практический центр и собственные клинические базы.

Студенты Механико-математического факультета получают фундаментальное образование и погружаются в научные исследования по направлениям математики, механики и информатики.





Исторический факультет — центр подготовки квалифицированных специалистов в области отечественной и зарубежной истории, археологии и этнологии, музейного дела и охраны памятников, архивоведения и библиотечного дела.

Факультет химии и химической технологии обучает студентов по 21 специальности и трем уровням подготовки, а все образовательные программы, аккредитованы международным агентством ASIIN.

Цель факультета информационных технологий — создание научного и образовательного центра в области подготовки IT-специалистов.

О поступлении

Список документов, необходимых для поступления на бакалавриат:

— свидетельство или диплом с приложением

— удостоверение личности

— свидетельство ЕНТ

— сертификаты, подтверждающие льготы и квоты

— 6 фотографий размером 3x4

— медицинская справка формы 063/у и 075/у.

При поступлении на платное отделение требуется выписка из протокола результатов экзамена по творческим специальностям, сданных в других вузах.





Список документов, необходимых для поступления на магистратуру и докторантуру:

— заявление на имя руководителя программы в произвольной форме

— документ о высшем образовании

— документ, удостоверяющий личность

— 6 фотографий размером 3x4

— медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате

— сертификат, подтверждающий владение иностранным языком

— документ, подтверждающий трудовую деятельность, если она была

— список научных и научно-методических работ, в случае их наличия.

Также КазНУ принимает обучающихся в профильную школу, колледж, на дистанционное образование и подготовительные курсы.

По вопросам поступления можно обращаться в онлайн-приемную по ссылке: welcome.kaznu.kz

Студенческая и научная жизнь

В университетском кампусе современные учебные корпуса, научная инфраструктура, библиотека, интернет-центр, фудкорты, спортивный комплекс, кинотеатр, Центр обслуживания студентов «Керемет», Дворец студентов, военная кафедра, бассейн, Дом молодых ученых. Также студентам предоставляется место в общежитиях.

При вузе действует студенческое самоуправление и более 100 клубов и сообществ, основанных обучающимися. Ими проводятся сотни мероприятий в год, от научных до спортивных.





Департамент по науке и инновационной деятельности объединяет в себе все научно-исследовательские подразделения университета: научно-исследовательские институты, научные центры, лаборатории, Технопарк. Кроме того, на факультетах работают 135 научных кружков и 14 студенческих бизнес-инкубаторов.

У КазНУ имеется научный ресурс, который представляет казахстанским и зарубежным исследователям периодические издания для публикаций основных результатов научной деятельности.

Что интересного в КазНУ имени аль-Фараби

— университет имеет шесть зарубежных представительств в Германии, Пакистане, Турции, Китае

— вуз успешно сотрудничает с 400 международными вузами по реализации совместных программ обучения, обмену студентов и проведению стажировок

— КазНУ — единственный вуз в Центрально-Азиатском регионе, получившим «5 звезд» превосходства в международном рейтинге QS Stars Rating System

— Центр поддержки Advise помогает студентам на протяжении всего учебного процесса, оказывает информационную поддержку по вопросам академической мобильности

— Единственный вуз Казахстана, который принят в программу Организации Объединенных Наций «Академическое влияние».





Источник фото на обложке: talgargazeti.kz