Как построить успешную карьеру в Казахстане, но уехать жить на Кипр

О карьере в Казахстане

О квартире у моря и новой должности

О преимуществах Северного Кипра

О покупке недвижимости на Северном Кипре

Когда мне пришлось уйти с этой работы, в поисках новой меня познакомили с директором одного из банков, который стал и остается моим учителем, а тогда он предложил мне работать кассиром. Для меня это был шаг назад, но я согласилась.Уже через три месяца меня повысили до менеджера по работе с вип-клиентами, так моя карьера начала расти, и со временем я переехала в Астану. Я выросла до заместителя директора филиала банка, но для этого мне пришлось переехать в Шымкент.И именно в «Казпочте» мне предложили должность директора департамента в центральном аппарате. Председатель правления спросил на собеседовании: «Аида, а Вы идейная или любите доводить дела до конца?». Я думала, как мне ответить, ведь и то, и другое качество мне присуще, и я ответила, что в основном все довожу до конца. И тогда он мне сказал: «Именно такие нам нужны».Я развивала новое направление в «Казпочте» — направление агентского бизнеса. Мы впервые начали продавать через «Казпочту» авиа- и жд-билеты и занялись кредитованием населения через банки второго уровня. В этой работе помог мой опыт в банковской сфере.Но в марте этого года мне пришлось завершить карьеру в «Казпочте».Она меня звала на Северный Кипр, предлагала вместе заняться бизнесом, но я не решалась. А в прошлом году мы поехали с мужем к ней в гости, все посмотрели и проанализировали, и в итоге вложили деньги в недвижимость у моря. Мужу там понравилось, и он мне сказал: «Мы будем здесь жить».Переживала, думала, взвешивала все «за» и «против», и приняла решение уволиться из «Казпочты», так как это было бы нечестно по отношению к работодателю, чтобы за мной держали рабочее место почти три месяца.Мы занимаемся продажей недвижимости на Кипре. В эти два месяца я глубоко погрузилась в бизнес-процессы, и с гордостью могу сказать, что в период карантина мы не просто не потеряли позиции, а укрепили их, бизнес идет в гору.Нас, казахстанцев, здесь уже больше 300 семей, мы все общаемся, поддерживаем друг друга, отмечаем вместе праздники и знаменательные события.У машин нет сигнализации, местные жители даже оставляют машины с открытыми окнами. А если ты в кафе оставил сумочку или телефон, их никто не тронет. Дети свободно играют на улице и ничего не боятся, а у нас внуки, и нам важна безопасность.Здесь есть все для детей: обучение на разных языках — английском, турецком, море, бассейны, разные секции за небольшую плату.Я еще ни в одной стране такого не видела. Прием у врача стоит около 7000 тенге, а повторный прием бесплатный.Комфортно, что нет зимы. Зимой здесь температура воздуха около +15 градусов, некоторые даже в такую погоду купаются в море. А еще здесь круглый год свежие и недорогие овощи и фрукты, например, килограмм лимонов стоит 140 тенге. Практически нет ГМО-продуктов, все экологически чистое.Как только появится возможность вылететь из Казахстана, мы отправимся в путь, на Кипр. Хотим успеть к началу учебного года.Но США, Великобритания, Германия, Италия и другие страны имеют представительства, через которые можно получить визы в эти страны, таким образом выполняют функции консульства.К этому времени цены на недвижимость вырастут в разы.Кроме того, что она будет дорожать в цене с каждым годом, прирост за последний год составил 12%, также она может приносить доход, если сдавать в аренду. Управляющая компания будет сдавать ее туристам, которых на Северном Кипре с каждым годом становится все больше. Чистая прибыль от сдачи в аренду апартаментов с одной спальней составляет в среднем 1000 $ в месяц.Мы открываем для себя новые горизонты, принимая взвешенное и обдуманное решение. Мы рады помочь казахстанцам открыть для себя Северный Кипр, ведь за три года накопили большой опыт в продаже больше 200 апартаментов и вилл, бесплатно помогли детям устроиться в детские сады и школы, поступить в университеты, пройти языковые курсы и многое другое.







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