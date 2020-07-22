Как построить успешную карьеру в Казахстане, но уехать жить на Кипр

О карьере в Казахстане
Я начинала свою карьеру с позиции экономиста и доросла до заместителя директора крупного городского рынка в Усть-Каменогорске, тогда мне было 25 лет. Когда мне пришлось уйти с этой работы, в поисках новой меня познакомили с директором одного из банков, который стал и остается моим учителем, а тогда он предложил мне работать кассиром. Для меня это был шаг назад, но я согласилась.
Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Уже через три месяца меня повысили до менеджера по работе с вип-клиентами, так моя карьера начала расти, и со временем я переехала в Астану. Я выросла до заместителя директора филиала банка, но для этого мне пришлось переехать в Шымкент.
Когда сыну пришло время поступать в университет, я вернулась в Астану, разослала резюме в разные компании и была согласна на любую должность. И именно в «Казпочте» мне предложили должность директора департамента в центральном аппарате. Председатель правления спросил на собеседовании: «Аида, а Вы идейная или любите доводить дела до конца?». Я думала, как мне ответить, ведь и то, и другое качество мне присуще, и я ответила, что в основном все довожу до конца. И тогда он мне сказал: «Именно такие нам нужны».
Для меня было круто получить такую должность. Я развивала новое направление в «Казпочте» — направление агентского бизнеса. Мы впервые начали продавать через «Казпочту» авиа- и жд-билеты и занялись кредитованием населения через банки второго уровня. В этой работе помог мой опыт в банковской сфере.
Через четыре года мне предложили повышение, я стала коммерческим директором в «Казпочте»: отвечала за качество обслуживания, занималась направлением франчайзинга, тогда я вплотную начала курировать вопросы маркетинга, и мне было это интересно. Но в марте этого года мне пришлось завершить карьеру в «Казпочте».
О квартире у моря и новой должности
На Северном Кипре уже более двух лет живет близкая подруга — Гульжан Кустубаева, мы с ней вместе работали в банке и дружим уже 15 лет. Она меня звала на Северный Кипр, предлагала вместе заняться бизнесом, но я не решалась. А в прошлом году мы поехали с мужем к ней в гости, все посмотрели и проанализировали, и в итоге вложили деньги в недвижимость у моря. Мужу там понравилось, и он мне сказал: «Мы будем здесь жить».
В начале этого года я взяла отпуск и поехала к Гульжан на Кипр, потом объявили карантин, закрыли границы, и я застряла там на два месяца. Переживала, думала, взвешивала все «за» и «против», и приняла решение уволиться из «Казпочты», так как это было бы нечестно по отношению к работодателю, чтобы за мной держали рабочее место почти три месяца.
Так я стала управляющим директором в компании Гульжан — More Way Ltd. Мы занимаемся продажей недвижимости на Кипре. В эти два месяца я глубоко погрузилась в бизнес-процессы, и с гордостью могу сказать, что в период карантина мы не просто не потеряли позиции, а укрепили их, бизнес идет в гору.
Мы создали казахскую диаспору Nomad на Северном Кипре, чтобы наши соотечественники не чувствовали себя оторванными от родных корней. Нас, казахстанцев, здесь уже больше 300 семей, мы все общаемся, поддерживаем друг друга, отмечаем вместе праздники и знаменательные события.
О преимуществах Северного Кипра
На Кипре безопасно, здесь нулевой уровень преступности. У машин нет сигнализации, местные жители даже оставляют машины с открытыми окнами. А если ты в кафе оставил сумочку или телефон, их никто не тронет. Дети свободно играют на улице и ничего не боятся, а у нас внуки, и нам важна безопасность.
Меня поразило, как здесь относятся к детям, воспитатели и учителя всегда им рады. Здесь есть все для детей: обучение на разных языках — английском, турецком, море, бассейны, разные секции за небольшую плату.
На Северном Кипре доступная медицина, к иностранцам скорая помощь приезжает бесплатно. Я еще ни в одной стране такого не видела. Прием у врача стоит около 7000 тенге, а повторный прием бесплатный.
Самое важное — это климат, у многих, кто приехал на Кипр, прошла аллергия, астма, стало меньше проблем с артериальным давлением. Комфортно, что нет зимы. Зимой здесь температура воздуха около +15 градусов, некоторые даже в такую погоду купаются в море. А еще здесь круглый год свежие и недорогие овощи и фрукты, например, килограмм лимонов стоит 140 тенге. Практически нет ГМО-продуктов, все экологически чистое.
Наш младший сын поступил в университет на Кипре, поэтому у нас уже чемоданное настроение. Как только появится возможность вылететь из Казахстана, мы отправимся в путь, на Кипр. Хотим успеть к началу учебного года.
О покупке недвижимости на Северном Кипре
Купить недвижимость на Северном Кипре может гражданин любой страны в рассрочку при оплате от 30% от стоимости жилья и оформить вид на жительство.
В настоящее время Северный Кипр признала отдельным государством только Турция, и его полное название — ТРСК, то есть Турецкая Республика Северного Кипра. Но США, Великобритания, Германия, Италия и другие страны имеют представительства, через которые можно получить визы в эти страны, таким образом выполняют функции консульства.
В течение трех-пяти лет ожидается решение вопроса по статусу страны и Северный Кипр будет признан всем мировым сообществом, как и Южный Кипр. К этому времени цены на недвижимость вырастут в разы.
Недвижимость на Северном Кипре — это выгодные инвестиции. Кроме того, что она будет дорожать в цене с каждым годом, прирост за последний год составил 12%, также она может приносить доход, если сдавать в аренду. Управляющая компания будет сдавать ее туристам, которых на Северном Кипре с каждым годом становится все больше. Чистая прибыль от сдачи в аренду апартаментов с одной спальней составляет в среднем 1000 $ в месяц.
Впереди у меня и моей семьи новый этап в жизни. Мы открываем для себя новые горизонты, принимая взвешенное и обдуманное решение. Мы рады помочь казахстанцам открыть для себя Северный Кипр, ведь за три года накопили большой опыт в продаже больше 200 апартаментов и вилл, бесплатно помогли детям устроиться в детские сады и школы, поступить в университеты, пройти языковые курсы и многое другое.
Материал подготовлен при поддержке компании MoreWay:
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