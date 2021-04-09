Как получить востребованную онлайн-профессию и начать зарабатывать во время обучения

Анара Апуова, 26 лет, город — Нур-Султан, веб-дизайнер, @anar_apu





О себе и работе

Я практикующий маркетолог, веб-дизайнер. Сейчас в основном занимаюсь разработкой сайтов, потому что сайты нужны всем: блогеру, фотографу, психологу, юристу — в любой сфере любому предпринимателю. Поэтому в данный момент главный акцент я делаю на веб-дизайн. Еще одно направление, которым я занимаюсь профессионально — с 7 лет играю на домбре.

О пути в онлайн-профессию

У меня высшее образование по направлению модельер-конструктор, и во время студенчества я параллельно обучилась на дизайнера интерьера. До выхода в декретный отпуск немного поработала фрилансером в сфере дизайна интерьера. А в период декрета прошла мини-онлайн-курсы по продажам. Но потом все-таки решила обучиться офлайн. Осенью прошлого года во время карантина, когда супруг стал работать в дистанционном режиме, я решила использовать это время для обучения, и мы с семьей отправились в Алматы. Курсы продлились три месяца, и за это время я получила новую профессию.





Зарабатывать начала еще во время учебы. Одна из главных задач, которую ставили перед нами преподаватели, была в том, чтобы мы сразу начали применять полученные знания. Я открыла интернет-магазин по продаже домиков-раскрасок для детей, создала сайт и запустила рекламу. Этот небольшой бизнес на сегодняшний момент успешно работает и развивается.

О преимуществах работы

Самое главное преимущество моей профессии — я могу работать из любой точки мира и самостоятельно планировать свой день, работать не тогда, когда надо, а когда это удобно. Для многих женщин, которые воспитывают маленьких детей, работа из дома — это возможность находиться рядом с детьми, семьей. И при этом доход будет зависеть только от тебя самой.

Юлия Голощапова, город — Павлодар, SMM-специалист, @julia_freelancer





О себе и работе

Я мама двоих прекрасных девочек и вот уже три года SMM-специалист. Раньше я никогда не думала, что работа онлайн может приносить реальный доход, считала, что везде обман. Сейчас же в моем сознании все перевернулось, и я безумно рада, что я встала на этот путь. На данный момент я веду полностью три проекта: два бизнес-аккаунта и один личный бренд, разрабатываю сайты, пишу тексты и делаю еще очень много задач, которые сложно уместить в одном интервью.

О пути в онлайн-профессию

По образованию я электроэнергетик с красным дипломом. Но мой диплом видели только родители. Ни дня я не проработала по специальности. Когда закончились четыре года бакалавриата, я поняла, что это не мое. И мои поиски себя продолжились.

Удаленная работа началась с биржи контента, где я занималась рерайтингом — это как изложение в школе. Переписывала тексты для сайтов другими словами. Я никогда не любила писать сочинения в школе и даже не думала, что это станет моим основным источником дохода. На тот момент я была во втором декрете, моей младшей дочери было семь месяцев. Укладывая ее спать, я каждый день по три часа работала в телефоне. Доход был небольшим, и я искала пути развития. Так я перешла в инстаграм, где получала за написание одного поста в четыре раза больше, чем за статью. Но и этого стало со временем мало, и я начала изучать самостоятельно механику ведения аккаунтов. Вскоре я нашла себе клиента на полное ведение и получала уже вполне достойную зарплату за 1-2 часа работы в день. Этот аккаунт, кстати, я вела 2,5 года.





Изучая все самостоятельно по книгам и бесплатным источникам, мой выход на средний доход занял примерно полгода. Потом я поняла, что нужно получить знания, и прошла онлайн-курс от @intellect.academy. Это помогло мне выйти на новый уровень дохода, потому что сразу после курса я подняла цену на свои услуги. Впоследствии я стала работать непосредственно в «Интеллект-академии» сначала как куратор онлайн-школы, затем я занялась ведением их аккаунта и разработкой сайтов. Здесь мой доход стал в разы выше, и желания выходить из декрета на стационарную работу было все меньше.

Зарабатывать больше я начала уже во время курса, потому как проекты и заказы начали приходить по «сарафанному радио». Когда ты хорошо работаешь, тебя рекомендуют. А новые клиенты приходили уже по новым тарифам.

О преимуществах работы

Главное преимущество для меня — это неограниченные возможности роста и развития. Я отношусь к такой категории людей, для которых стабильность — равно скука. Мне нужно постоянно делать что-то новое, генерировать идеи, пробовать, внедрять, анализировать. И в удаленной работе ты можешь сам решать, в какую сторону тебе развиваться. Можно вести проекты, можно уйти в продюсирование, можно стать преподавателем, открыть собственную онлайн-школу или создавать ее для других. Вариантов масса.





Второе преимущество — это свобода. Я могу работать в удобное для меня время, главное, правильно спланировать свой день. Могу находиться с детьми, возить их на секции, работая при этом. Моя работа всегда со мной, в телефоне. И она приносит хороший доход. Я не знаю, где бы я смогла зарабатывать сейчас столько же, если вы заберете у меня телефон. Но самое главное преимущество в том, что ты приносишь пользу людям — развиваешь их бизнес, вдохновляешь, направляешь, мотивируешь.

Салтанат Акишева, 34 года, город — Алматы, визуализатор бренда, @saltanat_akisheva_





О себе и работе

Я работаю визуализатором бренда. В мои обязанности входит организация съемок — от идеи до создания фото- и видеоконтента, составление контент-плана на месяц. Сейчас у меня небольшой перерыв в связи с рождением малыша. Поэтому я взяла один проект и выполняю в нем обязанности контент-мейкера.

О пути в онлайн-профессию

По первому образованию я филолог китайского языка, окончила КазНУ. Ни дня не проработала по основной профессии. Также окончила магистратуру КБТУ по специальности «экономика и бизнес». Всю жизнь меня тянуло в творчество, но, как и многие, я пошла осваивать более «престижную» профессию. В поисках творчества даже проходила базовый курс стилиста Fashion Basic в KFI.

К нынешней профессии я пришла осознанно. Всегда хотелось вести инстаграм красиво. И чтобы все страницы были эстетичными. Будь то бизнес-блоги или личные странички. В прошлом году во время карантина я увидела анонс об онлайн-обучении по визуалу преподавателя из Грузии и, не задумываясь, записалась на него. С этого начался мой путь.





Первое обучение длилось на протяжение полугода. Второй курс я прошла за 10 дней. Думаю, тут дело даже не в сроках. Главное в нашем деле — вкус и насмотренность. Азы визуала можно освоить даже без профессионального обучения.

Предложения о сотрудничестве начали поступать уже во время первого обучения. Был и бартер, и небольшой заработок.

О преимуществах работы

Наша профессия хороша тем, что каждый из нас самостоятельно может качественно вести свой блог/бизнес-страницу. Может работать в любое время, даже в период карантина. В формате удаленной работы заказчик просто отправляет мне вещи, либо я создаю контент с помощью своих реквизитов и высылаю заказчику готовый материал. Также возможна онлайн-съемка по фейстайм.

Думаю, за такими профессиями будущее. Я всегда мечтала работать в то время, когда я хочу, и не быть привязанной к офису. Моя мечта почти сбылась, но родился второй малыш, и я хотела посвящать ему больше времени. Теперь он немного подрос, и я готова взять еще пару проектов. В этом вся прелесть нашей профессии. Ты сам контролируешь объем работ.