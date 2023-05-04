Как получить степень PhD за рубежом. Опыт студентов из Центральной Азии

Камила Роллан, город — Кембридж, PhD в Cambridge University, @kamilarollan

О себе

Я докторант Cambridge University. Обучаюсь и провожу исследования на факультете «Педагогики и образования».

Я исследователь, лектор. До начала работы над докторской диссертацией была национальным экспертом по образованию и защите прав детей в UNICEF. ​

О поступлении

Основным критерием моего выбора при поступлении было то, что Cambridge University — партнер Министерства Образования и Науки по образовательным реформам.

Процесс поступления был долгим. Первые шаги я предприняла еще в марте 2018 года, а оффер получила в марте 2019.

Admission rate в Cambridge University — около 20%

Все начинается с того, что нужно найти супервайзера. К письму для супервайзера я прикрепляла резюме и Research proposal — это краткое изложение темы и дизайна докторского исследования. После того как я получила зеленый свет от эдвайзера, загрузила документы на сайт вуза: мотивационное письмо, Research proposal, примерные письменные работы, транскрипт из университета, резюме и IELTS. После идет этап интервью. Но так как я ранее работала с Cambridge, мне сразу пришло письмо о зачислении.

Admission rate в Cambridge University — около 20%. Но все зависит от программы и департамента.

Повысить шансы при поступлении и в мотивационном письме, и в интервью поможет то, как вы думаете. Людей с хорошим GPA много. На бумаге все аппликанты будут похожи. То, что действительно может произвести впечатление на приемную комиссию, — это история или взгляд на мир, который вы отражаете в своем мотивационном письме и во время интервью. ​ ​ ​ ​

Об учебе

Есть две особенности обучения в Cambridge. Первая связана с культурой вуза, а вторая — с приверженностью к независимому обучению.





Здесь часто проводятся формальные ужины при свечах, где все ведут интеллектуальные беседы. Мне было сложно поддерживать диалог, быть с другими на одной волне. Пришлось развивать этот навык.​

В университете тебя редко и мало «ведут за руку». Поэтому люди, которые не имеют самодисциплину, могут попасть в ситуацию, когда ничего не делают, а после в спешке пишут работу. ​​

Рекомендации

Мой главный совет тем, кто рассматривает докторантуру в Англии и США: Задайте себе вопрос: зачем вам это нужно? Если вы хотите строить карьеру в академической сфере, то подавайтесь. Не гонитесь за докторантурой только потому, что это делает кто-то еще.

Алия Сарманова, город — Баден, PhD в Nottingham University, @sarmanova.science

О себе

Я PhD в сфере медицины, врач. Работаю ученым в отделе клинических разработок в компании Roche Diagnostics. Живу в Швейцарии.

О поступлении

Во-первых, я выбирала вуз в англоязычных странах.

Во-вторых, для меня было важно расстояние до дома. Поэтому я отдала предпочтение Великобритании, а не США или Австралии.

В-третьих, длительность обучения. В Великобритании Phd в среднем занимает три-четыре года, в США — почти вдвое дольше.

Немаловажный фактор при выборе университета — это научный руководитель и специализация научно-исследовательской группы. Я выбирала только среди известных профессоров, лидеров мнения в своей области.

Помимо формального списка документов, который оценивается приемной комиссией, у меня было два телефонных интервью с научными руководителями. Магистратура для поступления на докторантуру не требовалась.





Чтобы увеличить шансы для поступления на докторантуру важно:

— написать хорошее мотивационное письмо, которое расскажет: о вас, ваших достижениях и планах на будущее, занимались ли вы научной работой раньше и чем вы хотите заниматься во время докторантуры и почему, какие навыки вы сможете привнести в команду

— знать основы научного планирования и статистического анализа, иметь план примерных тем, над которыми вы могли бы работать во время докторантуры с учетом специализации группы

— показать ваш энтузиазм и заинтересованность, способность быстро учиться и идти к своей цели.

Об учебе

Мне повезло, что во время докторантуры у меня было много возможностей участвовать в непосредственном сборе данных и быть в контакте с пациентами. Я делала УЗИ суставов, объясняла, что мы видим на рентгенологических снимках, рассказывала о заболевании и давала рекомендации, что делать дома. Кроме этого, я делала статистический анализ различных видов исследований, в том числе с Big Data, научилась проводить систематические обзоры и мета-анализы. Не каждая кафедра имеет такой широкий диапазон, но это отличная возможность научиться различным научным методам.

Рекомендации

Рекомендую выбрать тему или направление, которое вам действительно интересно. Обучение в докторантуре — нелегкий труд и интеллектуально, и морально. Но если вы действительно горите своей темой, четыре года пролетят незаметно.

Рекомендую выбрать тему или направление, которое вам действительно интересно

Если у вас есть желание, но вы не уверены, что это вам подходит, постарайтесь узнать больше. Наука — это не только скучная статистика. Если вам нравится работать с людьми, вы можете выбрать такие темы и методы, где это будет возможно. Другим нравится работать в лаборатории, тогда тоже можно найти подходящие варианты.

Start before you ready. Иногда лучше отложить свои сомнения и попробовать, чем ждать идеального момента.

Алмасхан Хабиболла, город — Сегед, PhD в University of Szeged, @a_khabibolla13​

О себе​

В 2020 я переехал в Венгрию по учебе. Теперь я докторант первого курса, учусь и работаю в исследовательском центре.​

О поступлении​

Вуз для докторантуры я выбирал по следующим критериям: уровень университета в мировых рейтингах, темы исследования преподавателей, уровень индекса Хирша, возможность получения стипендии.​

Весь процесс поступления был организован через «Болашак» и apply.stipendiumhungaricum.hu.​

Прежде всего, при подаче документов надо найти научного руководителя, с которым будут схожи ваши интересы и темы исследования. Сначала подаетесь в dreamapply, а сразу после этого на программу «Болашак». После идет собеседование с представителями программы и комиссией вуза.

Список документов есть на сайтах, но в целом это типичный набор документов: диплом, паспорт и прочее. Самое главное — это Research proposal и соглашение вашего научного представителя.

Чтобы увеличить шансы на поступление, важно найти «крутого» преподавателя и знать, зачем тебе нужна докторантура.

Об учебе

Я учусь по специальности «Наука о земле» в University of Szeged, в департаменте «Климатологии и Экологии».​

Одна из особенностей — это восприятие департамента студентов PhD как коллег

Изучаю климат городов и геопространственные данные, а также занимаюсь аналитикой геоданных.

Одна из особенностей учебы — это восприятие департамента студентов PhD как коллег. Ощущается поддержка в том, что ты изучаешь, чем занимаешься. Еще мне нравятся возможности, которые открываются перед тобой благодаря новым знаниям.

Рекомендации ​

Рекомендую читать больше статьей влиятельных ученых в той или иной сфере. Найдите общий язык и контакт с преподавателем, ведь он должен стать вашим наставником. Сформируйте план на период обучения в докторантуре: что будете изучать и про что писать.

Айнур Жусупбекова, город — Дублин, Phd в University of Dublin, @ainur_physicist​

О себе

Я защитила PhD по специальности «Физика» в University of Dublin, старейшем и наиболее престижном университете Ирландии, основанном в 1592 году.

На данный моменте работаю в качестве постдокторанта. Исследования веду в области Materials science, работаю над материалами для прозрачной и гибкой электроники.​

О поступлении

Мой подход к выбору вуза был прост и рационален. Основной параметр — англоязычная страна, поскольку не хотелось делать докторскую и параллельно изучать новый язык. На одной из конференций я встретила ученого из University of Dublin, который впоследствии и стал моим супервайзером. Перед началом PhD следует проверить рейтинг университета, чем именно занимается исследовательская группа, к которой вы собираетесь присоединиться, и съездить на ознакомительный визит.

Есть несколько способов поступить на докторантуру в Ирландию:

— грант от государства — ​ Irish research council Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme | Funding | Irish Research Council. Заявка подается раз в год. Нужно заранее выбрать научного руководителя и написать совместный план исследования. Конкурс на место довольно серьезный, наличие публикаций будет плюсом

— PhD программа, оплачиваемая индустрией Enterprise Partnership Scheme, Postgraduate | Funding | Irish Research Council. Можно также проверить сайты определенных компаний, которые вас интересуют, например, Intel, Western Digital и другие. Довольно часто профессора имеют такие контакты с индустрией

— устроиться в проект к Principal Investigator. То есть к потенциальному супервайзеру, который имеет финансирование в виде гранта и нанимает вас делать PhD в его группе

— поступить со своим финансированием

— прочие стипендиальные программы: tcd.ie.

Наличие научных публикаций всегда будет большим плюсом

Какой бы путь не был выбран, чаще всего заявку на поступление необходимо заполнить онлайн на портале университета, загрузив диплом с траскриптом, IELTS, Research proposal, CV с указанием двоих людей из вашей профессиональной сферы, которые могут дать рекомендацию. Некоторые потенциальные супервайзеры пишут письмо или звонят. Совет: поскольку подача документов через портал во многих вузах платная, то лучше заранее связаться с потенциальным супервайзером, если вы не знакомы. У многих из них есть возможность пригласить будущих докторантов на ознакомительный визит. Тогда вы точно будете знать, на что подписываетесь. Все-таки PhD — это долгосрочные отношения.

Наличие научных публикаций всегда будет большим плюсом. Но важнее всего ваша решимость, желание учиться новому и четкое видение, для чего вам PhD.

Об учебе

Докторантура — это не совсем учеба в классическом понимании этого слова. Это не только лекции, задания и экзамены. В первую очередь это исследование, которым ты занимаешься. Докторантура — это не просто работа с 09:00 до 18:00, о которой ты можешь забыть, как только вышел из офиса. Мысли об исследовании занимают все твое пространство и время с момента, когда ты проснулся, и до того, как отправился спать.





Если говорить об особенностях докторантуры в University of Dublin, то стандартная длительность программы здесь — четыре года.​

Рекомендации​

Самое главное — это каждый день совершать действия, которые будут вести к твоей цели. Пусть эти шаги будут совсем небольшие, но они должны быть регулярными. Важно осознавать, что ты сам двигаешь свой проект.​

Еще помогает общение с другими докторантами. Например, я участник проекта KZPHDGIRLSUNION — инициативы, объединяющей девушек из Казахстана, занимающихся наукой.