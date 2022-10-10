Как начинающему инвестору выбрать брокера в Казахстане: советы опытного специалиста

Поговорили с опытным инвестиционным специалистом о том, как выбрать брокера на рынке Казахстана и что нужно знать, чтобы стать инвестором.





Калмас Даулетов, 38 лет, город — Алматы, трейдер





О себе

Я работаю в инвестиционных компаниях, занимающихся брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг Казахстана с 2006 года.

В эту сферу пришел через страховую компанию, в которой работал финансовым аналитиком. Деятельность таких организаций заключается в управлении своими активами через брокеров. Поэтому по работе часто взаимодействовал с ними. Заинтересовался и решил попробовать себя в трейдинге.

Сегодня я работаю в компании АО «Инвестиционный дом «Астана Инвест», в департаменте торгов. Моя основная деятельность — заключение сделок по купле-продаже ценных бумаг. Также даю инвестиционные рекомендации, которые не обязывают к действиям.

Зачем нужны брокеры

Брокеры бывают разные. На рынке ценных бумаг брокер — это юридическое лицо, получившее лицензию от регулятора и членство на финансовой бирже. Это дает ему право совершать сделки от лица клиента.

В рамках законодательства Республики Казахстан юридические и физические лица не имеют права торговать ценными бумагами напрямую, если они не являются профессиональными участниками. Поэтому простой человек просто не может легально этим заниматься.

На практике встречаются брокеры без лицензии. Они также могут предоставлять услуги на рынке ценных бумаг. Го связываться с ними я настоятельно не рекомендую. Они могут легко оказаться мошенниками.

Как выбрать брокера

На данный момент в Казахстане действуют всего 25 лицензированных брокеров. У каждого из них свой подход к клиенту. Полный список можно найти на сайте Национального Банка или Казахстанской фондовой биржи.

Если вы начинающий инвестор, то выбрать в первый раз может быть сложно. Советую пройтись по рекомендациям брокеров, поговорить вживую с менеджерами каждой компании, сделать собственные выводы.

На данный момент в Казахстане действуют всего 25 лицензированных брокеров

Для более опытных людей главным критерием выступают тарифы или комиссии за сделки. Чем они ниже, тем лучше.

Около 10-15 брокеров из всего списка оказывают схожие услуги. Разница лишь в тарифах: процент от сделки в одних компаниях чуть выше, в других — ниже. Важен человеческий фактор, как и чем менеджер заинтересует потенциального клиента.

Каким должен быть современный инвестор

Любой инвестор должен понимать: рынок ценных бумаг — не волшебное место, которое мгновенно вас озолотит. Здесь есть свои риски, которые часто никто не может предугадать. Поэтому нужно заходить с четкой стратегией инвестирования.





Условно инвесторов можно разделить на две категории:

1. Спекулянты следуют за трендами, вовремя продают и покупают акции, зарабатывают на разнице. Здесь главное — правильно использовать стратегии take-profit и stop-loss.

2. Долгосрочный инвестор выбирает в портфель акции компаний, чей бизнес устойчив и способен выплачивать стабильные дивиденды, расти и приносить доход.

Для профессиональной инвестиционной деятельности нужен большой практический и теоретический опыт. Получить его можно только с годами.

Где учиться инвестированию

Культуре инвестирования нужно учить со школы. В нашей стране это почти не практикуется. Я бы посоветовал обратиться к книгам. Их много, у каждой своя история. Вот с какими трудами стоит ознакомиться:

— «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию», Бенджамин Грэхем

— «Технический анализ. Полный курс», Джек Швагер

— «Алхимия финансов», Джордж Сорос

— «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб

— «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора», Роберт Хагстром

— «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис.

Советы начинающим

Начинающим инвесторам нужно понять, что они пришли на рынок риска. Здесь можно как хорошо заработать, так и остаться с убытком.

Правила простые. Не работайте с:

— заемными деньгами

— ETF с плечом — это ценная бумага, которая использует производные финансовые инструменты и долговые обязательства для усиления доходности базового актива

— последними сбережениями.