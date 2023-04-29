Как молодежь в Казахстане пишет свои песни и строит музыкальную карьеру

Делимся историями начинающих перспективных музыкантов из Казахстана.





Айдын Китапкали, 23 года, город — Атырау, музыкант, @aidhn

В Казахстане активно развивается музыкальная индустрия. Появляются новые имена. В городе, где я живу, музыка особенно хорошо процветает.

В Атырау формируется сообщество KILEŃHUB. Это одно из доказательств, что вы можете заниматься музыкой в любом регионе.

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Рауана Серикбол, 21 лет, город — Алматы, певица, музыкант, режиссер кино, @rauana.ss

Алматы — это город музыки и развития. Мне нравится, что музыка объединяет многих жителей этого города.

Музыка для меня все. Я пробовала себя во многом, но всегда возвращалась к созданию музыки. Фраза, о которой я думаю, когда пишу песни: «Твоя музыка трогает людей». Я хочу затронуть душу слушателя, поддержать и подбодрить его своими песнями.

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Мерей Аимбетова, 20 лет, город — Алматы, музыкант, @mereythefairy

В Казахстане талантливая молодежь. Нас объединяет талант и желание заявить о себе. Нам есть куда стремиться.

Для меня музыка — связь с обществом. Я в первую очередь поэтесса и только потом певица. Моей целью изначально было добраться до людских сердец и попасть в их чувства. Но чтобы люди узнали о твоих текстах, нужно стать популярной.

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