Новые имена. Молодые музыканты из Казахстана о том, как пишут авторские песни и создают тренды

В Казахстане зарождается новая волна молодых и талантливых музыкантов, песни которых уже попадают в топы. Мы продолжаем делиться с нашими читателями интересными именами.









Рауана Серикбол, 21 лет, город — Алматы, певица, музыкант, режиссер кино, @rauana.ss

Как все началось

Музыкой я занимаюсь уже 12 лет. Петь люблю с детства. Как говорят родители, моей любимой игрушкой была чайная ложка: я вставала на стул и пела для всех, держа ее как микрофон. В пятом классе папа отдал меня в джазовую музыкальную школу, и я пришла в мир музыки.

В моей семье практически все музыканты. Мама пианистка, а папа — художник.

О творчестве и вдохновении

Главный источник моего вдохновения — родители. Они поддерживают меня во всем.

В 2019 году я выпустила песню, не имея никаких знаний основ создания музыки и ее продвижения. А два года назад встретила продюсера Нуржана. В начале мы вместе писали песни, и через некоторое время он позвал меня в команду. Так началась моя карьера.

Музыка для меня все. Я пробовала себя во многом, но всегда возвращалась к созданию музыки. Фраза, о которой я думаю, когда пишу песни: «Твоя музыка трогает людей». Я хочу затронуть душу слушателя, поддержать и подбодрить его своими песнями.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Алматы — это город музыки и развития. Мне нравится, что музыка объединяет многих жителей этого города.

О текущей деятельности и планах

Весной планируется фит и сольный релиз. Буду петь о мечте, женщинах и любви.

Топ-3 трека, которые я рекомендую:

— Сёстры — «Огни»

— ENNY&Jorja Smith — Peng Black Girls Remix

— odoriko — Vaundy.

Раймбек Зинекенов, 25 лет, город — Астана, певец, композитор, текстовик, @zineken.raimbek

Как все началось

Музыкой я занимаюсь с 2016 года. До этого учился в школе искусств по специальности «Акын», потом «Актер».

К музыке меня подтолкнуло творчество Джастина Бибера, Шона Мендеса и Селены Гомес. Я постоянно слушал их песни, смотрел концерты и вдохновлялся. Тоже мечтал выступать перед большой аудиторией.

Моя карьера началась с песни «Бұлттар неге мұңды». После этого я переехал в Алматы и активно занялся любимым делом. У меня началась активная фаза творчества.

О творчестве и вдохновении

Музыка — это моя жизнь. Я вдохновляюсь красотой. После женитьбы меня вдохновляет абсолютная вера супруги. А также приятные эмоции любимых слушателей.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Музыкальная индустрия в нашей стране с каждым годом все больше развивается, и это радует. Всех нас объединяет любовь к творчеству.

О текущей деятельности и планах

Планирую стать еще более востребованным артистом и устроить тур по всему Казахстану.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Amre

— Еркеш Хасен

— Kyle Ruh.

Нурай Кабирова, 18 лет, город — Алматы, певица, @kanuraichik

Как все началось

Я с детства выступала на концертах в школе. В седьмом классе начала записывать каверы, а в десятом записала первый сингл «Мой маленький мальчик».

Я всегда мечтала стать певицей. Первым моим кумиром была Селена Гомес, а после — Данеля Садыкова. В 2019 году, после прочтения книги «Подсознание может все», я поверила в свои силы и окончательно решила, что буду заниматься музыкой.

О творчестве и вдохновении

Своего первого саундпрода Еркебулана я нашла через Instagram. С ним я написала много песен, и он сыграл огромную роль в моем музыкальном развитии. В начале все шло легко, я быстро находила связи, возможности.

Для меня музыка — это возможность посмотреть на мир глазами другого человека, почувствовать его вайб. Вдохновляюсь я всегда эмоциями, которые испытала или хочу испытать. Я не хочу доносить свою мысль людям, хочу, чтобы они находили свой смысл в моей музыке. Единственное, что хочу показать слушателям — что все возможно.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Казахстанская музыкальная индустрия — лучшая в мире. Для меня нет музыки лучше той, которая записана в наших степях.

Всех музыкантов объединяет желание поделиться своими мыслями и эмоциями.

О текущей деятельности и планах

Я планирую выпустить сингл «Құпиялы махаббат». Песня выйдет к концу марта.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Dequine

— Avril Lavigne

— «Дос-Мұқасан».