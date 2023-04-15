Новые имена. Молодые музыканты из Казахстана о том, как создают популярные треки на казахском языке

Казахстанские музыканты, которые набирают популярность, поделились опытом написания песен и рассказали, откуда черпают вдохновение.





Айдын Китапкали, 23 года, город — Атырау, музыкант, @aidhn





Как все началось

В три года я впервые взял в руки домбру и с тех пор занимаюсь музыкой. В моей семье нет музыкантов, но мой дедушка играл на свирели, а папа на гитаре. Я рос в творческой среде.

О творчестве и вдохновении

В школьное время я просто записывал песни на диктофон, давал послушать их друзьям, но они смеялись. Поэтому я искал окружение, которое бы тоже занималось музыкой. Затем выпустил первый альбом QYZY’.

Мой путь в авторской музыке начался в 11 классе. Я даже пропустил выпускной, потому что на эти деньги купил себе гитару.

Музыка — это большая наука. Разные эмоции дают огромное вдохновение для написания песен. В песнях мне хочется передать добро, истину, тепло.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

В Казахстане активно развивается музыкальная индустрия. Появляются новые имена. В городе, где я живу, музыка особенно хорошо процветает.

В Атырау формируется сообщество KILEŃHUB. Это одно из доказательств, что вы можете заниматься музыкой в любом регионе.

О текущей деятельности и планах

В будущем я хочу выпустить альбом. В планах выступать на больших сценах. Помимо этого, в ближайшее время будут выпущены мои новые песни.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Lizzy McAlpine

— Jeltoksan

— Men I Trust.





Медет Сагынбек, 22 года, город — Алматы, музыкант, @sagynbek_medet

Как все началось

Я родом из города Тараз. На данный момент занимаюсь музыкой и живу в Алматы.

Пою с детства. В моем роду никто не занимался музыкой, но были актеры и инструменталисты с папиной стороны, а также поэты с маминой.

О творчестве и вдохновении

Чем взрослее я становился, тем увереннее был в том, что это «мое», где есть настоящий «я». Не думаю, что мог бы стать кем-то другим.

Музыка — это и есть мое сердце. Это то, что я вижу, чувствую каждый день. В основном вдохновение приходит благодаря окружающим людям.

Я хочу, чтобы слушатели находили что-то свое в моих песнях. В них есть любовь и жизнь. Для меня главное, чтобы они, слушая мои песни, могли забыть о своих проблемах.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Казахстан получил независимость 31 год назад. Прошло не так много времени, поэтому мы хорошо развиваемся. С годами будет лучше, ведь нам есть куда расти.

Творческие люди — это особая категория. Мы не делимся на жузы и нации. Все, что нам нужно — музыка. Говорят, что творческих профессий нужно избегать. Но если ты попал в эту волну, то поздно — творчество выбрало тебя.

О текущей деятельности и планах

Планов много. Для начала хотелось бы собрать больше слушателей.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Tancho — молодой певец, который скоро о себе заявит

— Мирбек Атабеков

— Қазыбек Құрайышов. Он хорошо пишет песни, и у него красивый тембр голоса.

Аксултан Ислам, 22 года, город — Алматы, музыкант, @ aqsultaan





Как все началось

Я с детства интересовался искусством. В мире музыки работаю уже три-четыре года.

О творчестве и вдохновении

Я пишу песни уже пять лет, но лишь недавно начал их выпускать. Когда начинаешь карьеру, бывают свои трудности. К примеру, чтобы написать аранжировку, нужно много денег. Финансово это тяжело.

Музыка — мой мир. Внутреннего и настоящего Аксултана я показываю с помощью песни. Когда пишу музыку, рассказываю о событиях, которые произошли со мной. Во многих песнях есть моя история. Вдохновение приходит, когда рождаются чувства.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Музыка в Казахстане развивается хорошо. Вкус слушателей тоже развивается. Поддержка людей и то, как они оценивают наши песни, делают нас, музыкантов, особенно счастливыми.

О текущей деятельности и планах

На данный момент планируется фит с Медетом. После того, как мы его выпустим, я начну выпускать свои песни.

Музыканты, творчество которых я рекомендую

Рекомендую творчество своего друга и артиста Tanchousky. У него особенный вкус в искусстве.