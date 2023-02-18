Новые имена. Молодые музыканты из Казахстана о творчестве, песнях на казахском языке и поддержке слушателей

В Казахстане зарождается новая волна молодых и талантливых музыкантов, песни которых уже попадают в топы. Мы познакомились с Rusha, Monro, kilemger и Merey и поговорили об их творчестве.​





Мерей Аимбетова, 20 лет, город — Алматы, музыкант, @mereythefairy

Как все началось

Многие знают меня по псевдониму MEREY. Я поэтесса, сонграйтер и исполнительница.

Музыку я любила всегда. Сочиняла песни и пела каверы. Своими писательскими способностями я обязана бабушке. Она тоже была поэтессой.

Моя карьера началась, когда мне было 18 лет. Я переехала из Шымкента в Алматы, чтобы всерьез заняться музыкой. Было сложно, так как я никого здесь не знала.​

В 18 лет я записала дебютный сингл Real Eyes. Подружилась с творческими ребятами, которые помогли мне снять клип. У нас не было больших денег, поэтому я была и менеджером, и главным актером, и продюсером, и финансистом. После этой песни меня начали звать на каналы Oyan Qazaqstan, Gakku, Madeni Cover.

О творчестве и вдохновении

Я всегда вдохновлялась своими эмоциями, чувствами, событиями в жизни.

В 10 классе я открыла для себя творчество Билли Айлиш, моей ровесницы. Я ею восхищалась и думала, что тоже так смогу. Первое время писала на английском. Но после бума Betperde начала больше писать на казахском языке.





Для меня музыка — связь с обществом. Я в первую очередь поэтесса и только потом певица. Моей целью изначально было добраться до людских сердец и попасть в их чувства. Но чтобы люди узнали о твоих текстах, нужно стать популярной.

Когда я впервые опубликовала Betperde как демку в TikTok, одна девушка написала, что она рассталась с парнем и отправила ему мою песню. Я поняла, что смогла описать то, какие чувства она испытала, что она пережила. Хочу, чтобы мои песни помогали людям в счастливые и трудные моменты жизни. Меня делает счастливой осознание того, что мои тексты — часть чьей-то жизни.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

В Казахстане талантливая молодежь. Нас объединяет талант и желание заявить о себе. Нам есть куда стремиться.

О текущей деятельности и планах

14 февраля вышел мой сингл Qaitar Magan, и мы с командой подготовили Мood video для слушателей.​

Также я работаю над первым альбомом. Он получится грустным, но безумно красивым, в жанре indie-pop.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Mitski

— Olivia Rodrigo

— LP.

Жулдыз Габдышукур, 27 лет, город — Алматы, музыкант, @heymonro





Как все началось​

Я свободная личность, которая пишет стихи и исполняет их. Уже три года выпускаю сольные проекты на профессиональном уровне и посвящаю себя музыке. Автор и исполнительница песен Boiy Bolgan, Tugan Jer Tolgauy, Õmir.

Меня всегда вдохновляла красота вокруг. ​ Мне хотелось выражать свои эмоции, писать об этом. Я поняла, что хорошо пою и придумываю мотивы. Поэтому переехала в Алматы, где началась моя карьера музыканта.

Для меня большой сложностью были внутренние страхи. Я столкнулась с сомнениями. Меня посещали мысли о том, что у меня не получится. Теперь я понимаю, что мне нужны были эти сомнения и мысли, благодаря которым я выросла и стала сильнее.

О творчестве и вдохновении

Я вдохновляюсь собой: тем, что я девушка и будущая мама. Я чувствительная и эмоциональная личность. Я эмпат. Все чувствую и пропускаю через себя. Мне это нравится.​

Музыка — это часть природы. Это звуки. Это мое любимое дело. Когда я вдохновляюсь тем, что происходит вокруг, пишу об этом на листе бумаги. Потом все переходит в мотивы. Друзья делают инструментал, и получается итоговая картина. Музыка становится инструментом для самовыражения.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

В Казахстане есть тойские песни и есть свободные музыканты, к которым я себя отношу, и контент-музыканты, которые хорошо зарабатывают на мейнстримных песнях. Они всегда в тренде. Всех нас объединяет общее дело.





Создателей авторских песен объединяет боль и чувства, которые мы испытываем. Мы более чувствительны, чем другие люди.

О текущей деятельности и планах

Совсем скоро выйдет песня Könil, объединенная с проектом Куаныша Бейсекова Yelim-ai Education.

Я также готовлю кавер-песню на Munaima Urbiby, которая выйдет весной.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Adele

— The Neighbourhood

— Cigarettes After Sex.

Аружан Омарова, 20 лет, город — Алматы, музыкант, @ruushaaa





Как все началось ​

Мой папа играл на музыкальных инструментах и был самоучкой. С детства я видела, как он играет на фортепиано, на баяне, на гитаре и других инструментах. Вдохновляясь им, я именно от него переняла любовь к музыке.

Я не получала профессионального образования, обучалась всему самостоятельно. Сначала пела в школьной рок-группе, затем вступила в студенческий музыкальный клуб.

Я всегда знала, что буду заниматься творчеством. Не планировала работать по профессии после окончания университета. Но училась, чтобы родители были спокойны. Проучившись два курса, поняла, что не могу посвятить этому еще два года и отчислилась. Полностью погрузилась в музыку и посвятила ей все свое время.​

Моя карьера началась шатко. В феврале 2021 года я закончила работу над песней для дебюта, но не выпустила ее, так как потеряла отца. Спустя месяц после произошедшего написала Айзатулле из õzen. Он послушал трек и сказал, что ему понравилось. Предложил поработать вместе, но попросил собрать аудиторию в социальных сетях. Это вдохновило и замотивировало меня.​

Я посвятила несколько месяцев развитию социальных сетей, набрала 5000 подписчиков. Мне разрешили пользоваться студией õzen для записи треков.​

9 сентября вышла моя первая песня «Лезвия». Я сразу начала работать над следующим синглом «Тиндер». В это время мне написал Мади и предложил встретиться, чтобы обсудить контракт с «Закрытым клубом».

Мади полностью понимает мое творчество, и мы подходим друг другу по звучанию. В начале октября я выпустила «Тиндер», а в ноябре мы подписали контракт и начали работу над Qolshatyr. Мы выпустили уже четыре песни.

О творчестве и вдохновении​

Меня вдохновляют любимые артисты: Frank Ocean, Tyler, Kendrick Lamar. Нравятся концерты и перфомансы музыкантов.





Бывают и сложности. В TikTok ты не можешь показывать свои чувства и эмоции. Нужно всегда быть веселым, жизнерадостным и активным. После выпуска Qolshatyr я немного выгорела. Дала себе время, чтобы отдохнуть. Но теперь снова много работаю, чтобы возобновить активность на странице.

Я полностью наполнена музыкой. Музыка — это вся моя жизнь. Без нее я чувствую себя плохо.​

Все мои песни, кроме «Тиндер», это личный опыт. Я просто сиблимирую свои чувства в музыку и текст, придаю настроение песне. Все выходит само собой. Затем мы с продюсером пишем инструментал и получается целостная композиция.

Недавно я выпустила трек «Возвращайся домой». Прошел год с момента, как папы не стало, и я до сих пор не понимаю, что произошло. Этот трек о потере. Писать его было тяжело. Но я поделилась своими эмоциями со слушателями.​

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

В Казахстане появилась новая волна музыкантов — девочек, которые делают новую и классную музыку на казахском языке. Нравится наблюдать, как быстро треки разлетаются в TikTok, как люди друг друга поддерживают. Формируется теплое и поддерживающее коммьюнити. Нас поддерживают лейблы и дистрибьюторные компании.

Молодых музыкантов объединяет желание быть услышанным, развивать культуру и индустрию в Казахстане.

О текущей деятельности и планах

Я ищу себя в разных звучаниях и жанрах. Замечаю, как расту и меняюсь. В планах делать много качественной музыки и выпустить альбом. Хочу, чтобы у меня был классный визул в клипах. И я обязательно буду выступать на концертах.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Frank Ocean

— Kaytranada

— Erikah Badu.

Абай Мейрамбеков, 17 лет, город — Алматы, музыкант, @kilemger





Как все началось

Я родом из города Семей. Переехал в Алматы, чтобы заниматься музыкой. У меня нет музыкального образования. Это талант, доставшийся от дяди.

На творчество меня вдохновили Ayau, Rusha, Macedon, Colorit и другие молодые музыканты. Поэтому в 10-11 классе я тоже стал снимать видео, делать каверы, писать песни.

В начале было много сложностей. Родители и даже учителя в школе были против занятий музыкой, потому что нужно было усердно учиться и готовиться к ЕНТ. А друзья со двора подшучивали надо мной. Но моя музыкальная карьера началась в 16 лет с песни Zhan Aktau.

О творчестве и вдохновении

Музыка помогает мне излить душу. Я не всегда могу рассказать кому-то о своих мыслях, эмоциях и чувствах. Поэтому я высказываюсь в песнях.





Вдохновение приходит, когда я не в настроении: текст всплывает в голове сам по себе.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

В Семее мало кто поддерживает музыкантов. Если сказать, что ты музыкант, то люди подумают, что ты тамада или певец, поющий на свадьбах.

Но я вижу, что все больше людей слушает популярных казахстанских исполнителей.

О текущей деятельности и планах

14 февраля вышел трек Кeide, который доступен на всех цифровых площадках. В будущем я порадую слушателей другими новыми синглами. До лета планирую написать и выпустить альбом, куда войдут ещё не вышедшие песни и треки в новом жанре.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:

— Orynkhan

— Ali

— R.a.svet.