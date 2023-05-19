Как девушки развивают стартапы в IT

На сегодняшний день существует огромное количество сфер, где женщины сумели проявить себя. Вопреки существовавщим стереотипам, немало женщин добились успеха в области IT. В нашей стране проводится ряд форумов для поддержки стартапов начинающих специалистов. Об одном из них под названием Technowomen Central Asia мы расскажем подробнее.

Асем Нургалиева, со-учредитель некоммерческой организации Technowomen Central Asia





О проекте

Некоммерческая организация Technowomen Central Asia занимается поддержкой различных стартапов, основатели и со-основатели которых — девушки и женщины. Цель организации — большая видимость девушек-предпринимателей, а также придание им уверенности в себе и в своей деятельности.

Предварительно мы отбирали стартапы по степени их готовности. Всего мы отобрали восемь стартапов. Они были представлены в офлайн-формате на форуме «TECHNOWOMEN CENTRAL ASIA: ӨЗІҢЕ СЕН», который в этом году поддержал Евразийский банк, став генеральным спонсором. Их оценивали представители венчурных фондов Казахстана по нескольким критериям: подготовленность, масштабированность, социальная направленность и уникальность. По итогу, победителями стали:

— команда школьников РФМШ, разработавшая приложение медицинской диагностики dAIgnbosis

— Лаура Ералиева, основавшая сервис для поиска няни Yaya

— Айжаркын Бурканова, гражданка Кыргызстана, создавшая приложение для взаимодействия предпринимателей и клиентов Perimetr.





О победителях

Мы отобрали стартапы из Казахстана и Кыргызстана, которые полностью соответствуют вышеуказанным критериям, а также имеют узкую нишу направленности. Они решают наиболее актуальные проблемы современных граждан Центральной Азии.





О перспективах женщин в IT-сфере

На сегодняшний день мы имеем статистику, согласно которой от 15% до 20% IT-специалистов Казахстана женского пола. Эта статистика показывает хороший результат, как впрочем, и потенциал для роста. Мы стараемся преодолеть два распространенных стереотипа: о том, что IT-сфера предназначена для мужчин, и о том, что она ограничивается исключительно программированием.





Команда школьников РФМШ, основатели стартапа dAIgnbosis

dAIgnbosis — приложение для диагностики заболевания на основе описания симптомов.

Об идее

Проект создан для помощи медицинских практикантов, не имеющих достаточного опыта в диагностировании. Автор идеи — программист нашей команды Тимур. Он сформировал ее во время пребывания в больнице: в одной палате с ним лежал пациент, чей диагноз не могли определить.

О ценности проекта

Наш проект позволяет с помощью искусственного интеллекта диагностировать заболевание, опираясь на описание симптомов. Для получения диагноза достаточно заполнить подробный опросник о жизнедеятельности человека, а после нажать на кнопку обработки информации.

О планах на карьеру в IT

Ребята из нашей команды отличаются разными интересами и планами на будущее, но так или иначе, все мы будем взаимодействовать с IT. За информационными технологиями будущее, поэтому их дальнейшее изучение для нас неизбежно.

О названии стартапа

Название нашего стартапа сформировано из двух слов «diagnose» и «AI». Мы сделали акцент на словах «диагноз» и «искусственный интеллект», чтобы продемонстрировать то, что мы используем прорывную технологию для выявления диагноза.

Лаура Ералиева, основатель стартапа YAYA

YAYA — сервис по поиску нянь.

Об идее

Согласно демографическим данным уровень рождаемости в Казахстане, как и во всем мире, в последние годы повысился. В нашей стране на одну маму приходится трое детей. В связи с этим, детские сады не справляются с подобной нагрузкой. Многие женщины вынуждены поскорее выйти на работу, так появляется большой спрос на бебиситтеров.

Мы долго изучали рынок услуг бебиситтеров в разных странах: США, Европа и Россия — и осознали, что спрос довольно высок. Это продиктовано реалиями современной жизни. В связи с тем, что после пандемии многие люди перешли на удаленный режим работы, матерям, работающим онлайн, гораздо удобнее нанять человека, который присмотрит за ребенком в то время пока они заняты. Помимо этого, жизнь в большом мегаполисе требует от человека быть мобильным: часто приходится успевать быть в разных местах. Как мама, я сама столкнулась с вопросом поиска няни, поэтому решила помочь и другим мамам, которые хотят развиваться и при этом иметь возможность быстро и гибко находить постоянную няню или почасового бебиситтера. Я провела исследование среди мам в Алматы, и пришла к выводу, что 90% мам не имеют доверия к текущим сервисам, поиски занимают до 1 месяца, агентства берут высокие комиссии, и няни не имеют профильной подготовки.

О ценности проекта

Так мы собрали продукт, который удовлетворяет «боли» мам. Мы разработали прототип платформы с готовыми анкетами нянь, также привлекли специалистов и записали базовое обучение по уходу и развитию детей. Уже 160 нянь получили сертификаты. Мы с экспертом в области психологии, который развивал свое агентство по подбору нянь, проводим собеседования с каждой няней. Все няни проходит трехступенчатую верификацию, чтобы попасть в базу YAYA.

Мы работаем с Национальным Женским Педагогическим Университетом, открыты к сотрудничеству с детскими садами и центрами, а также к коллаборациям с классными брендами для родителей и детей.

О планах на карьеру в IT

У меня нет высшего образования в IT-сфере, я закончила университет в Шанхае по специальности логистика. Но есть опыт работы в технологичных компаниях, как Farfetch и Chocofamily. Сейчас я прохожу курс по продукт-менеджменту от make it.kz, который дает мне колоссальные знания. IT — это про постоянное развитие, именно поэтому я и моя команда регулярно участвуем в различных инкубационных и акселерационных программах и проходим обучение.

Сейчас перед нами стоит несколько целей: привлечь инвестиции, разработать мобильное приложение, улучшить качество отбора бебиситтеров, выйти в другие города Казахстана, а также построить экосистему вокруг родителей. Хочу отметить, что мы рады были поучаствовать в форуме «TECHNOWOMEN CENTRAL ASIA: ӨЗІҢЕ СЕН» и получить приз от Евразийского банка, который поможет улучшить наш сервис.

О названии стартапа

Мы планируем развитие в других странах, поэтому мне хотелось подобрать что-то емкое и запоминающееся. Мне понравилось название YaYa, потому что оно как раз переводится как няня.

Айжаркын Бурканова, CEO и со-основатель стартапа из Кыргызстана Perimetr

Perimetr — сервис для коммуникации между микро-малыми предпринимателями и клиентами.

Об идее

На создание стартапа меня вдохновил продуктовый магазин у дома. В период моей работы в Сбербанке, я часто не успевала закупиться домой продуктами и мне приходилось просить продавцов по телефону отложить мне продукты. В дальнейшем мы с командой исследовали эту проблему и выявили, что многие микро-малые предприниматели испытывают сложности с выводом своего бизнеса в онлайн и выращиванием своей лояльной клиентской базы. У них, к сожалению, нет денег, времени и знаний вкладываться в свою инфраструктуру. А на фоне технологического прогресса, малые предприниматели не выдерживают конкуренции со стороны гигантов электронной коммерции.Так мы решили создать продукт, который поможет микро-малым предпринимателям вывести свой бизнес в онлайн без посредников, освоить цифровой мир и не переживать о маркетинге и обеспечении качественной доставки товаров по городу.

О ценности проекта

Perimetr — это первый маркетплейс, где локальные микро-малые предприниматели масштабируют свой онлайн бизнес, работая с клиентами без посредников и имея только смартфон. Пользователи нашего приложения делятся на два вида: массовые пользователи и локальные малые предприниматели. Сервис доступен для пользования через смартфон, что является огромным преимуществом: предпринимателям достаточно простой регистрации и заполнения каталога за несколько минут, после чего можно начать онлайн продажи соседям. Последним же вовсе не требуется регистрация для покупки товаров. Далее сервис закрывает вопросы маркетинга и доставки для предпринимателей. Сервис дает прямой доступ к клиентам через встроенный чат: предприниматели сами ведут коммуникации с каждым клиентом и управляют их лояльностью. И финально, сервис дает аналитику: теперь предприниматели знают, что и в каких объемах продается не по наитию, а на основании цифр.

О планах на карьеру в IT

Технологии — основа нашего продукта. Сейчас благодаря инновационным и технологичным решениям мы улучшаем опыт клиентов в смежных сферах, таких как торговля и логистика, оптимизируем процессы в цепочке поставки ценности для клиентов. В дальнейшем мы планируем развивать также и сферу услуг в Perimetr, чтобы весь ваш район был доступен онлайн. Поэтому для меня и нашей команды важно непрерывно актуализировать знания и навыки в своей сфере, то есть IT, и в той индустрии, в которой мы их применяем. На данный момент мы проходим акселерацию IRA в MOST VC, что также важная часть нашего плана по развитию.

О названии стартапа

«Периметр» — название, говорящее само за себя. Для клиентов оно подразумевает доступность всех товаров и услуг для каждодневных потребностей, находящихся в пределах периметра вокруг их дома. Для предпринимателей же название обозначает свободную связь со всеми клиентами, входящих в их периметр, размер которого они определяют сами.

Technowomen Central Asia предоставляет отличные возможности для продвижения, развития стартапов и видимости женщин-предпринимателей. Некоммерческая организация Technowomen Central Asia расширяет свои границы. Помимо Казахстана, представительство есть в Кыргызстане и в ближайшее время представительство откроется и в Узбекистане.







