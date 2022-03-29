Как девушка из Казахстана переехала в Великобританию, построила успешную карьеру и получила гражданство страны

Ора Лазич живет в Лондоне и работает в международной компании SP Global Commodity Insights. Она поделилась своим опытом переезда и трудоустройства за рубежом.

Ора Лазич, 45 лет, город — Лондон, аналитик рынков энергии, ведущий специалист компании SP Global Commodity Insights, @oj_lazic

О переезде

Я серьезно задумалась об эмиграции в 2000-х годах по ряду личных причин. Но в основном мне хотелось более широкого масштаба для карьерного роста и неограниченной личностной свободы и развития.

Основными критериями выбора страны были: открытый прием эмигрантов для работы, английский язык, высокий уровень развития и культуры, наличие экономических возможностей, а также многонациональность состава общества, толерантность к разным людям.

В итоге остановила выбор на Канаде, куда подалась на эмиграцию по рабочей программе, в 2006 году. Я получила положительный ответ на постоянное проживание в Калгари, провинция Альберта. При этом судьба сложилась так, что одновременно я поступила в университет в Лондоне.

Так я с одним чемоданом приехала в Лондон и осталась тут, попав практически в последний вагон. Уже в конце 2010 года Великобритания остановила выдачу независимых рабочих виз.

Об адаптации и сложностях

Главная сложность эмигранта практически везде — социальная ассимиляция и креативность в поиске работы. Особенно при переезде в высоко развитые страны Европы, Америки. Практически во всех случаях происходит дауншифтинг — понижение социального уровня.

В Великобритании везде огромная конкуренция, особенно среди престижных профессий с высокими заработными платами. А с низким заработком в Лондоне выжить практически невозможно. Здесь все слишком дорого. В этом, на мой взгляд, самый большой челлендж — настоящий экзамен жизни, который сможет выдержать не каждый эмигрант.





Работодатели настолько избалованы выбором специалистов, что задача кандидата — быть выбранным из сотни или тысячи очень способных конкурентов на желаемую вакансию — это тот еще квест.

Во время моего переезда еще не были развиты социальные сети. Я звонила домой только с работы, ведь международный тариф по телефону до сих пор дорогое удовольствие. Это тоже накладывало моральный отпечаток.

Больше всего меня поразило в Лондоне то, насколько вежливы и услужливы тут люди. Английская вежливость — не пустой звук. Тут на одном «спасибо» и «извините», можно много чего добиться. Еще большое впечатление произвело, насколько люди готовы дать тебе шанс, возможность попробовать себя, априори принимают тебя к себе.

Я бы посоветовала несколько вещей для новых эмигрантов: верить в себя и в окружающих вас людей, быть открытыми, не бояться пробовать разные направления, искать единомышленников.

Чем больше ваш нетворкинг, тем легче будут переноситься тяготы адаптации.

О развитии и карьере

Я с самого начала приехала на работу в международную компанию и адаптировалась. Параллельно я получала степень магистра, а университет был в другом конце города. На работу ходила в шесть утра, после обеда ездила на учебу, а вечером занималась домашним заданием.

В 2010 году произошел взрыв скважины в Мексиканском заливе и наш проект, который тоже подразумевал расширение бурения в Каспийском море, удачно закрыли. Мне сказали возвращаться домой, но я, конечно, отказалась и осталась в Лондоне.

Где-то через пять месяцев и больше тысячи высланных резюме я вышла на работу в консалтинговую компанию. Там из всего моего богатого опыта пригодился самый, на мой взгляд, неприглядный — успешная логистика в проекте офисного переезда.

Благодаря этой работе я получила постоянное место жительства в 2014 году, а в 2015 году — гражданство Великобритании.

Мой главный совет для поиска работы за рубежом — глубоко изучить свою профессию и быть высококомпетентным специалистом в сфере.

В дополнение — обязательны навыки эффективной коммуникации в группе. Даже если ты прекрасный специалист, но не открыт к групповому общению, не можешь четко высказываться о своих целях, задачах, делиться критическим мышлением на профессиональные темы — будет трудно добиться успеха в международной среде.

Сегодня я финансовый журналист. Пишу и выступаю на темы европейской и международной нефтегазовой, нефтегазохимической индустрии, трендов и перспектив в данном секторе экономики.

Меня приглашают на международные конференции. На этой неделе я поеду в США, штат Техас, в апреле, в Бельгию, на мероприятие по устойчивым видам топлива. А в мае меня пригласили выступить в столице Саудовской Аравии.

Интересное в культуре нашей компании то, что мы по-настоящему глобальная команда. У нас поощряется уважение разных культур и интерес к тому, что отличает нас друг от друга. Еще примечательна высокая конкуренция. Нужно уметь себя проявить в нужное время, нужном месте, чтобы тебя заметили. Для этого нужно постоянно держать себя в тонусе, развиваться, быть готовым двигаться вперед, защищать свое положение в команде.

Как повлиял переезд

Сильно изменилось мышление и стиль коммуникации, отношение к разным людям вокруг меня. Я стала терпеливее, толерантнее, спокойнее к происходящим переменам. У меня нет страха за будущее, есть вера в настоящее и надежда, что жизнь течет в правильном русле.

Я приобрела много друзей, подруг, знакомых по всему миру, создала свою семью в Лондоне и всегда с радостью возвращаюсь в родной Казахстан.