Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-brendingovoe-agentstvo-iz-tashkenta-stalo-1-v-central-noy-azii
Как брендинговое агентство из Ташкента стало №1 в Центральной Азии
151
Главная
/
Профессионалы
/
Предприниматели

Сегодня в 14:00

Как брендинговое агентство из Ташкента стало №1 в Центральной Азии

Темур Саъдий, сооснователь брендингового агентства MA'NO, дизайн-директор

WhatsApp Image 2022-04-22 at 14.25.29 (1).jpeg

О карьере дизайнера

Дизайном я занимаюсь с 2008 года, в профессию пришел не запланировано. В 2005 году, в 15 лет, у меня появился первый компьютер. Я искал в интернете информацию о том, как работать в фотошопе. Но в университет поступил на факультет Международных отношений.

На первом курсе университета друг рассказал про сайт free-lance.ru, где я стал зарабатывать. За три года работы на фрилансе нашел первых клиентов, собрал портфолио. Затем устроился на работу в медийное агентство, откуда меня уволили через две недели.

В 2011 году я устроился в брендинговое агентство BrandBox, где проработал полтора года. Затем перешел в международный холдинг DASM Group, был в команде Gforce/Grey. Работал с разными мировыми брендами, такими как Nestle, Nescafe, Nesquik. Познакомился с будущим партнером Элиной.

Об агентстве MA'NO

DSCF0891.JPG

Мы с Элиной зарегистрировали юридическое лицо в 2017 году.

Первый офис был 30 квадратных метров. В долг купили первый компьютер, наняли первого сотрудника на низкую зарплату. Помню, что первый заказ выполнили за 300$. Целый год у нас даже не было названия. Мы назывались просто ПОО «Дизайн студия».

В течение трех лет мы работали, брались за все и росли в экспертизе. Поняли, что нужно сконцентрироваться на чем-то одном, выбрали дизайн и брендинг. Мы с Элиной окончили Высшую школу брендинга: я по дизайну, Элина по стратегии.

Ключевым моментом развития стало участие в фестивале Red Jolbors. Я познакомился с главным редактором ADME.ru. Она сказала: «Знаешь почему те ребята стали классными? Потому что они не уехали в Москву и сохранили свою идентичность». Тогда я понял, что не уеду из Ташкента.

Как стать №1

WhatsApp Image 2022-04-22 at 14.25.29.jpeg

В Узбекистане в течение последних трех лет составляется список топовых агентств. Но до прошлого года в Центральной Азии был единый рейтинг, в котором мы в 2020 и 2021 годах были №1.

Мы делаем хороший продукт для клиента. Работаем по принципу: делать свою работу лучше, чем в последний раз. Вышли на тот уровень, когда знаем, как и сколько нужно сделать, чтобы не переборщить.

Помогает и участие в фестивалях. Это хороший PR не только для нас, но и для сотрудников и клиентов. Когда проекты выигрывают международные фестивали, это значит, что ты и твое агентство растете профессионально, делаете проекты мирового уровня. Это своего рода подтверждение, что вы актуальны не только в своей стране, но и за ее пределами. Оценка профессионального сообщества важна. Также участие в фестивалях — это классная HR-история, которая сближает коллектив.Когда тебя признают №1, это создает хорошее впечатление на клиентов. А значит, стоимость наших услуг растет.

О клиентах

LMO04459.png

У нас есть кейсы с банками, фармацевтическими компаниями, застройщиками. Среди клиентов большая сеть EVOS, My Taxi, Express24, UzPost и многие другие. Мы разработали брендинг для нашего города. Он утвержден, но еще не внедрен.

В основном наше агентство ориентировано на местный рынок, но есть запросы из Казахстана и России. Также бывают разовые клиенты в Европе и США.

В планах развиваться в странах СНГ.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#дизайн #бизнес #ташкент #бренды #коммуникации
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
9 успешных азербайджанцев, которые меняют индустрии красоты, IT и дизайна
44506
Бизнес по-азиатски. 6 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в К...
2820
6 кыргызстанцев, запустивших успешные стартапы в Бишкеке
15311
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.