Как брендинговое агентство из Ташкента стало №1 в Центральной Азии

Темур Саъдий, сооснователь брендингового агентства MA'NO, дизайн-директор





О карьере дизайнера

Дизайном я занимаюсь с 2008 года, в профессию пришел не запланировано. В 2005 году, в 15 лет, у меня появился первый компьютер. Я искал в интернете информацию о том, как работать в фотошопе. Но в университет поступил на факультет Международных отношений.

На первом курсе университета друг рассказал про сайт free-lance.ru, где я стал зарабатывать. За три года работы на фрилансе нашел первых клиентов, собрал портфолио. Затем устроился на работу в медийное агентство, откуда меня уволили через две недели.

В 2011 году я устроился в брендинговое агентство BrandBox, где проработал полтора года. Затем перешел в международный холдинг DASM Group, был в команде Gforce/Grey. Работал с разными мировыми брендами, такими как Nestle, Nescafe, Nesquik. Познакомился с будущим партнером Элиной.

Об агентстве MA'NO





Мы с Элиной зарегистрировали юридическое лицо в 2017 году.

Первый офис был 30 квадратных метров. В долг купили первый компьютер, наняли первого сотрудника на низкую зарплату. Помню, что первый заказ выполнили за 300$. Целый год у нас даже не было названия. Мы назывались просто ПОО «Дизайн студия».

В течение трех лет мы работали, брались за все и росли в экспертизе. Поняли, что нужно сконцентрироваться на чем-то одном, выбрали дизайн и брендинг. Мы с Элиной окончили Высшую школу брендинга: я по дизайну, Элина по стратегии.

Ключевым моментом развития стало участие в фестивале Red Jolbors. Я познакомился с главным редактором ADME.ru. Она сказала: «Знаешь почему те ребята стали классными? Потому что они не уехали в Москву и сохранили свою идентичность». Тогда я понял, что не уеду из Ташкента.

Как стать №1





В Узбекистане в течение последних трех лет составляется список топовых агентств. Но до прошлого года в Центральной Азии был единый рейтинг, в котором мы в 2020 и 2021 годах были №1.

Мы делаем хороший продукт для клиента. Работаем по принципу: делать свою работу лучше, чем в последний раз. Вышли на тот уровень, когда знаем, как и сколько нужно сделать, чтобы не переборщить.

Помогает и участие в фестивалях. Это хороший PR не только для нас, но и для сотрудников и клиентов. Когда проекты выигрывают международные фестивали, это значит, что ты и твое агентство растете профессионально, делаете проекты мирового уровня. Это своего рода подтверждение, что вы актуальны не только в своей стране, но и за ее пределами. Оценка профессионального сообщества важна. Также участие в фестивалях — это классная HR-история, которая сближает коллектив.Когда тебя признают №1, это создает хорошее впечатление на клиентов. А значит, стоимость наших услуг растет.

О клиентах





У нас есть кейсы с банками, фармацевтическими компаниями, застройщиками. Среди клиентов большая сеть EVOS, My Taxi, Express24, UzPost и многие другие. Мы разработали брендинг для нашего города. Он утвержден, но еще не внедрен.

В основном наше агентство ориентировано на местный рынок, но есть запросы из Казахстана и России. Также бывают разовые клиенты в Европе и США.

В планах развиваться в странах СНГ.