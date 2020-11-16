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Как бесплатно учиться в Гарварде: топ-5 онлайн-курсов
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Сегодня в 11:07

Как бесплатно учиться в Гарварде: топ-5 онлайн-курсов

Гарвард — один из самых известных университетов США. Среди его выпускников: основатель Facebook Марк Цукерберг, астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, адвокат и бывшая первая леди Мишель Обама, а также 35-й президент США Джон Кеннеди. Возможно, когда-то пройти обучение по одной из программ этого элитного вуза казалось лишь мечтой, однако с развитием онлайн-обучения мы получили больше возможностей. «Цех» сделал подборку из пяти бесплатных гарвардских онлайн-курсов, которые вы можете начать проходить уже сегодня.


«Справедливость»


Язык: русский

Длительность: 12 часов лекционного материала

Кому будет полезно: всем, кто в вузе пропустил лекции по философии, начинающим юристам и тем, кто работает с людьми

Профессор Майкл Сэндел — автор нескольких книг и образовательных курсов. В программу своего курса «Справедливость» он включил классические тексты по политической философии (сочинения Аристотеля, Джона Лока, Иммануила Канта, Джона Стюарта Милля и Джона Роулса), а также реальные случаи из современной судебной практики — все, чтобы слушатели смогли разобраться в вопросах морали и этики. Команда переводчиков-энтузиастов Vert Dider перевела курс Сэндела на русский язык.

Если вы хотите пройти курс на английском языке, можно сделать это на платформе edX.



«Основы нейронауки»


Язык: английский, есть английские субтитры

Длительность: 5, 6 и 8 недель

Кому будет полезно: начинающим медикам и тем, кто интересуется процессами, происходящими в головном мозге

Профессор молекулярной и клеточной биологии Дэвид Кокс расскажет вам, как работает биоэлектричество, как устроены нейронные сети и система коммуникации между нейронами, как сигналы поступают в мозг и обрабатываются им. Цикл обучения состоит из трех частей — все они доступны на платформе edX. Ссылка на курс.


«CS50: основы программирования»


Язык: русский

Длительность: 12 недель

Кому будет полезно: всем, кто хочет разобраться в базовых понятиях программирования

Может показаться, что университетский курс по основам программирования должен быть нудным и сложным. Профессор Дэвид Малон разрушает этот стереотип: в своих лекциях он просто и вдохновляюще рассказывает материал, понятный слушателям с абсолютно разными бэкграундами. Среди тем, которые вы сможете изучить: основы компьютерных наук и программирования, алгоритмы и алгоритмичность мышления, основы языка программирования C и визуального языка Scratch, основы баз данных и SQL и прочее. Студия VertDider совместно с порталом JavaRush перевели курс на русский.

Если хотите пройти его на английском, можно сделать это на edX.



«Лидеры обучения»


Язык: английский, есть английские субтитры

Длительность: 10 недель

Кому будет полезно: всем, кто хочет разобраться в существующих принципах обучения и найти подходящий

Все мы опираемся на разные правила обучения — на работе, при прохождении курсов или даже просто читая вечером книгу. Важно уметь четко определять и описывать наши способы осваивания материала. Профессор Ричард Элмор расскажет: как определить вашу личную теорию обучения, как меняется лидерство в различных вариантах обучения, сможет ли нейронаука изменить наши взгляды на образование. Пройти курс можно на платформе edX.


«Шедевры мировой литературы»


Язык: английский, есть английские субтитры

Длительность: 12 недель

Кому будет полезно: всем, кто хочет наконец прочитать мировую классику

Многие из нас после школы не притрагиваются к классическим произведениям — это естественно, ведь мы с ужасом вспоминаем, как приходилось анализировать цвет занавесок или обоев в комнате главного героя. Гарвардский курс по основным книгам мировой литературы сможет вернуть вам любовь к чтению даже самого непростого текста. Вместе с преподавателями вы разберете такие работы, как «Одиссея» Гомера, «Кандид» Вольтера, а также произведения Салмана Рушди и Джумпы Лахири. Вы сможете понять, как на писателей влияет культура стран, где они живут, и научитесь подходить к художественному материалу критически. Пройти курс можно на платформе edX.

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