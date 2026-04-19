Johns Hopkins University: что нужно знать о поступлении, программах и стипендиях

Johns Hopkins University — исследовательский вуз с международной репутацией и активной междисциплинарной средой. А в этом материале мы собрали всю ключевую информацию о PhD и магистерских программах, финансовой поддержке, сроках подачи и студенческой жизни.





Cristopher Moen, Senior Lecturer and Director, MSE in Civil Engineering





Об университете

Johns Hopkins University — исследовательский университет с богатой историей, основанный в середине 1800-х годов. С тех пор миссия осталась неизменной: университет создает условия для научной работы и междисциплинарного взаимодействия.

У Johns Hopkins University 10 подразделений, которые активно сотрудничают между собой. Между Школой продвинутых международных исследований, Лабораторией прикладной физики, факультетом искусств и наук и Школой инженерии практически нет барьеров. Есть также бизнес-школа, медицина, сестринское дело и музыкальная консерватория.

Факультет гражданской инженерии сосредоточен на крупных вызовах: устойчивые города, космос, здоровье, безопасность людей, энергетическая инфраструктура. Факультет относительно небольшой: когда я учился на PhD в 2004-2005 годах, было всего 10 преподавателей. Сейчас численность почти удвоилась, растет число магистрантов и аспирантов.

О программах

Факультет гражданской инженерии работает в трех направлениях:

Механика и материалы — от нано- до макроструктур, разработка новых моделей материалов, изучение разрушений и усталости.

Конструкции — сейсмо- и огнестойкость, оптимизация тонкостенных конструкций, быстрые оценки последствий катастроф, умные городские системы и транспорт.

Системы — факультет системной инженерии, эксперты в здравоохранении, биоэнергетике и инфраструктуре.

PhD программа обычно занимает четыре-пять лет. Первый год — закрепление за преподавателем, курсы и небольшой исследовательский опыт. Основное внимание к исследованиям на следующие три-четыре года. PhD полностью финансируется, плюс стипендия — около $45 000. Конкурс высокий: примерно 400 заявок на 15-20 мест.

Магистратура делится на гражданскую и системную инженерию. Есть курс «только обучение» — два семестра и восемь курсов, и вариант с тезисом — семь курсов плюс исследование. Последний становится популярнее, потому что преподаватели вовлекают студентов в реальные проекты.

Программы строятся индивидуально: студент почти всегда работает один на один с куратором. Классы разнообразные: практические, теоретические, лабораторные, PhD-уровня. Доступны курсы других факультетов и онлайн-программы.

О поступлении и стипендиях

Сроки подачи:

Раннее поступление: 1 декабря, дает преимущество для получения стипендии

Основной дедлайн: 31 декабря

После дедлайна профессора оценивают заявки почти месяц, а в марте начинаются приглашения на разговор и визит на кампус.

В отличие от PhD, где студенты полностью финансируются, для магистрантов основная поддержка предоставляется через стипендии на обучение. Чаще всего часть платы за обучение покрывает университет или факультет, максимум — около 50% стоимости.

Стипендии назначаются преимущественно по заслугам: лучшие заявки получают большую финансовую поддержку. Фокус на академических достижениях позволяет привлечь талантливых студентов со всего мира.

Кроме того, есть возможности для работы на факультете: помощь профессорам в лабораториях и экспериментальных программах. Оплата обычно небольшая — примерно $20 в час, но это дополнительный доход и практический опыт работы на кампусе.