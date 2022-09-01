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JBL представила TWS-наушники Tour Pro 2 с дисплеем на кейсе и полноразмерные Tour One M2
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Сегодня в 09:59

JBL представила TWS-наушники Tour Pro 2 с дисплеем на кейсе и полноразмерные Tour One M2

JBL представила две модели наушников: небольшую TWS-модель Tour Pro 2, отличительной особенностью которой является сенсорный дисплей на зарядном кейсе — он позволяет управлять дополнительными функциями, а также полноразмерную Tour One M2 с емким аккумулятором и быстрой зарядкой. Обе модели поддерживают технологию активного шумоподавления.

1,45-дюймовый сенсорный дисплей на кейсе TWS-наушников JBL Tour Pro 2 позволяет управлять различными функциями наушников: выбирать режим их работы, управлять воспроизведением музыки, а также принимать звонки, сообщения и уведомления из социальных сетей — без необходимости доставать телефон.

Tour Pro 2 поддерживают Bluetooth 5.3 LTE и могут похвастаться 10-мм драйверами, заметно более крупными в сравнении с 6,8-мм, которые были в Tour Pro Plus. Заявленное время автономной работы наушников составляет 10 часов, а с учетом ресурса зарядного кейса — 40 часов.

Источник: 3dnews.ru

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