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Jaguar будет выпускать только электрические автомобили к 2025 году
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Сегодня в 11:03

Jaguar будет выпускать только электрические автомобили к 2025 году

Автомобильный бренд Jaguar будет выпускать к 2025 году только электрические модели машин. Об этом компания Jaguar Land Rover сообщила на своем сайте.

Производитель рассказал, что намерен снизить углеродный след от своих автомобилей до нуля к 2039 году. Для этого компания полностью переосмыслит премиальный бренд Jaguar и начнет продавать больше электромобилей под брендом Land Rover.

В ближайшие пять лет в линейке Land Rover появится шесть экологичных вариантов машин, первая такая модель будет выпущена в 2024 году. К 2030 году все автомобили Jaguar и 60% новых Land Rover смогут быть безопасными для окружающей среды.

Jaguar Land Rover пообещал вкладывать около 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно в технологии электрификации и data-ориентированные технологии.

Источник: daily.afisha.ru

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#электромобиль #электрокар #jaguar
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