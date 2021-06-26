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Израильские археологи открыли новый вид человека
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Сегодня в 10:47

Израильские археологи открыли новый вид человека

Израильские археологи обнаружили неизвестный вид древних людей, проживавших на территории Леванта (современные Сирия, Палестина, Израиль и другие страны восточного Средиземноморья), 130 тысяч лет назад.

Археологи назвали новый вид Homo Nesher Ramla в честь карьера по добыче известняка Нешер Рамла в Израиле, где были найдены кости.

В ходе виртуальной реконструкции, анализа и сравнения останков с другими окаменелостями гоминидов исследователи обнаружили, что морфология людей из Нешер Рамла имеет общие черты как с неандертальцами (зубы и челюсти), так и с архаичными Homo (череп). Этот тип Homo не похож на современных людей — у него совершенно другая структура черепа, нет подбородка и очень большие зубы. Возраст находки — 120–140 тысяч лет.

После проведенных работ ученые предположили, что Homo Nesher Ramla является «исходной» популяцией, из которой развилось большинство людей среднего плейстоцена в Европе и Восточной Азии.

Источник: daily.afisha.ru

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#израиль #ученые #археология #новыйвид
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