Из угольного города в технологический: что такое Терриконовая долина

Александр Дорошенко, 33 года, родной город — Караганда, предприниматель





О Терриконовой долине

Терриконовая долина — это проект по трансформации Караганды в IT-hub: из угольного города в технологический. Благодаря победам финтех-компании Wooppay на республиканских конкурсах в 2013-м году мы побывали в Кремниевой долине. Нахождение там поменяло сознание, и именно там мы вдохновились на создание Терриконовой долины.

Мы долго думали и консультировались со специалистами, с каких шагов нужно начинать, чтобы был действительно значимый эффект и проект правильно развивался. И один из важнейших моментов — создание точки притяжения, локации. IT-hub в Караганде — это 1200 квадратных метров и 3 этажа, где на первом этаже будут расположены лекторий, образовательные классы, класс английского языка — так как мы фокусируемся не на внутренний рынок, а на внешний, небольшое кафе и ресепшен. В планах запустить первый этаж к середине февраля. А второй и третий этажи — это рабочая зона: коворкинг и переговорные комнаты. Одну комнату планируем оставить для записи подкастов, и есть еще несколько идей с дополнительными зонами.

Терриконовая долина — это проект по трансформации Караганды в IT-hub: из угольного города в технологический







Мы хотим работать по принципу кампуса, принципу концентрации, чтобы все было рядом. Так, через 200 метров — офис компании Wooppay, где работает 130 человек, рядом компания Xnet, где работает больше 100 человек, и в 400 метрах находится Политехнический университет.





О главной цели

Основная цель Терриконовой долины — это 10 000 сотрудников IT-компаний. Сейчас в Караганде, по нашим оценкам, 2600-3000 сотрудников IT-компаний и около 500 человек фрилансеров. Это сложно замерить, потому что многие не рассказывают, где работают, сидят по домам и не интегрированы в сообщество. А мы хотим 10 000 человек, интегрированных, объединенных в коммьюнити. Например, для нас бухгалтер, который работает в IT-компании — это представитель IT-компании, потому что он разбирается в IT, то же можно сказать и о юристах и менеджерах, то есть мы говорим не только о программистах.





О будущих резидентах





Нам интересны люди, которые сами занимаются разработкой, и те, кто занимается Digital-маркетингом, возможно, PR-ом. Поэтому в нашем хабе смогут находиться ребята, которые физически будут иметь свое место здесь, проводить обучение или обучаться сами. Также крупные компании, которые могут использовать хаб как точку информации и делегирования продаж или поиска сотрудников. Еще мы заключили договор с Astana Hub и планируем, что у организаций, наших резидентов в Караганде, тоже будут какие-то льготы, референции и больше информации о происходящем. Потому что одна из больших проблем, которые есть сейчас — это небольшое количество meetup’ов, даже в онлайн. Например, приезжая в Сингапур, на сайте meetup’ов в темах около IT и Digital одновременно может проходить 10-15 встреч. У нас их практически нет, причем это проблема не только Караганды, но и Астаны с Алматы тоже. И через развитие разных коммьюнити — Data Science, разработчики мобильных приложений, игр — мы хотим увеличить количество встреч и приглашать гостей.

Основная цель Терриконовой долины — это 10 000 сотрудников IT-компаний

Мы сфокусированы на пассионариев. У нас в городе есть крутые ребята, которые спокойно могут работать в Google, «Яндексе» и уже работают. Я хочу, чтобы эти клевые ребята делились знаниями и верой в развитие мобильных игр, приложений или сайтов. Необходимо, чтобы они начали общаться, организовать мероприятия. Плюс одна из задач хаба — поддерживать девушек-предпринимателей. Это коммьюнити мы точно будем развивать одним из первых.

Мы для всех открыты, но понятно, что не хочется видеть голимый сетевой маркетинг, чтобы хаб не превратился в один большой отдел продаж. Мне это неинтересно, потому что там нет никакой добавленной стоимости ни для города, ни для кого.





Что должно измениться

Здание нашего IT-hub — это глоток перспективы и свежего воздуха для креативного класса Караганды. Мы его создаем для того, чтобы креативный класс мог комфортно себя чувствовать и видел для себя глоток надежды на успешное будущее в городе.

Для меня будет показателем, если школьники после 11 и 12-го классов не будут массово уезжать в Россию. Хочу, чтобы часть этих ребят оставалась в Казахстане и чтобы талантливые ребята, которые мечтают поступить в Назарбаев университет или КИМЭП, оставались в Караганде. Хотим, чтобы родители видели перспективу в городе для своих детей, потому что это самая большая проблема.

Здание нашего IT-hub — это глоток перспективы и свежего воздуха для креативного класса Караганды

И, конечно, хотим, чтобы в Караганду зашли такие крупные международные компании, как Epam, и открыли свои офисы разработки.

Важный момент, чтобы мы достигли как минимум состояния «колыбели» — первого места работы и обучения людей. Это нужно для того, чтобы многие захотели просто приехать в Караганду обучиться и пару лет поработать. Потому что они будут понимать, что здесь есть шансы, и кто-то откроет бизнес, кто-то захочет остаться на подольше.