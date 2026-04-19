Из Самарканда в Согд: маршрут по древнему Пенджикенту и Фанским горам

Всего в 65 километрах от Самарканда — вместе с переездом через границу — начинается другая реальность. За рубежом Узбекистана путешественника встречает Таджикистан: тишина древнего Пенджикента и величие заснеженных Фанских гор. Маршрут для тех, кто готов сменить изысканную архитектуру на дикую природу и прикоснуться к истории, спрятанной в руинах «Помпей Средней Азии».

Как добраться





Путь из Самарканда до пограничного перехода «Джартепа» занимает около 40-50 минут на такси. После паспортного контроля и короткой прогулки по нейтральной зоне оказываешься на таджикской стороне, в пункте «Саразм». Отсюда до центра Пенджикента 15-20 минут езды на такси. Пограничный переход работает для граждан большинства стран СНГ, но режим работы стоит уточнять заранее.





Саразм





Первая остановка сразу после границы — археологический заповедник Саразм. Это первый и единственный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Таджикистане, включенный в список в 2010 году, и одно из древнейших поселений оседлых народов Центральной Азии: городище датируется IV-III тысячелетием до нашей эры — то есть ему более 5500 лет. Название «Саразм» в переводе с таджикского означает «начало земли». Здесь сохранились остатки дворцовых комплексов, жилых построек и алтарей для поклонения огню. В IV тысячелетии до нашей эры Саразм был одним из крупнейших центров металлургии в регионе: медь, золото и серебро добывались в верховьях Зеравшана и обрабатывались здесь же.

Главная легенда — «Принцесса Саразма». В 1984 году археологи обнаружили захоронение молодой женщины 24 лет: ее погребальный убор включал тысячи бусин из лазурита, сердолика и бирюзы, 49 золотых бусин в головном украшении и бронзовое зеркало. Кем она была на самом деле неизвестно, но богатство погребения указывает на высокое социальное положение. Останки и украшения принцессы хранятся в Национальном музее древностей Таджикистана в Душанбе, рядом с заповедником установлен памятник в ее честь. Саразм раскопан примерно на 10% — большая часть городища по-прежнему под землей.

Древний Пенджикент





На юго-восточной окраине современного города, на возвышении над рекой Зеравшан, раскинулось городище древнего Пенджикента — памятник согдийской культуры V-VIII веков нашей эры. Именно поэтому его прозвали «Помпеями Средней Азии»: в 722 году арабские завоеватели взяли город, жители ушли и больше не возвращались. Культурный слой оказался «законсервированным», как в Помпеях под пеплом Везувия.

Раскопки ведутся с 1946 года и продолжаются по сей день. Среди находок — уличные кварталы, цитадель, два рядом стоящих храма — зороастрийский и языческий культа природных стихий, дворец правителей и дома состоятельных горожан со стенами, расписанными многофигурными фресками: сцены пиров, батальные сюжеты, иллюстрации к эпосу. Большинство подлинных фресок вывезены в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Национальный музей Таджикистана в Душанбе. Часть копий и артефактов можно увидеть в местном музее Рудаки, в центре современного Пенджикента. Само городище открыто для посещения.





Музей Рудаки





В центре современного Пенджикента работает музей имени Абуабдулло Рудаки — великого персидско-таджикского поэта IX-X веков, родившегося в этих местах. Здесь хранятся археологические находки с городища, копии фресок и предметы быта согдийцев. Это удобная точка для погружения в контекст перед выходом на раскопки.





Современный город и гастрономия





Пенджикент — небольшой и гостеприимный город. Зайдите на местный базар: горный мед, сухофрукты, свежие лепешки из тандыра. Попробуйте пенджикентский плов — он отличается от самаркандского технологией и вкусом: более легкий, с акцентом на местный рис и аромат специй Зеравшанской долины. В чайханах подают кок-чай и традиционные таджикские блюда: оромо, лагман, шурпо.





Семь озер Хафткул





В 40 километрах от Пенджикента, в ущелье реки Шинг, расположен каскад из семи горных озер — Маргузорские озера, или Хафткул. Первое озеро Нежигон «ресница» находится на высоте 1640 метров, последнее — Хазорчашма «тысяча источников» — на 2400 метрах. Каждое озеро имеет имя и свой оттенок воды: Нежигон переливается бирюзой и фиолетовым, Нофин сверкает зеленью, Маргузор — самое большое — открывается широкой синей гладью на фоне скал.

Вся цепочка озер занимает 14 километров по дороге. До шестого озера Маргузор можно доехать на обычном автомобиле — грунтовка серпантинная, но проходимая. Последний участок до Хазорчашмы проще пройти пешком: это 40-60 минут в одну сторону по тропе вдоль горного ручья. Путешествие по всем семи озерам занимает полный день. Лучшее время с мая по октябрь, в июле и августе вода в нижних озерах прогревается до купания.





Практические советы





Валюта в Таджикистане — сомони. Обменники есть на границе и в городе, карты принимают не везде, наличные удобнее.

Если планируете задержаться, купите местную SIM-карту: Tcell или Babilon.

Для поездки в горы стоить нанять водителя на такси-пятачке в центре города — местные знают серпантины и условия дороги.

Лучшее время для маршрута — апрель-октябрь. Зимой перевалы к озерам закрыты.

Визовый режим: граждане Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и ряда других стран СНГ въезжают в Таджикистан без визы, а вот условия для других стран стоит проверить заранее на сайте посольства.