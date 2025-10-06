25 архитектурных шедевров Центральной Азии, которые стоит увидеть своими глазами

От старинных крепостей до современных дворцов и футуристических построек — рассказываем о самых интересных и красивых архитектурных решениях в странах Центральной Азии.



Казахстан

Мавзолей Ходжи-Ахмеда Яссауи





Величественный мавзолей XIV века, который входит в список мирового наследия ЮНЕСКО как выдающийся образец исламской архитектуры Центральной Азии.

Вознесенский кафедральный собор

Собор в Алматы — уникальное архитектурное решение начала прошлого века и одно из самых высоких деревянных зданий в мире. Впечатляет красотой как внешне, так и внутри.

«Караван Сарай» в Туркестане

Современный комплекс в стиле многовековых архитектурных традиций Востока в сочетании с современными решениями.

Гостиница «Казахстан»

Архитектурный символ Алматы и яркий пример советского модернизма — это здание по-прежнему привлекает внимание жителей и гостей города.

Байтерек

Символ современного Казахстана — монументальная башня высотой 97 метров, архитектурная идея которой уходит корнями в древние легенды.

Центральная мечеть Астаны

Крупнейшая мечеть Казахстана, которая стала архитектурным символом современной Астаны.

Сфера «Нур-Алем»





Уникальный архитектурный объект и символ Expo-2017. Это гигантский стеклянный купол в футуристическом стиле диаметром 80 метров и высотой 100 метров.

Кыргызстан





Башня Бурана





Башня Бурана — древний минарет X-XI веков, расположенный недалеко от города Токмок. Это одно из немногих сохранившихся сооружений города Баласагун — важного культурного и торгового центра Караханидского государства. Башня построена из обожженного кирпича и служила культовым и оборонительным сооружением. Рядом с минаретом находятся остатки мавзолеев, балбалы и археологические раскопки, которые позволяют представить жизнь и архитектуру средневекового города. Башня Бурана считается одним из главных исторических символов Кыргызстана и популярной туристической достопримечательностью.

Узгенский архитектурный комплекс





Комплекс включает минарет и три мавзолея, являющиеся яркими примерами караханидской архитектуры XI-XII веков. Сооружения отличаются утонченной кирпичной кладкой, характерными арочными порталами и декоративными элементами, отражающими культуру и искусство Центральной Азии того времени. Узгенский комплекс считается важным историческим и религиозным объектом, сохранившим уникальные черты средневековой архитектуры и привлекающим туристов и исследователей.

Караван-сарай Таш-Рабат





Караван-сарай Таш-Рабат — исторический комплекс XV века, расположенный на древнем торговом пути в Нарынской области. Построенный из камня, он служил безопасным убежищем для путешественников и караванов. Квадратная форма здания с внутренним двором и жилыми помещениями демонстрирует продуманную архитектуру того времени. Сегодня Таш-Рабат — один из самых узнаваемых памятников Кыргызстана и региона в целом.

Культурный центр «Рух-Ордо»





Крупнейший мемориально-культурный комплекс на берегу озера Иссык-Куль. Он включает музеи, выставочные залы и памятники, отражающие историю, культуру и духовные традиции Кыргызстана. Центр также служит площадкой для фестивалей, концертов и образовательных мероприятий.

Узбекистан





Мечеть Минор

Одна из достопримечательностей современного Ташкента расположена на берегу канала Анхор. Мечеть облицована белым мрамором, а орнамент из мозаики в синих оттенках восхищает своей красотой.

Площадь Регистан в Самарканде

Один из самых узнаваемых символов страны — площадь с тремя медресе, чьи фасады покрыты уникальной глазурованной плиткой, а золотые вставки сияют на солнце, создавая сказочную атмосферу.

Ичан‑Кала

Внутренний старый город Хивы — настоящий музей под открытым небом. Крепостные стены, узкие улочки и аутентичная архитектура. Город внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дом «Жемчуг»

Архитектурный символ сейсмического модернизма в Ташкенте. Уникальный монолитный дом 1985 года постройки, в котором на каждые три этажа приходится площадка для отдыха жителей. Архитектура здания состоит из двух полукруглых корпусов, а на пятых этажах расположены внутренние дворы высотой 10 метров. Такая уникальная конструкция превратила дом в настоящий музей.

Ташкентская телебашня

Визитная карточка столицы высотой 375 метров, а также одна из самых высоких и красивых телебашен в Центральной Азии.

Комплекс Хаст‑Имам

Старинный религиозный центр Ташкента с мечетями, медресе и богатой библиотекой восточных рукописей. Место привлекает архитектурной красотой и атмосферой настоящей восточной сказки.

Чорсу





Рынок в Ташкенте построенный в лучших архитектурных традиций узбекских базаров. Чорсу — это комплекс впечатляющих своей красотой голубых куполов над многочисленными торговыми павильонами.

Таджикистан





Худжандская крепость

Одна из древнейших крепостей в Центральной Азии — величественное здание с богатой историей и особой атмосферой древности.

Кохи Навруз





Современный дворец в Душанбе, украшенный национальными орнаментами и впечатляющий своими масштабами. Один из крупнейших дворцов в мире.

Центральная соборная мечеть в Душанбе





Одна из крупнейших мечетей в Центральной Азии, в которую также входят музей, конференц-залы и библиотеки. Мечеть впечатляет архитектурной красотой облицовки из белого мрамора.

Рынок «Мехргон» в Душанбе

Один из самых красивых рынков в Центральной Азии с уникальной архитектурой и дизайном, колоритной атмосферой и разнообразным выбором.

Национальный музей Таджикистана





Архитектурная достопримечательность Душанбе. Музей привлекает как внешней красотой, так и четырьмя просторными залами с тематическими экспозициями.

Туркменистан

Дворец бракосочетаний

Одно из самых необычных сооружений современного Ашхабада. Постройка выполнена в белом мраморе и стекле, ее венчает гигантский куб с изображением восьмиконечной звезды— «Рухнама», внутри которой расположен огромный земной шар. Особенно красив в лучах ночной подсветки.

Куня-Ургенч

Дрейний город, построенный еще до нашей эры, комплекс из местных минаретов и мавзолеев входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.