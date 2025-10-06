Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

25 архитектурных шедевров Центральной Азии, которые стоит увидеть своими глазами
Центральная Азия

04.10.2025

25 архитектурных шедевров Центральной Азии, которые стоит увидеть своими глазами

От старинных крепостей до современных дворцов и футуристических построек — рассказываем о самых интересных и красивых архитектурных решениях в странах Центральной Азии.



Казахстан


Мавзолей Ходжи-Ахмеда Яссауи


Величественный мавзолей XIV века, который входит в список мирового наследия ЮНЕСКО как выдающийся образец исламской архитектуры Центральной Азии.



Вознесенский кафедральный собор


Собор в Алматы — уникальное архитектурное решение начала прошлого века и одно из самых высоких деревянных зданий в мире. Впечатляет красотой как внешне, так и внутри.



«Караван Сарай» в Туркестане


Современный комплекс в стиле многовековых архитектурных традиций Востока в сочетании с современными решениями.



Гостиница «Казахстан»


Архитектурный символ Алматы и яркий пример советского модернизма — это здание по-прежнему привлекает внимание жителей и гостей города.



Байтерек


Символ современного Казахстана — монументальная башня высотой 97 метров, архитектурная идея которой уходит корнями в древние легенды.



Центральная мечеть Астаны


Крупнейшая мечеть Казахстана, которая стала архитектурным символом современной Астаны.


Сфера «Нур-Алем»


Уникальный архитектурный объект и символ Expo-2017. Это гигантский стеклянный купол в футуристическом стиле диаметром 80 метров и высотой 100 метров.



Кыргызстан


Башня Бурана


Башня Бурана — древний минарет X-XI веков, расположенный недалеко от города Токмок. Это одно из немногих сохранившихся сооружений города Баласагун — важного культурного и торгового центра Караханидского государства. Башня построена из обожженного кирпича и служила культовым и оборонительным сооружением. Рядом с минаретом находятся остатки мавзолеев, балбалы и археологические раскопки, которые позволяют представить жизнь и архитектуру средневекового города. Башня Бурана считается одним из главных исторических символов Кыргызстана и популярной туристической достопримечательностью.


Узгенский архитектурный комплекс


Комплекс включает минарет и три мавзолея, являющиеся яркими примерами караханидской архитектуры XI-XII веков. Сооружения отличаются утонченной кирпичной кладкой, характерными арочными порталами и декоративными элементами, отражающими культуру и искусство Центральной Азии того времени. Узгенский комплекс считается важным историческим и религиозным объектом, сохранившим уникальные черты средневековой архитектуры и привлекающим туристов и исследователей.


Караван-сарай Таш-Рабат


Караван-сарай Таш-Рабат — исторический комплекс XV века, расположенный на древнем торговом пути в Нарынской области. Построенный из камня, он служил безопасным убежищем для путешественников и караванов. Квадратная форма здания с внутренним двором и жилыми помещениями демонстрирует продуманную архитектуру того времени. Сегодня Таш-Рабат — один из самых узнаваемых памятников Кыргызстана и региона в целом.


Культурный центр «Рух-Ордо»


Крупнейший мемориально-культурный комплекс на берегу озера Иссык-Куль. Он включает музеи, выставочные залы и памятники, отражающие историю, культуру и духовные традиции Кыргызстана. Центр также служит площадкой для фестивалей, концертов и образовательных мероприятий.



Узбекистан


Мечеть Минор


Одна из достопримечательностей современного Ташкента расположена на берегу канала Анхор. Мечеть облицована белым мрамором, а орнамент из мозаики в синих оттенках восхищает своей красотой.



Площадь Регистан в Самарканде


Один из самых узнаваемых символов страны — площадь с тремя медресе, чьи фасады покрыты уникальной глазурованной плиткой, а золотые вставки сияют на солнце, создавая сказочную атмосферу.



Ичан‑Кала


Внутренний старый город Хивы — настоящий музей под открытым небом. Крепостные стены, узкие улочки и аутентичная архитектура. Город внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Дом «Жемчуг»


Архитектурный символ сейсмического модернизма в Ташкенте. Уникальный монолитный дом 1985 года постройки, в котором на каждые три этажа приходится площадка для отдыха жителей. Архитектура здания состоит из двух полукруглых корпусов, а на пятых этажах расположены внутренние дворы высотой 10 метров. Такая уникальная конструкция превратила дом в настоящий музей.



Ташкентская телебашня


Визитная карточка столицы высотой 375 метров, а также одна из самых высоких и красивых телебашен в Центральной Азии.



Комплекс Хаст‑Имам


Старинный религиозный центр Ташкента с мечетями, медресе и богатой библиотекой восточных рукописей. Место привлекает архитектурной красотой и атмосферой настоящей восточной сказки.



Чорсу


Рынок в Ташкенте построенный в лучших архитектурных традиций узбекских базаров. Чорсу — это комплекс впечатляющих своей красотой голубых куполов над многочисленными торговыми павильонами.




Таджикистан


Худжандская крепость


Одна из древнейших крепостей в Центральной Азии — величественное здание с богатой историей и особой атмосферой древности.



Кохи Навруз


Современный дворец в Душанбе, украшенный национальными орнаментами и впечатляющий своими масштабами. Один из крупнейших дворцов в мире.



Центральная соборная мечеть в Душанбе


Одна из крупнейших мечетей в Центральной Азии, в которую также входят музей, конференц-залы и библиотеки. Мечеть впечатляет архитектурной красотой облицовки из белого мрамора.



Рынок «Мехргон» в Душанбе


Один из самых красивых рынков в Центральной Азии с уникальной архитектурой и дизайном, колоритной атмосферой и разнообразным выбором.



Национальный музей Таджикистана


Архитектурная достопримечательность Душанбе. Музей привлекает как внешней красотой, так и четырьмя просторными залами с тематическими экспозициями.




Туркменистан



Дворец бракосочетаний


Одно из самых необычных сооружений современного Ашхабада. Постройка выполнена в белом мраморе и стекле, ее венчает гигантский куб с изображением восьмиконечной звезды— «Рухнама», внутри которой расположен огромный земной шар. Особенно красив в лучах ночной подсветки.



Куня-Ургенч


Дрейний город, построенный еще до нашей эры, комплекс из местных минаретов и мавзолеев входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.

#архитектура #культура #история #центральнаяазия
