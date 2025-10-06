25 архитектурных шедевров Центральной Азии, которые стоит увидеть своими глазами

От старинных крепостей до современных дворцов и футуристических построек — рассказываем о самых интересных и красивых архитектурных решениях в странах Центральной Азии.
Казахстан
Мавзолей Ходжи-Ахмеда Яссауи
Величественный мавзолей XIV века, который входит в список мирового наследия ЮНЕСКО как выдающийся образец исламской архитектуры Центральной Азии.
Вознесенский кафедральный собор
Собор в Алматы — уникальное архитектурное решение начала прошлого века и одно из самых высоких деревянных зданий в мире. Впечатляет красотой как внешне, так и внутри.
«Караван Сарай» в Туркестане
Современный комплекс в стиле многовековых архитектурных традиций Востока в сочетании с современными решениями.
Гостиница «Казахстан»
Архитектурный символ Алматы и яркий пример советского модернизма — это здание по-прежнему привлекает внимание жителей и гостей города.
Байтерек
Символ современного Казахстана — монументальная башня высотой 97 метров, архитектурная идея которой уходит корнями в древние легенды.
Центральная мечеть Астаны
Крупнейшая мечеть Казахстана, которая стала архитектурным символом современной Астаны.
Сфера «Нур-Алем»
Уникальный архитектурный объект и символ Expo-2017. Это гигантский стеклянный купол в футуристическом стиле диаметром 80 метров и высотой 100 метров.
Кыргызстан
Башня Бурана
Башня Бурана — древний минарет X-XI веков, расположенный недалеко от города Токмок. Это одно из немногих сохранившихся сооружений города Баласагун — важного культурного и торгового центра Караханидского государства. Башня построена из обожженного кирпича и служила культовым и оборонительным сооружением. Рядом с минаретом находятся остатки мавзолеев, балбалы и археологические раскопки, которые позволяют представить жизнь и архитектуру средневекового города. Башня Бурана считается одним из главных исторических символов Кыргызстана и популярной туристической достопримечательностью.
Узгенский архитектурный комплекс
Комплекс включает минарет и три мавзолея, являющиеся яркими примерами караханидской архитектуры XI-XII веков. Сооружения отличаются утонченной кирпичной кладкой, характерными арочными порталами и декоративными элементами, отражающими культуру и искусство Центральной Азии того времени. Узгенский комплекс считается важным историческим и религиозным объектом, сохранившим уникальные черты средневековой архитектуры и привлекающим туристов и исследователей.
Караван-сарай Таш-Рабат
Караван-сарай Таш-Рабат — исторический комплекс XV века, расположенный на древнем торговом пути в Нарынской области. Построенный из камня, он служил безопасным убежищем для путешественников и караванов. Квадратная форма здания с внутренним двором и жилыми помещениями демонстрирует продуманную архитектуру того времени. Сегодня Таш-Рабат — один из самых узнаваемых памятников Кыргызстана и региона в целом.
Культурный центр «Рух-Ордо»
Крупнейший мемориально-культурный комплекс на берегу озера Иссык-Куль. Он включает музеи, выставочные залы и памятники, отражающие историю, культуру и духовные традиции Кыргызстана. Центр также служит площадкой для фестивалей, концертов и образовательных мероприятий.
Узбекистан
Мечеть Минор
Одна из достопримечательностей современного Ташкента расположена на берегу канала Анхор. Мечеть облицована белым мрамором, а орнамент из мозаики в синих оттенках восхищает своей красотой.
Площадь Регистан в Самарканде
Один из самых узнаваемых символов страны — площадь с тремя медресе, чьи фасады покрыты уникальной глазурованной плиткой, а золотые вставки сияют на солнце, создавая сказочную атмосферу.
Ичан‑Кала
Внутренний старый город Хивы — настоящий музей под открытым небом. Крепостные стены, узкие улочки и аутентичная архитектура. Город внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дом «Жемчуг»
Архитектурный символ сейсмического модернизма в Ташкенте. Уникальный монолитный дом 1985 года постройки, в котором на каждые три этажа приходится площадка для отдыха жителей. Архитектура здания состоит из двух полукруглых корпусов, а на пятых этажах расположены внутренние дворы высотой 10 метров. Такая уникальная конструкция превратила дом в настоящий музей.
Ташкентская телебашня
Визитная карточка столицы высотой 375 метров, а также одна из самых высоких и красивых телебашен в Центральной Азии.
Комплекс Хаст‑Имам
Старинный религиозный центр Ташкента с мечетями, медресе и богатой библиотекой восточных рукописей. Место привлекает архитектурной красотой и атмосферой настоящей восточной сказки.
Чорсу
Рынок в Ташкенте построенный в лучших архитектурных традиций узбекских базаров. Чорсу — это комплекс впечатляющих своей красотой голубых куполов над многочисленными торговыми павильонами.
Таджикистан
Худжандская крепость
Одна из древнейших крепостей в Центральной Азии — величественное здание с богатой историей и особой атмосферой древности.
Кохи Навруз
Современный дворец в Душанбе, украшенный национальными орнаментами и впечатляющий своими масштабами. Один из крупнейших дворцов в мире.
Центральная соборная мечеть в Душанбе
Одна из крупнейших мечетей в Центральной Азии, в которую также входят музей, конференц-залы и библиотеки. Мечеть впечатляет архитектурной красотой облицовки из белого мрамора.
Рынок «Мехргон» в Душанбе
Один из самых красивых рынков в Центральной Азии с уникальной архитектурой и дизайном, колоритной атмосферой и разнообразным выбором.
Национальный музей Таджикистана
Архитектурная достопримечательность Душанбе. Музей привлекает как внешней красотой, так и четырьмя просторными залами с тематическими экспозициями.
Туркменистан
Дворец бракосочетаний
Одно из самых необычных сооружений современного Ашхабада. Постройка выполнена в белом мраморе и стекле, ее венчает гигантский куб с изображением восьмиконечной звезды— «Рухнама», внутри которой расположен огромный земной шар. Особенно красив в лучах ночной подсветки.
Куня-Ургенч
Дрейний город, построенный еще до нашей эры, комплекс из местных минаретов и мавзолеев входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.