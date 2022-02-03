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IVI устроил первую в мире премьеру сериала в Minecraft
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Сегодня в 09:20

IVI устроил первую в мире премьеру сериала в Minecraft

31 января 2022 года состоялась первая в мире премьера сериала, которая прошла в онлайн-копии московского киноцентра «Октябрь» в популярной игре Minecraft, параллельно с офлайн премьерой. Этим сериалом стал проект из линейки IVI Originals «И снова здравствуйте!».



Специально для премьеры команда TeamCIS построила полностью идентичную виртуальную версию киноцентра в игре. Внутри онлайн копии также состоялся показ первой серий оригинального контента IVI, жизнеутверждающей комедии о похождениях бывшего решалы, который приходит в себя после заказного убийства. В главных ролях — Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова и Денис Власенко.

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