IVI устроил первую в мире премьеру сериала в Minecraft

31 января 2022 года состоялась первая в мире премьера сериала, которая прошла в онлайн-копии московского киноцентра «Октябрь» в популярной игре Minecraft, параллельно с офлайн премьерой. Этим сериалом стал проект из линейки IVI Originals «И снова здравствуйте!».

Специально для премьеры команда TeamCIS построила полностью идентичную виртуальную версию киноцентра в игре. Внутри онлайн копии также состоялся показ первой серий оригинального контента IVI, жизнеутверждающей комедии о похождениях бывшего решалы, который приходит в себя после заказного убийства. В главных ролях — Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова и Денис Власенко.

