IT Park Uzbekistan запускает в Сырдарьинской области проект InnoWoman

Сырдарьинский филиал IT Park Uzbekistan анонсировал запуск новой инициативы для обучения женщин и поддержки их бизнес-идей — InnoWoman.

Проект включает в себя IT-курсы для девушек и женщин в возрасте 15−35 лет, желающих овладеть компьютерными навыками. Всего планируется обучить 1000 студенток и молодых женщин.

Также в рамках InnoWoman участницам будет оказана помощь в реализации их проектов в сфере IT, включая разработку и запуск стартапов. Создательницы трех лучших стартапов получат призы.

Курсы продлятся шесть месяцев. Участницы будут учиться по следующим направлениям:

— компьютерная грамотность — один месяц

— веб-программирование и управление проектами — пять месяцев.

Начало программы — с 20 сентября. Занятия будут проводиться в Сырдарьинском филиале IT Park и в региональных IT-центрах. Стоимость курсов по специальной цене составит 100 000 сумов в месяц.

Источник: spot.uz