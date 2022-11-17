IT Park Uzbekistan открывает филиал в Германии

Руководство Министерства по развитию информационных технологий Узбекистана и IT Park отправились с рабочим визитом в Германию.

Главная цель поездки — открытие немецкого филиала IT Park, отмечается в сообщениях. Он сможет представлять интересы резидентов технопарка в Евросоюзе и продвигать их услуги.

Кроме того, филиал будет полезен в привлечении заказов по направлению IT и в частности по бизнес-аутсорсингу. Министр в разговоре с соотечественниками отметил широкие возможности для узбекистанских компаний в этой сфере.

Стороны договорились реализовать ряд совместных проектов — например, организовать совместный хакатон. Кроме того, представители немецких IT-компаний посетят Узбекистан для знакомства с местной индустрией.

Источник: spot.uz