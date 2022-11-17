Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
it-park-uzbekistan-otkryvaet-filial-v-germanii
IT Park Uzbekistan открывает филиал в Германии
62
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:18

IT Park Uzbekistan открывает филиал в Германии

Руководство Министерства по развитию информационных технологий Узбекистана и IT Park отправились с рабочим визитом в Германию.

Главная цель поездки — открытие немецкого филиала IT Park, отмечается в сообщениях. Он сможет представлять интересы резидентов технопарка в Евросоюзе и продвигать их услуги.

Кроме того, филиал будет полезен в привлечении заказов по направлению IT и в частности по бизнес-аутсорсингу. Министр в разговоре с соотечественниками отметил широкие возможности для узбекистанских компаний в этой сфере.

Стороны договорились реализовать ряд совместных проектов — например, организовать совместный хакатон. Кроме того, представители немецких IT-компаний посетят Узбекистан для знакомства с местной индустрией.

Источник: spot.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#германия #технологии #узбекистан #itpark #филиал
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанка впервые в истории пробилась в финал «Уимблдона»
889
В КХЛ могут вступить клубы из Узбекистана
1247
Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с тремя странами
585
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.