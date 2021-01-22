IT-гиганты. Что мы знаем о Nintendo

О компании

Nintendo — японская компания, которая специализируется на создании видеоигр и игровых консолей.



Компания основана в 1889 году в Киото, Япония. Ее основатель — Фусадзиро Ямаути. Нынешний президент компании — Сюнтаро Фурукава.



Изначально компания называлась «Нинтэндо Коппай». Она занималась выпуском игральных карт «Ханафуда». И в скором времени карты ручной работы обрели популярность.



В 1963 году Nintendo Playing Card Company Limited была переименована в Nintendo Company, Limited.





Изначально компания называлась «Нинтэндо Коппай»



В 1970-х годах компания приступила к созданию детских игрушек и построила собственную игрушечную фабрику. В 1978 году у Nintendo было создано подразделение, которое занималось исключительно производством и продажей аркадных игр.



В 1980 году Nintendo открыла свой филиал в Нью-Йорке. В этот же год компанией было создано первое портативное игровое устройство под названием Game & Watch, а также игра Donkey Kong. Главным героем игры был плотник, которого сначала назвали Прыгуном, однако потом ему дали другое имя — Марио, в честь главы одного из офисов компании, Марио Сегали.





В 1989 году у Nintendo вышло новое изобретение — портативная игровая система Game Boy.



В 1998 году сначала в Японии, а затем в США компания выпустила игры Pokemon Red и Pokemon Blue.



Осенью 2016 года впервые была продемонстрирована гибридная игровая консоль Nintendo Switch, которая совмещает в себе свойства домашней игровой приставки и портативной игровой системы.

В 2019 году компания выпустила систему Nintendo Switch Lite. Это компактная система, разработанная специально для портативных игр, воспроизводящая библиотеку игр Nintendo Switch.





Что уникального





Nintendo — одна из старейших и самых богатых компаний на рынке видеоигр.

Пандемия способствовала росту спроса на рынке игровой индустрии. В ноябре 2020 года компания озвучила отчет, согласно которому за последний квартал выручка Nintendo выросла на 51%, а операционная прибыль увеличилась примерно в полтора раза. Такие показатели значительно превзошли ожидания аналитиков S&P Global Market Intelligence.





В период карантинных ограничений абсолютным хитом у любителей видеоигр стала игра Animal Crossing: New Horizons.

Особенную популярность в период пандемии получили и портативные консоли Switch. За весь 2020 год в Японии продали почти 6 млн консолей Switch, что на 30% превышает прошлогодние показатели. Таким образом, Switch составили 87% от всех проданных консолей на территории страны за прошедший год.





Источник: wikipedia.org, www.nintendo.com, www.kommersant.ru, www.gamesindustry.biz