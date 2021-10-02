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Искусственный интеллект дописал незаконченную десятую симфонию Бетховена
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Сегодня в 11:47

Искусственный интеллект дописал незаконченную десятую симфонию Бетховена

Искусственный интеллект дописал Симфонию №10 Людвига Ван Бетховена. Из множества обрывков, сложно читаемых из-за почерка композитора, ее было практически невозможно закончить. Нейросеть, которая предприняла такую попытку, обучили на готовых произведениях автора.

Проект по завершению недописанной десятой симфонии Бетховена организовали историки, музыканты и специалисты по машинному обучению под руководство немецкой компании Deutsche Telekom.

Для этого нейросеть обучили на собрании всех законченных произведений композитора, а также собрали воедино все ныне существующие обрывки симфонии. Программа проанализировали темпы и ритмы, сопоставила их с полученными после анализа произведений данными и представила свою интерпретацию незаконченного произведения Бетховена.

Людвиг Ван Бетховен начал писать десятую симфонию сразу после завершения своей триумфальной девятой симфонии, однако не смог сделать это при жизни. Некоторые части произведения сохранились в вид обрывков в тетрадных записях.

Источник: rb.ru

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#искусственныйинтеллект #нейросеть #бетховен #классическаямузыка #симфония
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