ИПН, ОСМС и МЗП: о видах налогов в Казахстане и их уплате

В налоговой системе бывает сложно разобраться без помощи специалиста. Мы поговорили с финансовым и налоговым консультантом Айжан Балакешовой о том, как устроена эта сфера.





Айжан Балакешова, город — Караганда, руководитель бухгалтерской компании «БК AUDIT», сертифицированный профессиональный бухгалтер, налоговый консультант и аудитор, медиатор, @bkaudit





О себе

Я работаю в налоговой сфере больше 12 лет. Пробовала себя в разных отраслях, но со временем пришла в аутсорсинг бухгалтерских услуг. Это включает в себя ведение бухгалтерского учета, сдачу налоговой отчетности, защиту бизнеса любого уровня. Также мы занимаемся оптимизацией налогов — помогаем клиенту платить меньше официальными способами и пользоваться льготами.

Моя задача — научить налогоплательщиков элементарным вещам, которые помогут им постоять за себя в разговоре с государственным служащим. Дополнительно занимаюсь судебно-экспертной деятельностью в категории экономических преступлений.

Что нужно знать о налогах в Казахстане

Когда наемный работник получает заработную плату, работодатель рассчитывает налоги и оплачивает их. С зарплаты удерживаются индивидуальный подоходный налог, пенсионные взносы и взнос по медицинской страховке. Условно со 100 000 тенге на руки работник получает около 85 000. Со своего кармана работодатель оплачивает обязательное отчисление по медицинскому страхованию.

Лучше работать официально. Когда за вас платят налоги, вы становитесь участником сразу нескольких систем — пенсионной, социальной, медицинской. С учетом ваших доходов вы будете получать пенсию в будущем. Также благодаря официальной работе сможете воспользоваться медицинскими услугами или выйти в декрет с пособием.

Даже если вы не работаете, необходимо выплачивать взнос по медицинскому страхованию. Чтобы этого не делать, можно обратиться в центр занятости, встать на учет как безработный и подать на пособие. Там же можно получать предложения для устройства на работу или пойти на бесплатные курсы по переквалификации.

Если вы физическое лицо и проводите, например, уроки на дому, можно работать через Единый Совокупный Платеж. Оплата налогов — 1 МРП в месяц, а вне городов — 0,5 МРП. В таком случае не нужно открывать ИП.





Для предпринимателей есть несколько видов налоговых режимов.

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации выгоден для тех налогоплательщиков, у кого не подтверждается себестоимость. Например, если вы купили товар на рынке без документов. В этом случае ставка налога составляет 3%. Отчеты сдаются два раза в год. Определенные виды деятельности этого режима попали под мораторий, который начался с 1 января 2020 года. Они освобождаются от уплаты социального и подоходного налога до 2023 года.

Если ваши расходы зафиксированы документально, выгоднее всего открывать ИП на общеустановленном режиме

Общеустановленный режим предполагает ставку корпоративного налога для ИП в 10%, для ТОО — 20%. Выплачивается один раз в год с чистого дохода. Все расходы в этом случае нужно подтверждать документально.

Если ваши расходы зафиксированы документально, выгоднее всего открывать ИП на общеустановленном режиме.

Лучше платить налоги в установленные сроки, до 25 числа за прошлый месяц. Например, за январь нужно оплатить до 25 февраля. Иначе рискуете попасть под административную ответственность.

О налоговых вычетах

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается индивидуальный подоходный налог. Чтобы им воспользоваться, нужно написать заявление работодателю с просьбой учитывать это.

В прошлом году стандартный вычет равнялся одной минимальной заработной плате или 42 500 тенге. Если вы получали столько, можно было воспользоваться вычетом и не платить ИПН.

С 2022 года налоговый вычет равен 14 МРП или 42 882 тенге. Так как минимальная заработная плата повысилась, выходить на ноль не получится. Придется выплачивать хотя бы небольшую сумму.

Если у вас несколько работ, то налоговым вычетом можно воспользоваться только на одной из них.