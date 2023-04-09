Intel удержала звание самого дорогого бренда среди производителей чипов

Компания Intel в 2022 году сохранила за собой звание самого дорогого бренда в полупроводниковой отрасли. Но занявшая второе место в рейтинге TSMC незначительно уступила американскому гиганту.

По итогам 2022 года бренд Intel подешевел на 10 % до отметки в $22,9 млрд, тогда как TSMC прибавила в цене 5 % и достигла $21,6 млрд. Третьей стала NVIDIA, которую оценили в $16,9 млрд. В десятку также вошли SK hynix, Qualcomm, Broadcom, AMD, ASML, Micron и Texas Instruments.

Бренд Intel ориентирован на потребительский рынок — компания поставляет комплектующие для ноутбуков и десктопов, хотя имеет также сильные позиции в серверном и промышленном сегментах. Тем временем TSMC — бренд формата B2B — тайваньский контрактный производитель выпускает продукцию для Apple, AMD, NVIDIA и других компаний.

Источник: 3dnews.ru