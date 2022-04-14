Инструмент для создания AR-эффектов в TikTok теперь доступен всем

Сервис коротких видео TikTok объявил, что инструмент создания эффектов дополненной реальности теперь доступен всем авторам контента и разработчикам.

С осени прошлого года это нововведение тестировалось с привлечением ограниченного числа пользователей платформы.

Речь идет об инструменте под названием Effect House. С его помощью авторы контента могут создавать собственные AR-эффекты, а обычные пользователи платформы — использовать их в своих роликах.

В дополнение к этому на платформе появятся обучающие материалы, которые помогут освоить функцию создания AR-эффектов.

AR-эффекты позволят авторам контента ярче выражать себя, развлекать аудиторию и делиться историями с помощью широкого спектра захватывающих форматов.

Источник: 3dnews.ru