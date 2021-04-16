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Instagram в тестовом режиме разрешил пользователям отключать счетчик лайков
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Сегодня в 11:25

Instagram в тестовом режиме разрешил пользователям отключать счетчик лайков

В 2019 году Instagram тестировал аналогичную функцию, но тогда счетчик скрывался автоматически. По словам представителя Facebook, это было сделано для того, чтобы увидеть, может ли сокрытие счетчика «снизить социальное давление» на пользователей, которые беспокоятся из-за количества лайков.

Проведя тест, компания выяснила, что отключение лайков действительно снижает социальное давление, но не для всех. Нововведение также не понравилось знаменитостям и инфлюенсерам.

В этот раз соцсеть позволит пользователям выбирать, хотят они видеть лайки или нет. У пользователей будет три варианта: отключить счетчик для чужих публикаций, скрыть число лайков под своими постами или оставить все без изменений.

Источник: incrussia.ru

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