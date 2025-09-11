Индустриальная конференция Brand Analytics Conference Kazakhstan пройдет уже во второй раз

17 сентября 2025 года в Алматы уже во второй раз пройдет индустриальная конференция Brand Analytics Conference Kazakhstan 2025, посвященная аналитике социальных медиа. Конференция посвящена всем аспектам использования аналитики социальных сетей и социальных медиа в интересах бизнеса. В этом году главный фокус конференции — аналитика для эффективных коммуникаций.



Вместе с экспертами участники конференции обсудят актуальные вызовы рынка для маркетологов и PR-специалистов. Вместе с исследователями — тренды в развитии цифровых платформ и специально подготовленное для конференции исследование социальных сетей. Вместе с платформами и вендорами аналитических инструментов — их новые возможности. А вместе с брендами и агентствами — лучшие практики использования аналитики социальных медиа, чтобы коммуникации сочетали технологические инновации с глубоким пониманием культуры страны и ценностей потребителей.





Эксклюзивные исследования для участников конференции

В открытии конференции уже традиционно Вrand Analytics представит исследование «Социальные сети в Казахстане: цифры и тренды, лето 2025. На каких языках говорит Казахстан в сети», подготовленное специально для участников Brand Analytics Conference. С исследованием 2024 года можно ознакомиться в блоге .

Еще одно эксклюзивное исследование подготовит партнер конференции — компания Alvin Market. Исследование посвящено актуальной теме — сценариям и паттернам использования искусственного интеллекта пользователями. С бурным распространением ИИ новой задачей для пиарщиков и специалистов в области репутации становится мониторинг цифрового следа, так как он напрямую может влиять на обучающую выборку и, как следствие, на репутацию компании через ответы больших языковых моделей пользователям.





Дискуссия с экспертами о вызовах рынка для маркетологов и пиарщиков

Сегодня коммуникаторы сталкиваются с новыми для себя вызовами, связанными, с одной стороны, с быстрой цифровой трансформацией коммуникаций, с другой — с необходимостью точного попадания в культурный, языковой и возрастной контекст, в быстро меняющиеся запросы потребителей. Вместе с экспертами рынка на конференции пройдут обсуждения этих вызовы и работающие советы о том, как использовать аналитику, чтобы обратить их себе на пользу — в доверительные и эффективные коммуникации.

Среди тем для обсуждения:

— языковые и культурные особенности в коммуникациях

— курс на клиентоцентричность и все более требовательных потребителей

— персонализация контента и нюансы работы с инфлюенсерами

— особенности разных цифровых платформ

— запрос на измеримость результатов в digital-каналах

— новые угрозы репутации с ИИ и задача мониторинга цифрового следа.





Живая демонстрация работы системы мониторинга

Участники смогут увидеть как работает система мониторинга в режиме реального времени, отправив сообщения прямо из зала, на разных цифровых платформах, разных языках. Организаторы продемонстрируют как система ловит эти сообщения и покажут:

— как в 2 клика находить негатив, который надо отработать

— как найти первоисточник вброса, чтобы быстрее купировать кризис

— как увидеть мнения ваших клиентов о ваших товарах и услугах и много другое.

Задача живой демонстрации – дать всем участникам понимание, как быстро получить понятную пользу от мониторинга и стартовать работу с ним.

Кейсы от брендов и агентств

Также участники смогут послушать реальные кейсы о пользе аналитики для бизнеса, чтобы понимать какие цели ставить и к каким результатам стремиться.

Среди участников секции с кейсами на данный момент: Tele2, TSPM, Click и другие, агентства: AMS, Сидорин Лаб, RQ/AMDG, ITCOMMS.





Новинки платформ и вендоров аналитических решений

Сегодня невозможно себе представить эффективные коммуникации без понимания особенностей различных цифровых платформ и навыков использования аналитических инструментов.

Участники конференции узнают о трендах при работе с разными платформами и новинки SMM-аналитики.





Актуальная версия программы будет обновляться и всегда доступна на сайте.

И не забывайте купить билеты до повышения их стоимости!