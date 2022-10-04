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inDriver расширяет программу Star Team на Казахстан
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Сегодня в 10:33

inDriver расширяет программу Star Team на Казахстан

Компания выбрала восемь детей в Алматы из некоммерческих школ. Отличники, активисты, призеры олимпиад, они будут учиться в одной из лучших международных онлайн-школ Crimson Education в течение двух лет с выдачей международных уровней A, всемирно признанной учебной программы для старших классов.

Они также получат полную поддержку при поступлении от опытных консультантов колледжей.

Все это должно помочь им войти в топ-20 университетов мира. Стоимость обучения первого потока из Казахстана составит около 250 000 долларов в течение двух лет, которые основатель компании Арсен Томский покроет за счет собственных средств.

Студенты не будут иметь никаких обязательств и будут сами выбирать свою карьеру и жизненный путь.

Источник: @arsentomsky

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#казахстан #образование #благотворительность #indriver #школьники
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