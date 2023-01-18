«Идея — 3% успеха, остальные 97% — упорный труд», — основатель Tajsoft об особенностях работы в IT-сфере

Познакомились с Фирдавсом Ёрматовым — основателем нескольких IT-проектов в Таджикистане. Узнали, каким должен быть технологичный предприниматель и попросили поделиться советами для начинающих.





Фирдавс Ёрматов, 30 лет, город — Худжанд, основатель IT-компании Tajsoft Group, @firdavs.yormatov

О себе

Я родился и вырос в Худжанде. Программированием увлекся в школьные годы. В 2006 году у меня появился компьютер. Я играл на нем в популярные игры: Counter Strike, Dota. Параллельно занимался установкой Windows на устройства знакомых и другими простыми компьютерными услугами. В один момент занялся прошивкой телевизионных антенн. Тогда же задумался о создании своего форума, где я мог бы продавать услуги. Так появился мой первый сайт на хостинге uCoz. А чтобы сделать его красивым, изучал frontend с помощью статей в Интернете. Научился делать простые, но хорошие сайты. Появились первые заказы от компаний. Тогда 30-50$ были для меня хорошими деньгами.

В 2011 году я создал социальную сеть для жителей Таджикистана. Она быстро набрала популярность. Каждый день добавлялось по 3000-4000 человек. Со временем пользователей стало так много, что сервер падал. У нас не было средств для создания крутого движка, поэтому мы продали скрипт сайта.

В следующие годы я участвовал в создании разных проектов: агентства по поиску работы в интернете, онлайн-сервиса по продаже машин, центра по ремонту компьютеров.

Сегодня я руковожу компанией по разработке программного обеспечения. Мы создаем IT-продукты: информационные сайты, интернет-магазины. Занимаемся автоматизацией бизнес-процессов. Есть своя школа программирования, где учатся студенты и взрослые люди, которые хотят сменить профессию. Даем возможность пройти курсы бесплатно тем, у кого нет финансовой возможности.

Один из наших последних продуктов — TIJORAT CRM. Это программа для взаимодействия с клиентами, ERP-система планирования ресурсов, ускорения процессов и HR-система для управления персоналом. Мы работаем и на аутсорс: выполняем проекты в Казахстане, Дубае, США, России.

О предпринимательстве в IT

Для предпринимателя в IT-сфере важны коммуникативные навыки. Люди бывают разные. Не все могут понять сложные технологические термины. Поэтому нужно уметь объяснять вещи простыми словами, так, чтобы партнеры и клиенты все поняли.





Даже если вы крутой программист, не всегда все будет получаться. Нужно иметь стойкий характер, чтобы не останавливаться и идти вперед. Работать над ошибками: как в коде, так и в себе.

Помимо технических знаний, для IT-предпринимателя важна честность. Нужно уметь говорить как есть, даже если что-то не получается. Признавать ошибки и работать над ними.

О трендах

В Таджикистане есть сложности с интернетом. Здесь люди больше занимаются традиционным бизнесом. Но могу сказать, что IT-сектор растет, хоть и не такими быстрыми темпами.

Один из самых популярных IT-трендов в мире — искусственный интеллект. Могу отметить машинное обучение: когда специалисты обучают программу, которая потом будет работать самостоятельно. Популярны технологии виртуальной реальности, которые позволяют визуально увидеть другие миры. Сегодня ее больше используют в играх.

Стоит сказать о зеленой энергетике. Это важное направление, которое развивается во многих странах мира.

Советы начинающим

У каждого предпринимателя должны быть свое видение и миссия. Обязательно нужно создать бизнес-план хотя бы на год вперед и придерживаться его в работе. Провести сегментацию клиентов, понять целевую аудиторию, которую сможет позволить себе ваш продукт.

У каждого предпринимателя должны быть свое видение и миссия

Создайте хорошую команду. Без нее будет сложно достичь высот. Лучше всего собрать единомышленников, объединить их одной идеей. Вы как лидер должны признавать свои ошибки, быть отзывчивым и дисциплинированным.

Важно, чтобы ваш проект был уникальным. Поэтому не бойтесь быть креативными. Пробуйте, пытайтесь, рискуйте. Учитесь каждый день. Главное — никогда не сдавайтесь. Помните: идея — 3% от успеха, остальные 97% — упорный труд.