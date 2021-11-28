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Hyundai запустит сервис беспилотного такси в 2022 году
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Сегодня в 10:39

Hyundai запустит сервис беспилотного такси в 2022 году

Пилотный проект сервиса беспилотного такси начнет работать в центре Сеула в первой половине следующего года.

В такси будут использоваться электромобили Ioniq 5. Ранее предприятие Motional, созданное Hyundai и Aptiv для разработки беспилотных транспортных средств, тестировало автономную

систему управления на автомобилях BMW пятой серии. Электрокар от южнокорейского производителя выступает в подобной роли впервые.

В RoboRide будет использоваться система автономного управления автомобилем четвертого уровня — он подразумевает, что компьютер способен самостоятельно управлять транспортным средством даже в чрезвычайных ситуациях, однако человек все равно может вмешаться в процесс управления.

Во время тестирования автомобили будут ездить по строго оговоренной территории в центральной части Сеула.

Источник: rb.ru

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#технологии #сеул #электрокар #hyundai #беспилотноетакси
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