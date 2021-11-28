Hyundai запустит сервис беспилотного такси в 2022 году

Пилотный проект сервиса беспилотного такси начнет работать в центре Сеула в первой половине следующего года.
В такси будут использоваться электромобили Ioniq 5. Ранее предприятие Motional, созданное Hyundai и Aptiv для разработки беспилотных транспортных средств, тестировало автономную
систему управления на автомобилях BMW пятой серии. Электрокар от южнокорейского производителя выступает в подобной роли впервые.
В RoboRide будет использоваться система автономного управления автомобилем четвертого уровня — он подразумевает, что компьютер способен самостоятельно управлять транспортным средством даже в чрезвычайных ситуациях, однако человек все равно может вмешаться в процесс управления.
Во время тестирования автомобили будут ездить по строго оговоренной территории в центральной части Сеула.
Источник: rb.ru