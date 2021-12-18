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Hulu показал трейлер сериала «Как я встретила вашего папу»
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Сегодня в 10:28

Hulu показал трейлер сериала «Как я встретила вашего папу»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем YouTube-канале трейлер сериала «Как я встретила вашего папу» — спин-оффа ситкома «Как я встретил вашу маму». Его премьера состоится на платформе 18 января 2022 года.

Сериал расскажет о том, как женщина по имени Софи встретила своего мужа. Главную героиню сыграют одновременно две актрисы: зрелую версию представит Ким Кэтролл, а молодую — Хилари Дафф.

Действие развернется в 2022 году, когда одинокая девушка будет пытаться найти свою любовь в эпоху приложений для знакомств.

Вместе с главной героиней разобраться в жизни предстоит и ее друзьям: Валентине, Чарли, Джесси, Эллен и Сиду. Их в сериале сыграли Франсия Райса, Том Эйнсли, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн и Сурадж Шарма.

Исаак Аптакер, Элизабет Бергер и Адам Лонди выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с создателями оригинального ситкома Картером Бейзом и Крейгом Томасом, а также режиссером Пэм Фрайман.

Источник: daily.afisha.ru

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